На подготовку к нападению на Украину из Беларуси у России может уйти еще не менее 2-3 месяцев, - Генштаб ВСУ

В октябре Россия переместила в Беларусь около 1,5 тысяч железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой, до 200 пассажирских вагонов, более 100 грузовых вагонов с военным имуществом.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"В настоящее время происходит переброска в основном подразделений 1-й танковой армии, прежде всего 2-й мотострелковой дивизии с российской территории вместе с техникой и только мобилизованными лицами, которые размещаются на основных военных полигонах Беларуси", - сказал Громов.

Кроме того, белорусская территория продолжает использоваться агрессором для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

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Громов отметил, что таким образом Россия пытается отвлечь внимание Украины и заставить оттянуть украинские войска с востока и юга на север, в Беларусь.

"Для этой ударной группировки (перемещенной Россией в Беларусь. - Ред.) необходимо провести подготовку военнослужащих. В ближайшие недели это не ожидается. Мы считаем, это может быть не ранее чем через 2-3 месяца", - цитирует Громова УП.