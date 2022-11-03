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Иран (1736) россия (93015) дроны (3563)

Иран поставляет России дроны по морским и воздушным путям, их сборка может быть налажена и в Беларуси, - Центр национального сопротивления. КАРТА

київ,дрони

В настоящее время Иран диверсифицирует производство дронов в других странах. Помимо Сирии, с мая завод работает в Таджикистане. Также есть риски налаживания узловой сборки в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что Иран радушно выполняет заказы Кремля на дроны и активно поставляет следующие модели БпЛА: Mohajer, Arash-1 и Arash-2, Shahed-131 и Shahed-136.

В Центре национального сопротивления установили причастных к поставкам дронов. Да, существует два пути перевозки дронов от производителя до пунктов назначения: воздушный и морской.

Читайте: Швейцария ввела санкции против Ирана из-за поставок дронов России

Воздушным путем доставку дронов и инструкторов осуществляют следующие компании:

- Iran Air (иранская государственная авиакомпания, контролируемая местным министерством инфраструктуры);
- Mahan Air (учредителем является "Некоммерческий институт Молала Мовахедина");
- Pouya Air (входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военная ветвь исполнительной власти Исламской республики Иран);
- Saha Airlines (входит в состав военно-воздушных сил Ирана).

В списке фигрируют три государственных авиакомпании и одна якобы частная. Таким образом, присутствие государственных авиакомпаний доказывает полную поддержку вторжению РФ со стороны иранских властей.

"Что касается частной, то частная она лишь условно. Учредителем Некоммерческого института является Хосейн Мараши (бывший вице-президент Ирана). С конца 2011 года компания находится в санкционных списках США за материальную и техническую поддержку КСИР, которая по факту и контролирует авиаперевозчика и использует его в своих целях. Заметим, только Pouya Air с 12 по 18 октября выполнило 5 грузовых рейсов по маршруту Тегеран – Москва. Нелишне будет упомянуть, что большинство парка грузовых самолетов составляют российские ИЛ-76", - пояснили в ЦНС.

Также для перевозки дронов Иран использует и морской путь через Каспийское море. По документам иранцы перевозят запасные части для гражданской авиации, используя порт Бандар-Анзали. Пунктом назначения является Астрахань или Махачкала.

Читайте: Россия планирует разместить иранские ракеты у северной границы Украины, поэтому необходимо усилить ПВО в регионе, - Минобороны Литвы

Иран поставляет России дроны по морским и воздушным путям, их сборка может быть налажена и в Беларуси, - Центр национального сопротивления 01

"Перевозка осуществляется судами Иранской промышленной компании (контролируется КСИР). В частности, в начале ноября именно морским путем в Астрахани ожидается прибытие 200 дронов в разобранном состоянии. Отметим, что россияне активно вывозят украинское зерно судами в Сирию, по маршруту Севастополь – Тартус. В обратном направлении в контейнерах могут перевозить Иранские дроны и комплектующие с сирийской фабрики, хотя подтверждения этому пока нет", - отметили в Центре национального сопротивления.

Также в Сирии россияне могут забирать базирующиеся в Сирии иранские ракеты земля-земля "Zolfaghar". В этой стране есть завод по производству тех же дронов-камикадзе.

"В целом, Иран диверсифицирует производство дронов в других странах. Помимо Сирии, с мая завод работает в Таджикистане. Также есть риски налаживания узловой сборки в Беларуси, ведь местный "558 авиаремонтный завод" во взаимодействии с компанией "Кванд ИС" форсировал работы по созданию собственных "дронов-камикадзе", что может быть прикрытием для использования иранских наработок. По предварительным данным, Иран может производить до 150 дронов в месяц. Детали они получают в обход санкций из Китая, что позволяет не переживать из-за их дефицита. Учитывая значительный запрос России на БПЛА, обязательно будут задействованы все указанные производственные площадки и маршруты поставки", - подытожили в ЦНС.

