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Луганщина (6431) эвакуация (2003) деоккупация (844) Гайдай ЛОГА (716)

Россияне почти полностью уничтожили село Стельмаховка Луганской области. Из села эвакуированы все жители, - Гайдай. ВИДЕО

стельмахівка

Из села Стельмаховка Луганской области эвакуированы последние жители. Населённый пункт почти полностью уничтожен.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Освобожденную Стельмаховку покинули все мирные жители. Вчера из деоккупированного села эвакуировали последних семерых жителей. Был в Грековке и Стельмаховке. Сил почти нет, разбиты все дома. В этих населённых пунктах уже завершены стабилизационные меры. Жителей уговорили уехать, потому что россияне сильно обстреливают села. Зимовать там будет очень тяжело и опасно", - говорится в сообщении.

В Луганской ОВА сообщили, что в Стельмаховке не осталось жителей.

"Больше никто не отозвался и какого-либо движения не замечено. По другим деоккупированным населенным пунктам ведем также работу по эвакуации и подвозу гуманитарки", – добавили в ОВА.

Читайте: Россияне обстреливают населенные пункты, которые покинули, - Гайдай
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Чому ти фото і відео не транслюєш на Європу?
Чи вони хочуть за це грошей ?
Так бери, дороги і так дорогІ будуть - роби репортажі с..самка собаки, роби, роби, а не ....зди.
Щоб бачили люди. БЕРИ І РОБИ!!! тобі за бюджет платять, а не ти - "в бюджет"?
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03.11.2022 12:07 Ответить
Інформація іде унизу усіх новин Німеччини, так само як і у вас. Ми знаємо,бачимо,допомагаємо
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03.11.2022 12:27 Ответить
у тебе нема часу тут сидіти, ти береш та робиш - шоб люди знали шо рашка ... "етопздц", і це правда - береш та робиш, просто ти так розслаблено написав, ну ок, якщо нормально робите, просто хай Одін чи хто там, помагає і.т.д., ти просто не написав організацію, а то люди привикли - о, то такий, а, то інакше, а тут ліпше туда бо то фе...
ну ти поняв
робіть якщо реально за нас, так і реально правда переможе .... а землі 7000 років гггг ну дааа
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03.11.2022 12:38 Ответить
 
 