Зеленский и президент Индонезии Видодо обсудили важность продолжения "Зерновой инициативы" и подготовку к саммиту G20
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Провел разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо. Обсудили важность продолжения действия Зерновой инициативы.
Украина готова и дальше быть гарантом глобальной продовольственной безопасности. Уделили также внимание подготовке к саммиту G20", - говорится в сообщении.
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Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий03.11.2022 18:55 Ответить Мне нравится 0
tax12 t
показать весь комментарий03.11.2022 22:04 Ответить Мне нравится 0
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