Читайте: Иранские дроны Arash-2 несут в пять раз больше взрывчатки, чем Shahed. Это может стать переломом в войне, - CNN
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Топ комментарии
+11
"зе поцріоти" теж нікуди не диверсіфікували виготовлення українських ракетних комплексів "нептун""грім" і розроблених в Україні дронів з дальністью до 1500 км
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03.11.2022 14:48
+11
У підручниках потім будуть писати про ЗЕмаршала перемоги, от побачите. Правда нікому не потрібна.
От зараз моляться на Петлюру з Вінниченком і ніхто не згадує що вони як ЗЕ були малоросами, офіційно відстоювали Автономію замість незалежності, і заглядали у око Троцького в пошуках миру аж поки червоні не захопили Полтаву і Кремень. Також гноїли 1-й українізований корпус Скоропатського на морозі на жд путях-боялись що він стане популярніший за них...
А хто знає батька українського націоналізму Міхновського, і полк Полуботківців? Бандера вчився по його книжках. Вони були за Незалежність але їх зрадили "автономісти".
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03.11.2022 15:40
+10
клятий порох налагодив випробував
зе мав лише запустити в виробництво
запустив а дорогу, млять
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03.11.2022 14:52
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Правила форума Совет форумчан
"зе поцріоти" теж нікуди не диверсіфікували виготовлення українських ракетних комплексів "нептун""грім" і розроблених в Україні дронів з дальністью до 1500 км
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03.11.2022 14:48 Ответить
ще вільха
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03.11.2022 14:51 Ответить
клятий порох налагодив випробував
зе мав лише запустити в виробництво
запустив а дорогу, млять
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03.11.2022 14:52 Ответить
У підручниках потім будуть писати про ЗЕмаршала перемоги, от побачите. Правда нікому не потрібна.
От зараз моляться на Петлюру з Вінниченком і ніхто не згадує що вони як ЗЕ були малоросами, офіційно відстоювали Автономію замість незалежності, і заглядали у око Троцького в пошуках миру аж поки червоні не захопили Полтаву і Кремень. Також гноїли 1-й українізований корпус Скоропатського на морозі на жд путях-боялись що він стане популярніший за них...
А хто знає батька українського націоналізму Міхновського, і полк Полуботківців? Бандера вчився по його книжках. Вони були за Незалежність але їх зрадили "автономісти".
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03.11.2022 15:40 Ответить
Ще й знищили Петра Болбочана...
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03.11.2022 17:24 Ответить
Що,що "налагодив" потрох?
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03.11.2022 15:53 Ответить
Я же тебе уже не раз говорил, не пались) Пороха так величают кацапы за то что он их потрошил...
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03.11.2022 19:04 Ответить
Так кацапи його щє й Порошенко або Петром величають. Так що, йому ім'я змінити?
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03.11.2022 19:10 Ответить
Так речь шла за тебя, а не за кацапов)
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03.11.2022 19:18 Ответить
Юрій Вінгорськи

клятий порох налагодив випробував
зе мав лише запустити в виробництво
запустив а дорогу, млять



Павло. Закусивати потрібно.
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03.11.2022 19:24 Ответить
У тебя со зрением проблемы?) У Юрия все норм написано, так что на него не сьежай) Ты же не дурак и все прекрасно понял) Раньше ты сьежал на тысячи добровольцев в тюрьмах и т.д. Что случилось? На фоне преступлений зе, гибели десятков тысяч по его вине, неудобно Пороха в подобном обвинять? А привычка осталась???
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03.11.2022 19:33 Ответить
Так тему задав Юрій .

Ось вона. Розплющь очі та читай.

"клятий порох налагодив випробував

зе мав лише запустити в виробництво
запустив а дорогу, млять"

Я у нього спитав

"Що,що "налагодив" потрох?"

Він не відповів.

Тут влазиш ти. І несеш щось не в тин , не в млин.

Хочеш відповісти за Юрія. Валяй. Слухаю.
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03.11.2022 19:41 Ответить
Я же тебе уже говорил, ты же все прекрасно понял, зачемь теперь дурака включаешь?) Это же не я писал "Так кацапи його щє й Порошенко або Петром величають. Так що, йому ім'я змінити?"))))
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03.11.2022 19:47 Ответить
Це ти свою маячню гарно розумієш.
За мене не підписуйся.
Тут тема про Пєтю , а не про мене. І що Пєтя щось там "налагодив".

Не згоден? Пожалійся шехфу. Сам знаєш якому.
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03.11.2022 19:56 Ответить
У меня нет шефов) А ты их все пытаешся найти себе) Так обьяснишь уже почему именно ты величаешь его "потрох"? Это что то личное? Я ведь помню, что в любви к кацапам ты никогда замечен не был) Не обращай внимания, это мой послефевральский ник, по родному меня легко могли вычислить кацапы...
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03.11.2022 20:31 Ответить
Знов "оп'ять двадцять п'ять".
А чому кацапи величали Пєтю Пєтєй. Петром. Петром Порошенко?

