Эрдоган заявил, что Шольц изменил свою позицию по отношению к Путину. В правительстве Германии возразили (обновлено)
У канцлера Германии Олафа Шольца теперь совсем другая позиция по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, канцлер Германии отметил важность наличия диалога.
"Высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совсем другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил ее по отношению к России, отметив важность диалога", – сказал турецкий лидер.
В то же время, в правительстве Германии отрицали утверждение президента Турции, указывает DW.
"В разговоре (с Эрдоганом 2 ноября. – Ред.) канцлер повторил свою позицию, что именно российский президент должен прекратить эту жестокую войну, вывести российские войска из Украины и начать мирные переговоры с Киевом", – сообщил представитель немецкого правительства.
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бо просто коли зашкварений чудак дітей примушує тримати крадену гуманітарку(відео є), то який хрєн має давати ППО?
вибач, але ти би самне давав напр. Еквадору, на котрий напала Бразилія. бо тоякось так виглядає.
ну якща "разві" на Трухіна всьо брешуть, м?
Трупін = друг Зелі, як і Бакланов
А тепер - давай поспорим на 100 євро шо ти брешеш.?
М?
ну, за то шо не знають і т.д.?
Давай - з мене сто євро, а з тебе хай буде ... ну фаланга пальця. по-правді? а куди ти тікаєш?
Русня недоговороздатна без піздюлів.
а потім на Шольца.
я би на місці останнього тупо послав би на.... Єрмака таких партнерів
як не туди то до сотони.
ну шо наріду, якщо не навчила біда, то я то шо зроблю? (ваш Алах)
⁉️
Я особисто дуже задоволений їх дипломатичним хистом!
Список можна продовжувати, але Ердоган діє винятково у інтересах своїх і потім інтересах Туреччини, на принципи і мир у всьому світі йому плювати.