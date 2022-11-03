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Германия (6730) путин (30484) россия (93015) Эрдоган (868) Шольц Олаф (851)

Эрдоган заявил, что Шольц изменил свою позицию по отношению к Путину. В правительстве Германии возразили (обновлено)

олаф,шольц

У канцлера Германии Олафа Шольца теперь совсем другая позиция по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, канцлер Германии отметил важность наличия диалога.

"Высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совсем другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил ее по отношению к России, отметив важность диалога", – сказал турецкий лидер.

Смотрите: МИД опроверг заявление Путина о "гарантиях" от Украины в рамках зернового соглашения

В то же время, в правительстве Германии отрицали утверждение президента Турции, указывает DW.

"В разговоре (с Эрдоганом 2 ноября. – Ред.) канцлер повторил свою позицию, что именно российский президент должен прекратить эту жестокую войну, вывести российские войска из Украины и начать мирные переговоры с Киевом", – сообщил представитель немецкого правительства.
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Топ комментарии
+28
Угу. Про позицію Шольца має розказувати сам Шольц.
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03.11.2022 12:12
+21
Діалог був до 24.02.22 - не допоміг.
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03.11.2022 12:08
+18
Если Шольц хочет что-то сказать, вряд ли ему потребуется помощь эрдогана, он и сам умеет говорить.
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03.11.2022 12:11
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Ну це вилами по воді написано.
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03.11.2022 12:07 Ответить
Угу. Про позицію Шольца має розказувати сам Шольц.
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03.11.2022 12:12 Ответить
А Шольц турецького не знае
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03.11.2022 12:17 Ответить
Ердогана поперло - він пояав керувати куйлом, тепер намагаеться взяти Шольця за яйка
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03.11.2022 14:31 Ответить
Це Ердоган так сказав ,а не Шольц. Там унизу є від Шольца. Діалог при підписанні капітуляції орків
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03.11.2022 12:23 Ответить
Щось не відчуваю прогресії, що раніше казав, про діалог з ******, що зараз про це каже
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03.11.2022 12:07 Ответить
ну, подивись шо Трухін робить.... вибач, я на місці Шольца.... ну, як мінімум би сказав.... іться ви .....ах...й
бо просто коли зашкварений чудак дітей примушує тримати крадену гуманітарку(відео є), то який хрєн має давати ППО?
вибач, але ти би самне давав напр. Еквадору, на котрий напала Бразилія. бо тоякось так виглядає.
ну якща "разві" на Трухіна всьо брешуть, м?
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03.11.2022 12:12 Ответить
Можу частково погодитися, але таких Трухіних до ППО та військового обладнання не підпускають, я думаю вони про нього навіть не знають
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03.11.2022 12:25 Ответить
слухай, давай так
Трупін = друг Зелі, як і Бакланов

А тепер - давай поспорим на 100 євро шо ти брешеш.?
М?
ну, за то шо не знають і т.д.?
Давай - з мене сто євро, а з тебе хай буде ... ну фаланга пальця. по-правді? а куди ти тікаєш?
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03.11.2022 12:31 Ответить
Діалог був до 24.02.22 - не допоміг.
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03.11.2022 12:08 Ответить
Десь до середини Березня !
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03.11.2022 12:12 Ответить
"Змінив позицію"- і є його позиція.
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03.11.2022 12:09 Ответить
Про який діалог воно кудахче? Який в сраку " діалог" зі скаженою собакою?
Русня недоговороздатна без піздюлів.
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03.11.2022 12:10 Ответить
Не варто вірити словам цього недосултана
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03.11.2022 12:11 Ответить
Если Шольц хочет что-то сказать, вряд ли ему потребуется помощь эрдогана, он и сам умеет говорить.
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03.11.2022 12:11 Ответить
Шольц фігура сериозна -- може шось і скаже .
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03.11.2022 12:12 Ответить
подив. що робить Трухін.
а потім на Шольца.
я би на місці останнього тупо послав би на.... Єрмака таких партнерів
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03.11.2022 12:14 Ответить
*Послати можна хоч куди,+та не зупинить це біди,+коли в "макітрах" сквозняки,+то це проблеми на роки.
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03.11.2022 12:32 Ответить
та й до біса
як не туди то до сотони.
ну шо наріду, якщо не навчила біда, то я то шо зроблю? (ваш Алах)
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03.11.2022 13:16 Ответить
Зеля, Ердоган і Шольц вже за перемовини. Вони це будуть робити у таємниці від українського народу.
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03.11.2022 12:14 Ответить
иногда словам Шольца больше веры чем словесам Эрдогана...
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03.11.2022 12:15 Ответить
це едорган так собі думає, бо йому так вигідн. Хай гляне на свою економіку, валюту ( ліру) от тоді і пи...дить
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03.11.2022 12:17 Ответить
в смислі путін не хворий массовий вбивця-ман'як ? що він має на увазі? діалог зеля сказав що перемови можливі з іншою НОРМАЛЬНОЮ ЛЮДИНОЮ, людиною
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03.11.2022 12:19 Ответить
Ви повірили?
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03.11.2022 12:52 Ответить
Схоже, у Ердогана навіть не роздвоєння, а розтроєння, чи розчетвірення особистості. Говорить одне, робить інше, думає ще по іншому і заяви сьогоднішні суперечать вчорашнім. Схоже, ці четверо частин його свідомості між собою не контактують.
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03.11.2022 12:22 Ответить
Любой диалог с Чикатилой это неуважение к самому себе...только ГААГа...за Чечню,Грузию и Украину с Сирией...,,"подвигов" за 23 года у власти больше чем у Геракла ...
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03.11.2022 12:22 Ответить
Не зрозуміло, чому про це говорить Ердоган. Чи не забагато на себе бере цей чувак?
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03.11.2022 12:22 Ответить
На_й! Обидва.
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03.11.2022 12:22 Ответить
цей пердоган довийопується...
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03.11.2022 12:23 Ответить
Шольц на те й політик щоб пропонувати діалог а прийме цей діалог Україна чи ні тут вже Шольц не зможе вирішувати і вимагати щось виконувати.
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03.11.2022 12:25 Ответить
Мало ли , кто сказал, ЗСУ не допустят ЗРАДЫ ‼️Иначе ради , чего погибли Герои и , как оставаться в оккупации под террористами *****⁉️Эрдоган мразь, отдай своей кусок территори