І щє. Відслідковувати хто ти , що ти ???
Воно мені потрібно?

Я просто спитав у Юрія те , що спитав.
Інша маячня мені не цікава. Тобі цікаво. Ну і ладно.
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03.11.2022 20:41 Ответить
Я же тебе уже говорил, ты же все прекрасно понял, зачемь теперь дурака включаешь?) Это же не я писал "Так кацапи його щє й Порошенко або Петром величають. Так що, йому ім'я змінити?"))))
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03.11.2022 19:49 Ответить
Так що там налагодив Пєтя Порошенко я так і не зрозумів?
Хоча (можу помилятись) була у нього така майстерня "ленінська кузня". Був щє отверточний цех , де він з мацкальских комплектуючих "богдани-лади" збирав. У Липецьку цукерки.
Що щє???
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03.11.2022 19:17 Ответить
Спроси у крейсера мААсква))) А можешь еще спросить у кацапов в Новоалексеевке, чем их за 150 км от линии фронта ********) Два точечных удара и полдня разлеталось все в разные стороны) А через несколько часов еще на 100км дальше Новобогдановка)
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03.11.2022 19:25 Ответить
Це ти питай хоть у мацкви , хоть у курська. Я спитав у Юрія.
Ти Юрій???
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03.11.2022 19:29 Ответить
Мне нет необходимости спрашивать, я результаты наблюдал собственными глазами... И это явно был не прилет асфальта) Я по несколько раз в месяц вижу пролеты в сторону Крыма чего то интересного... Беспилотники с такой скоростью не летают, асфальт тем более)
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03.11.2022 19:39 Ответить
Ну на нєт і суда нєт.
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03.11.2022 19:44 Ответить
Какой ты догадливый))) Кста... Насчет Кузни... На Милитарном есть новое интервью Чмута, он про создающийся речной флот рассказывает... И о том как сейчас для него не хватает продукции с Кузни... Правда умолчал как он до полномасштабного вторжения хаял те катера с Кузни)))
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03.11.2022 19:54 Ответить
Нарешті до тебе дійшло. Щось став по темі пісюкати. Валяй. Продовжуй далі.
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03.11.2022 19:58 Ответить
Расскажи) Весь список давай) Посмотрим) А то за столько лет ты так и не научился кликабельные ссылки давать) А копировать, вставлять, потом еще по всему сайту искать, мне лень)))
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03.11.2022 20:09 Ответить
Ну ти мене "засмутив". Що не зміг інфу знайти. Скопіюй. Та вперед. "Майстер" на усі руки.
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03.11.2022 20:15 Ответить
Не понял) Это же ты решил мне что то рассказать и интригу тут создал) Давай действуй, не сливайся) Я тебя за язык не тянул)))
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03.11.2022 20:20 Ответить

Для тебе інтрига знайти в неті відоме та авторитетне українське видання "Новий час". Ну що ж. Ти не перестаєш мене "удівлять". Своїм "умом" і "сообразітельностью".
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03.11.2022 20:29 Ответить
Хочу попередити.

https://nv.ua/

Це видання частково платне. Це тобі не халява, як у твого Пєті.
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03.11.2022 20:20 Ответить
Обучаемый, делаешь прогресс) Я же тебе уже сказал, что нахожусь на оккупированной территории и карточки у меня сейчас не работают, да и я как видишь под ВПН) Так что не стесняйся) При всем моем желании)))
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03.11.2022 20:24 Ответить
Я рад . Що ти рад.
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03.11.2022 20:30 Ответить
Какой ты обидчивый и жадный))) Ну скопируй хоть основное)
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03.11.2022 20:39 Ответить
О як усе запущено. Кому надо , той прочте. Одне скажу. Пєтя не на першій стрічці. Зато скільки піару. Впрочєм як завжди.
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03.11.2022 20:44 Ответить
Так список перечисли, посмотрим на процентное соотношение) Покуда у меня был доступ к карточкам, я безпроблем донатил)
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03.11.2022 20:56 Ответить
Цукерки
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03.11.2022 21:01 Ответить
О...
Читай.
Цензор.

