Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей

В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 16 ракет.

Об этом сообщает ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 03.11.2022:

в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 16 ракет;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей и катеров;

в Средиземном море – 13 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп – 76 ракет.

Смотрите: На боевом дежурстве в Черном море находятся семь вражеских кораблей. ИНФОГРАФИКА