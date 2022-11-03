Россияне почти полностью уничтожили село Стельмаховка Луганской области. Из села эвакуированы все жители, - Гайдай. ВИДЕО
Из села Стельмаховка Луганской области эвакуированы последние жители. Населённый пункт почти полностью уничтожен.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Освобожденную Стельмаховку покинули все мирные жители. Вчера из деоккупированного села эвакуировали последних семерых жителей. Был в Грековке и Стельмаховке. Сил почти нет, разбиты все дома. В этих населённых пунктах уже завершены стабилизационные меры. Жителей уговорили уехать, потому что россияне сильно обстреливают села. Зимовать там будет очень тяжело и опасно", - говорится в сообщении.
В Луганской ОВА сообщили, что в Стельмаховке не осталось жителей.
"Больше никто не отозвался и какого-либо движения не замечено. По другим деоккупированным населенным пунктам ведем также работу по эвакуации и подвозу гуманитарки", – добавили в ОВА.
Пожалуйста, подождите...
Чи вони хочуть за це грошей ?
Так бери, дороги і так дорогІ будуть - роби репортажі с..самка собаки, роби, роби, а не ....зди.
Щоб бачили люди. БЕРИ І РОБИ!!! тобі за бюджет платять, а не ти - "в бюджет"?
ну ти поняв
робіть якщо реально за нас, так і реально правда переможе .... а землі 7000 років гггг ну дааа