Чітовод вотруба.

За півтори доби українці зібрали 236 млн грн за які у Великій Британії придбають 60 бронетранспортерів Spartan, - Притула. ВIДЕО

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03.11.2022 21:06 Ответить
Зачем мне твой Притула? Я у тебя просил рейтиг про десятку богатейших украинцев от хороших КАЦАПОВ из НВ))) Любишь хороших кацапов читать?) То то у тебя их нарративы и мечтания о хорошем царе)))
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03.11.2022 21:32 Ответить
Родич Хомутинника для тебя уже идол?) Тот который с людей деньги собирает? А чего не у своей родни? Чего не у своего хозяина, который зять Кучмы?) Рука, голова) Как быстро вы себе идолов находите))) Заметь, спокойно я могу похвалить его за организаторские способности) И обматерить Пороха за поздравление китайского комуняки) А ты все хозяина и царька себе ищещь)))
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03.11.2022 20:18 Ответить
А хто Пєтін родич???
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03.11.2022 20:31 Ответить
Кроме лично им убитого брата, никого не знаю... Это все что ты смог придумать в ответ?) Ну хоть бы что в защиту выставил) Я же никого, в отличии от тебя, себе в кумиры не записывал) Кста, если окажется что половина из тех денег, которым ты радуешся, окажется или от медведчуковцев или от кучмистов, это хорошо или плохо? По твоему?) Как вопросик?)
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03.11.2022 20:48 Ответить
Я зрозумів. Твоя стезя це плітки.

А по темі. Є що сказати?
Щодо все таки налагодив потрох?
Чі порох? Чі Пєтя?
Є щось цікаве? Чі тільки цукерки?
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03.11.2022 20:55 Ответить
У меня был к тебе только один вопрос, ты на него так и не ответил и петлял от него как заяц) Я на твой вопрос несколько раз ответил примерами того как уже работает то что ты ищещь) Тебе нужны названия? Нептун, Вильха, Грим 2, Кентавр.
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03.11.2022 21:14 Ответить
Один?

Ти сурьозно?
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03.11.2022 21:15 Ответить
Кто один?) Развалил это все зеля один или с командой???
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03.11.2022 21:36 Ответить
Глазков, глазков?? ти на зарплатні чи "волонтериш" по темі заплямовування Порошенка?
Так, мову ти освоїв... Але сутність ні, та й непосильно боту-іноагенту
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03.11.2022 22:00 Ответить
У Ирана что, мощная ПВО и ПРО ?
Или производство дронов на километр под землёй ?
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03.11.2022 14:57 Ответить
и ядерная программа у них тоже есть.
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03.11.2022 18:57 Ответить
Та морем через Суэцкий канал и Босфор везут, там трафик огромный грузовых судов в Новороссийск. И еще есть сухопутная граница через Армению и волгодонский канал речной через каспийское озеро, закрывать бесполезно, но еще никто грузовые суда не досматривает, всем плевать, они заплатили за проезд и все. Самолетами везут из жадности или коррупции той самой, когда какой-то олигарх продавил свое решение и получает откаты за свои услуги, а не из необходимости.

