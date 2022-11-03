Иран поставляет России дроны по морским и воздушным путям, их сборка может быть налажена и в Беларуси, - Центр национального сопротивления. КАРТА

В настоящее время Иран диверсифицирует производство дронов в других странах. Помимо Сирии, с мая завод работает в Таджикистане. Также есть риски налаживания узловой сборки в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что Иран радушно выполняет заказы Кремля на дроны и активно поставляет следующие модели БпЛА: Mohajer, Arash-1 и Arash-2, Shahed-131 и Shahed-136.

В Центре национального сопротивления установили причастных к поставкам дронов. Да, существует два пути перевозки дронов от производителя до пунктов назначения: воздушный и морской.

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Воздушным путем доставку дронов и инструкторов осуществляют следующие компании:

- Iran Air (иранская государственная авиакомпания, контролируемая местным министерством инфраструктуры);

- Mahan Air (учредителем является "Некоммерческий институт Молала Мовахедина");

- Pouya Air (входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военная ветвь исполнительной власти Исламской республики Иран);

- Saha Airlines (входит в состав военно-воздушных сил Ирана).

В списке фигрируют три государственных авиакомпании и одна якобы частная. Таким образом, присутствие государственных авиакомпаний доказывает полную поддержку вторжению РФ со стороны иранских властей.

"Что касается частной, то частная она лишь условно. Учредителем Некоммерческого института является Хосейн Мараши (бывший вице-президент Ирана). С конца 2011 года компания находится в санкционных списках США за материальную и техническую поддержку КСИР, которая по факту и контролирует авиаперевозчика и использует его в своих целях. Заметим, только Pouya Air с 12 по 18 октября выполнило 5 грузовых рейсов по маршруту Тегеран – Москва. Нелишне будет упомянуть, что большинство парка грузовых самолетов составляют российские ИЛ-76", - пояснили в ЦНС.

Также для перевозки дронов Иран использует и морской путь через Каспийское море. По документам иранцы перевозят запасные части для гражданской авиации, используя порт Бандар-Анзали. Пунктом назначения является Астрахань или Махачкала.

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"Перевозка осуществляется судами Иранской промышленной компании (контролируется КСИР). В частности, в начале ноября именно морским путем в Астрахани ожидается прибытие 200 дронов в разобранном состоянии. Отметим, что россияне активно вывозят украинское зерно судами в Сирию, по маршруту Севастополь – Тартус. В обратном направлении в контейнерах могут перевозить Иранские дроны и комплектующие с сирийской фабрики, хотя подтверждения этому пока нет", - отметили в Центре национального сопротивления.

Также в Сирии россияне могут забирать базирующиеся в Сирии иранские ракеты земля-земля "Zolfaghar". В этой стране есть завод по производству тех же дронов-камикадзе.

"В целом, Иран диверсифицирует производство дронов в других странах. Помимо Сирии, с мая завод работает в Таджикистане. Также есть риски налаживания узловой сборки в Беларуси, ведь местный "558 авиаремонтный завод" во взаимодействии с компанией "Кванд ИС" форсировал работы по созданию собственных "дронов-камикадзе", что может быть прикрытием для использования иранских наработок. По предварительным данным, Иран может производить до 150 дронов в месяц. Детали они получают в обход санкций из Китая, что позволяет не переживать из-за их дефицита. Учитывая значительный запрос России на БПЛА, обязательно будут задействованы все указанные производственные площадки и маршруты поставки", - подытожили в ЦНС.

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