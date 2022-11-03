РФ с 24 февраля потеряла вдвое больше самолетов, чем СССР за 10 лет в Афганистане, эта война станет причиной разрушения России, - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что с 24 февраля Вооруженные Силы Украины уничтожили вдвое больше самолетов россиян, чем СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане.

Об этом Залужный сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане - 278 самолетов России в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане. Эта война является таким же позором для России и станет причиной разрушения!" – подчеркнул он.

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