Чтобы решить этот вопрос нужно либо иметь оружие ответного удара по Кацапстану, притом как по месту запуска так и просто в другую цель с более мощными разрушениями, либо организовать международную коалицию против Ирана, либо более тонкие операции делать, например передать 10000 калашей и 500 рпг с боеприпасами протестующим в Иране, передать так или иначе каким-то способом. Протестующие смогут с РПГ уничтожить бронетехнику, а с автоматов расстреливать полицию и КСИР (ЧВК по сути). Чтобы Украине выжить, нужно проводить международные специальные операции и иметь настоящий аналог Моссада, который будет как убивать врагов, так и рекрутировать людей или дестабилизировать обстановку в других странах. Вон у Моссада в каждом городе есть спящие агенты, которые в основном из счет идеологии в нем состоят. И это не какие-то спецы, их задача может 1 раз в 10 лет снять в каршеринге авто и остановить его в таком-то назначенном месте, ключи оставив под бордюром. Затем им переведут деньги за оказанную услугу, которая в спецоперациях может иметь решающее значение. И готовить своих агентов, тренируя тысячи бойцов, делая им легенду, обучая знать чужой язык на максимально возможном уровне. Все сильные государства в мире так делают и именно за счет этого они живут хорошо, они играют от нападения, а не от защиты.
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03.11.2022 14:57 Ответить
Та какой Моссад? Там половина у нас ещё сидит тех, что при Брежневе вскочили в контору глубокого бурения, ну пусть при меченом. Ещё партбилеты успели потаскать! Остальные при чучме.
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03.11.2022 15:53 Ответить
У слові НЕДОРУСЬ чотири помилки!
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03.11.2022 15:04 Ответить
Не понимаю, почему США с Израилем тянут аятоллу за яйца и не желают разъе.ашить это осиное гнездо в Иране очередной "Бурей в пустыне". Очевидно же, что после такой операции по декацапизации и денуклеаризации Ирана, очень многим странам в Мире, особенно Израилю, станет жить гораздо спокойнее.
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03.11.2022 15:05 Ответить
США готуються. Є якійсь глобальний задум, в якому присутні не тільки США та Іран. Ось наприклад спецназ в Румунії тренується. Авіаносець в Балтійське море зайшов. Тобто ми багато чого не знаємо. Можливо це буде глобальна якась заруба. В якої з однієї сторони США, Великобрітанія, можливо Польща, Туреччина, Ізраїль, Південна Корея, Японія... З другої Китай, раша, Іран, Північна Корея, Беларусь. Зараз ми спостерігаємо три потенційних дислокації конфлікту: Європа, Близький схід, Далекий Схід (Тайвань).
І зараз лізти США в Іран - це передчасно. І що потім? Ще не всі шахові фігури на дошці розставлені.
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03.11.2022 23:13 Ответить
-є ризики налагодження вузлової збірки у Білорусі-. Якби ж ми піс дя чили по білоруських місцях запуску російських ракет та дронів та місцям скупчення кацавойськ у Білорусі то подібних ризиків би не було. А якщо ми беззубі проти дій Мінська у цій війні, то вони можуть робити що завгодно гарантовано не чекаючи "вдячної" відповіді. Та ще й Тіхановська втирає що білоруси нам не вороги. А просто подносят патроны.
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03.11.2022 15:13 Ответить
Наразі Іран диверсифікує виробництво дронів в інших країнах. Крім Сирії, з травня завод працює в Таджикистані. Також є ризики налагодження вузлової збірки у Білорусі. Джерело: https://censor.net/ua/n3378093
А УКРАЇНА НЕ МОЖЕ НАЛАГОДИТИ??? РОЗРОБКИ Є. 9-й МІСЯЦЬ КРОВИ І РУЙНУВАНЬ. Азербайджан застосував в перші ж дні бойових дій у Карабаху.
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03.11.2022 15:23 Ответить
Так у нас же при владі приховані зрадники.
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03.11.2022 15:30 Ответить
та явні вороги
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03.11.2022 17:38 Ответить
пока Китай не перестанет поставлять запчасти, их могут тысячи наштамповать
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03.11.2022 15:52 Ответить
Погано, що Таджикистан не під санкціями. Комплектуючі к дронам можуть купляти .
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03.11.2022 15:55 Ответить
А коли Україна перестане годувати Іран своєю пшеницєю.
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03.11.2022 16:00 Ответить
А чого це Ермак с Арестовічєм іранскі та таджитські компанії під санкції не поставили, чи тільки гуманітаркою займаються
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03.11.2022 16:16 Ответить
Донянчатся с этим ираном. За ядерные технологии они хочь что дадут. Не удивлюсь,если дали пару тройку тактических зарядов.
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03.11.2022 16:35 Ответить
Хочемо не хочемо але втсупати в війну с Лукою прийдеться інакше діла не буде.Питання лише коли
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03.11.2022 16:44 Ответить
А ми незабаром налагодимо виробництво бітумно-стратегічних доріг. Так що начувайся, москальня!
А якщо без жартів, спробуйте на мить уявити нас без військової допомоги західних партнерів. Покидались би 3 дні зеленим асфальтом в кацапорилих, а потім тим асфальтом нас всіх би і присипали у спільній братській могилі. Хоча до зе-дрочерів ця проста істина ніколи не дійде, бо їм із блакитних екранів світить сонцеликий Боневтік Нєлоховіч. У тупих їбланів в усіх гріхах винен лише Порох.
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03.11.2022 21:01 Ответить
 
 