РФ с 24 февраля потеряла вдвое больше самолетов, чем СССР за 10 лет в Афганистане, эта война станет причиной разрушения России, - Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что с 24 февраля Вооруженные Силы Украины уничтожили вдвое больше самолетов россиян, чем СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане.
Об этом Залужный сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане - 278 самолетов России в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане. Эта война является таким же позором для России и станет причиной разрушения!" – подчеркнул он.
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Жовто-синій прапор,
Батько наш - Залужний!
Україна мати!
https://youtu.be/Gu1d_fPBa-8
Сколько тысяч рабочих мест потеряно...сайт Самый сок не сообщил...,деликатно...😆🤣
Тож мало збили рашистів - треба більше.
Афганські моджахеди були справжніми героями збиваючи літаки стінгерами та кулеметами