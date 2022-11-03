Зеленский и президент Индонезии Видодо обсудили важность продолжения "Зерновой инициативы" и подготовку к саммиту G20

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Провел разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо. Обсудили важность продолжения действия Зерновой инициативы.

Украина готова и дальше быть гарантом глобальной продовольственной безопасности. Уделили также внимание подготовке к саммиту G20", - говорится в сообщении.

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