⁉️
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03.11.2022 12:26 Ответить
Ердоган щось казав за поступки України ?
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03.11.2022 12:56 Ответить
Размер-таки имеет значение: украл велосипед - в тюрьму, украл завод - в депутаты. Взорвал дом - за тобой приезжает спецназ, утюжишь бомбами целое государство - стремятся войти в твоё положение и предлагают договариваться.
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03.11.2022 12:26 Ответить
А може "турецький лідер" не буде казать за інших людей?
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03.11.2022 12:28 Ответить
Рейтинг Эрдогана в Турции упал ниже плинтуса..Лира упала,экономика в Дупе,,а весной выборы в Турции ..что поднимет рейтинг Султана Эрдогана? Правильно..зернова Угода с Украиной...😛😆 нехилые проценты за зерно Эрдоганыч уже отримав...
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03.11.2022 12:28 Ответить
У нас є чудесні переговірники - воїни ЗСУ та Валерій Залужний.
Я особисто дуже задоволений їх дипломатичним хистом!
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03.11.2022 12:28 Ответить
Німці уже заперечення надрукували.
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03.11.2022 12:28 Ответить
Эрдоган, мы очень ценим твои усилия, но с ****** договариваться невозможно. Лучше поставляй байрактары.
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03.11.2022 12:45 Ответить
У Ердогана своя гра, в якій дуже багато факторів та елементів. Домовляння України з росією йому вигідні, бо хоче заробити на них політичні бали, бо треба поновлювати торгівлю в старих обсягах, бо він сам такий же імперець і ймовірні демократичні тенденції у регіоні східної європи -ближнього сходу йому теж не зовсім з руки, бо Україна йому не дуже потрібна як сильний озброєний до зубів конкурент по володінню чорним морем, тому йому краще аби Україна продовжила тягти на собі всякі договорняки і спірні території.

Список можна продовжувати, але Ердоган діє винятково у інтересах своїх і потім інтересах Туреччини, на принципи і мир у всьому світі йому плювати.
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03.11.2022 13:03 Ответить
"Диалог" будет по какой линии белгород делить
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03.11.2022 14:50 Ответить
По версии Эрдогана кацапам останутся только московитные бодота и холмы. 😊 Эх.... жаль в Украине не видят турецкие ток шоу))))))
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03.11.2022 15:01 Ответить
Огромными темпами усиливается в Турции вес лидера турецких националистов ,со своими штурмовыми отрядами- Бахчали.Он готов ответить всем соседним странам.Народ его сильно поддерживает,старонников все больше и больше.Лев готовится к прыжку.
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03.11.2022 16:18 Ответить
дві сучки посперечалися хто з них більша *****.
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03.11.2022 22:07 Ответить
ЕСЛИ ПРЕСТУПНИКА НЕ СУДИТЬ, А ГОВОРИТЬ С НИМ ТО БУДЕТ БЕСПРЕДЕЛ !!!
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03.11.2022 22:50 Ответить
 
 