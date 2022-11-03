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Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей

корабель

В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 16 ракет.

Об этом сообщает ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 03.11.2022:

  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 16 ракет;
  • в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей и катеров;
  • в Средиземном море – 13 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп – 76 ракет.

Смотрите: На боевом дежурстве в Черном море находятся семь вражеских кораблей. ИНФОГРАФИКА

Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей 01
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севастопольскую бухту двумя руками закрывайте, а то по эссену внезапно может прилететь, будете тогда с распухшими флагманами ходить.
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03.11.2022 12:45 Ответить
Щоб закрити писка москалю - потрібно зняти з "бойового чергування" більшу частину
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03.11.2022 12:47 Ответить
Єпічеська сила!
Щодня по всій Україні прилітають десятки, сотні ракет, а від декількох корит з півтора десятками ми що: маємо волати "Пробі!" та тікати в пампаси?
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03.11.2022 12:53 Ответить
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 13:05 Ответить
Найновейший американский авианосец Джеральд Форд почти вошёл в Средиземное море и пришвартовался на британской базе НАТО...Гибралтара...пара других авианосцев дежурит в Адриатическом и Средиземном морях.....як казав классик...достаточно одной таблЭтки и рабZeя 🦍не воспрянет ото сна...
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03.11.2022 13:24 Ответить
Дроны Камикадзе уничтожили по факту в Севастополе 5 корыт путлера вместе с Макаровым...,это был пробный Тест....,следующий атака будет круче...но путлер этого не зна...😛
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03.11.2022 13:28 Ответить
Чорноморский флот повинен бути повністю знищений.
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03.11.2022 16:56 Ответить
 
 