Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей
В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 16 ракет.
Об этом сообщает ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на 03.11.2022:
- в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 16 ракет;
- в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей и катеров;
- в Средиземном море – 13 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп – 76 ракет.
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Щодня по всій Україні прилітають десятки, сотні ракет, а від декількох корит з півтора десятками ми що: маємо волати "Пробі!" та тікати в пампаси?