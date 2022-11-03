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Афганистан (593) россия (93015) Залужный (633)

РФ с 24 февраля потеряла вдвое больше самолетов, чем СССР за 10 лет в Афганистане, эта война станет причиной разрушения России, - Залужный

залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что с 24 февраля Вооруженные Силы Украины уничтожили вдвое больше самолетов россиян, чем СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане.

Об этом Залужный сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане - 278 самолетов России в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане. Эта война является таким же позором для России и станет причиной разрушения!" – подчеркнул он.

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Топ комментарии
+22
Залужному справжьному генералу та воїну-черговий респект...
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03.11.2022 11:55
+12
кацапія ***** повинна розпаситися !!!

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03.11.2022 11:56
+6
У Залужного ще і продвинуті патріотичні погляди, мало того що і як полководець талановитий.
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03.11.2022 12:31
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Залужному справжьному генералу та воїну-черговий респект...
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03.11.2022 11:55 Ответить
А над нашой хатой,
Жовто-синій прапор,
Батько наш - Залужний!
Україна мати!
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03.11.2022 14:33 Ответить
Батько наш Бандера ...
https://youtu.be/Gu1d_fPBa-8
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03.11.2022 14:55 Ответить
кацапія ***** повинна розпаситися !!!

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03.11.2022 11:56 Ответить
Цікаво, чому не враховуються ************ при вимушкних посадках, списані при пошкодженнях та по ресурсу планера (про двигуни мовчу). Далі ПЛП , ЛП, аваріїї не враховуються (катастрофи окремо). ?
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03.11.2022 11:58 Ответить
Украинский контент Самый сок 2...,подсчитал... сколько иностранных авто компаний мира ушли из рабZеи за последние десять лет...,это капец....остался только АвтоВАЗ,УАЗ и ещё один завод..., остальные Мерседесы Ситроены и прочие Тойоты удрали от Хмыря КГБшного...
Сколько тысяч рабочих мест потеряно...сайт Самый сок не сообщил...,деликатно...😆🤣
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03.11.2022 12:12 Ответить
Було б смішно, якби ВАЗи і УАЗи пішли з кацапстану...
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03.11.2022 12:20 Ответить
🤣
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03.11.2022 12:30 Ответить
Україна тримається на ваших плечах. Разом до Перемоги
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03.11.2022 12:30 Ответить
У Залужного ще і продвинуті патріотичні погляди, мало того що і як полководець талановитий.
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03.11.2022 12:31 Ответить
ми всі пишаємося ЗСУ, але в Афганістані радянська армія воювала проти неписьменних переважно селян.

Тож мало збили рашистів - треба більше.

Афганські моджахеди були справжніми героями збиваючи літаки стінгерами та кулеметами
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03.11.2022 12:51 Ответить
Це одна сторона. Та є ще й інша сторона, яку теж варто врахувати - час. Майже 10 років Афгану і 8 місяців гарячої фази війни в Україні.
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03.11.2022 14:39 Ответить
 
 