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армия РФ (18050) Беларусь (7771) Генштаб ВС (5779)

На подготовку к нападению на Украину из Беларуси у России может уйти еще не менее 2-3 месяцев, - Генштаб ВСУ

рф,армія,білорусь

В октябре Россия переместила в Беларусь около 1,5 тысяч железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой, до 200 пассажирских вагонов, более 100 грузовых вагонов с военным имуществом.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"В настоящее время происходит переброска в основном подразделений 1-й танковой армии, прежде всего 2-й мотострелковой дивизии с российской территории вместе с техникой и только мобилизованными лицами, которые размещаются на основных военных полигонах Беларуси", - сказал Громов.

Кроме того, белорусская территория продолжает использоваться агрессором для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

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Громов отметил, что таким образом Россия пытается отвлечь внимание Украины и заставить оттянуть украинские войска с востока и юга на север, в Беларусь.

"Для этой ударной группировки (перемещенной Россией в Беларусь. - Ред.) необходимо провести подготовку военнослужащих. В ближайшие недели это не ожидается. Мы считаем, это может быть не ранее чем через 2-3 месяца", - цитирует Громова УП.
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битва проиграна, но война нет! Я уверен, настоящие беларусы еще отстоят свое и возродятся как птица феникс. Целый полк воюет на нашей стороне против кацапов. Множество достойных. И запуганные в душе клянут луку и россию. Есть конечно и предатели. Они всегда есть.
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03.11.2022 14:18 Ответить
Да мочите русню на территории Белоруссии, потому что Беларуси НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
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03.11.2022 13:45 Ответить
Ото не насрать кацапам на підготовку і злагодження!? Якщо вайтраші дадуть збити себе в гурт --- їх поженуть на наші позиції. Поженуть чмобікі, чмобіків --- вагнери чи кадири. Ціль ---побільше крові. Ото весь плян, пробачте за стратегічний геній.
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03.11.2022 13:55 Ответить
максимум 5(с)
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03.11.2022 14:14 Ответить
 
 