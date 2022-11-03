Иран поставляет России дроны по морским и воздушным путям, их сборка может быть налажена и в Беларуси, - Центр национального сопротивления. КАРТА
В настоящее время Иран диверсифицирует производство дронов в других странах. Помимо Сирии, с мая завод работает в Таджикистане. Также есть риски налаживания узловой сборки в Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что Иран радушно выполняет заказы Кремля на дроны и активно поставляет следующие модели БпЛА: Mohajer, Arash-1 и Arash-2, Shahed-131 и Shahed-136.
В Центре национального сопротивления установили причастных к поставкам дронов. Да, существует два пути перевозки дронов от производителя до пунктов назначения: воздушный и морской.
Воздушным путем доставку дронов и инструкторов осуществляют следующие компании:
- Iran Air (иранская государственная авиакомпания, контролируемая местным министерством инфраструктуры);
- Mahan Air (учредителем является "Некоммерческий институт Молала Мовахедина");
- Pouya Air (входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военная ветвь исполнительной власти Исламской республики Иран);
- Saha Airlines (входит в состав военно-воздушных сил Ирана).
В списке фигрируют три государственных авиакомпании и одна якобы частная. Таким образом, присутствие государственных авиакомпаний доказывает полную поддержку вторжению РФ со стороны иранских властей.
"Что касается частной, то частная она лишь условно. Учредителем Некоммерческого института является Хосейн Мараши (бывший вице-президент Ирана). С конца 2011 года компания находится в санкционных списках США за материальную и техническую поддержку КСИР, которая по факту и контролирует авиаперевозчика и использует его в своих целях. Заметим, только Pouya Air с 12 по 18 октября выполнило 5 грузовых рейсов по маршруту Тегеран – Москва. Нелишне будет упомянуть, что большинство парка грузовых самолетов составляют российские ИЛ-76", - пояснили в ЦНС.
Также для перевозки дронов Иран использует и морской путь через Каспийское море. По документам иранцы перевозят запасные части для гражданской авиации, используя порт Бандар-Анзали. Пунктом назначения является Астрахань или Махачкала.
"Перевозка осуществляется судами Иранской промышленной компании (контролируется КСИР). В частности, в начале ноября именно морским путем в Астрахани ожидается прибытие 200 дронов в разобранном состоянии. Отметим, что россияне активно вывозят украинское зерно судами в Сирию, по маршруту Севастополь – Тартус. В обратном направлении в контейнерах могут перевозить Иранские дроны и комплектующие с сирийской фабрики, хотя подтверждения этому пока нет", - отметили в Центре национального сопротивления.
Также в Сирии россияне могут забирать базирующиеся в Сирии иранские ракеты земля-земля "Zolfaghar". В этой стране есть завод по производству тех же дронов-камикадзе.
"В целом, Иран диверсифицирует производство дронов в других странах. Помимо Сирии, с мая завод работает в Таджикистане. Также есть риски налаживания узловой сборки в Беларуси, ведь местный "558 авиаремонтный завод" во взаимодействии с компанией "Кванд ИС" форсировал работы по созданию собственных "дронов-камикадзе", что может быть прикрытием для использования иранских наработок. По предварительным данным, Иран может производить до 150 дронов в месяц. Детали они получают в обход санкций из Китая, что позволяет не переживать из-за их дефицита. Учитывая значительный запрос России на БПЛА, обязательно будут задействованы все указанные производственные площадки и маршруты поставки", - подытожили в ЦНС.
Пожалуйста, подождите...
зе мав лише запустити в виробництво
запустив а дорогу, млять
От зараз моляться на Петлюру з Вінниченком і ніхто не згадує що вони як ЗЕ були малоросами, офіційно відстоювали Автономію замість незалежності, і заглядали у око Троцького в пошуках миру аж поки червоні не захопили Полтаву і Кремень. Також гноїли 1-й українізований корпус Скоропатського на морозі на жд путях-боялись що він стане популярніший за них...
А хто знає батька українського націоналізму Міхновського, і полк Полуботківців? Бандера вчився по його книжках. Вони були за Незалежність але їх зрадили "автономісти".
клятий порох налагодив випробував
зе мав лише запустити в виробництво
запустив а дорогу, млять
Павло. Закусивати потрібно.
Ось вона. Розплющь очі та читай.
"клятий порох налагодив випробував
зе мав лише запустити в виробництво
запустив а дорогу, млять"
Я у нього спитав
"Що,що "налагодив" потрох?"
Він не відповів.
Тут влазиш ти. І несеш щось не в тин , не в млин.
Хочеш відповісти за Юрія. Валяй. Слухаю.
За мене не підписуйся.
Тут тема про Пєтю , а не про мене. І що Пєтя щось там "налагодив".
Не згоден? Пожалійся шехфу. Сам знаєш якому.
А чому кацапи величали Пєтю Пєтєй. Петром. Петром Порошенко?
І щє. Відслідковувати хто ти , що ти ???
Воно мені потрібно?
Я просто спитав у Юрія те , що спитав.
Інша маячня мені не цікава. Тобі цікаво. Ну і ладно.
Хоча (можу помилятись) була у нього така майстерня "ленінська кузня". Був щє отверточний цех , де він з мацкальских комплектуючих "богдани-лади" збирав. У Липецьку цукерки.
Що щє???
Ти Юрій???
Для тебе інтрига знайти в неті відоме та авторитетне українське видання "Новий час". Ну що ж. Ти не перестаєш мене "удівлять". Своїм "умом" і "сообразітельностью".
https://nv.ua/
Це видання частково платне. Це тобі не халява, як у твого Пєті.
Читай.
Цензор.
Чітовод вотруба.
За півтори доби українці зібрали 236 млн грн за які у Великій Британії придбають 60 бронетранспортерів Spartan, - Притула. ВIДЕО
А по темі. Є що сказати?
Щодо все таки налагодив потрох?
Чі порох? Чі Пєтя?
Є щось цікаве? Чі тільки цукерки?
Ти сурьозно?
Так, мову ти освоїв... Але сутність ні, та й непосильно боту-іноагенту
Или производство дронов на километр под землёй ?
Чтобы решить этот вопрос нужно либо иметь оружие ответного удара по Кацапстану, притом как по месту запуска так и просто в другую цель с более мощными разрушениями, либо организовать международную коалицию против Ирана, либо более тонкие операции делать, например передать 10000 калашей и 500 рпг с боеприпасами протестующим в Иране, передать так или иначе каким-то способом. Протестующие смогут с РПГ уничтожить бронетехнику, а с автоматов расстреливать полицию и КСИР (ЧВК по сути). Чтобы Украине выжить, нужно проводить международные специальные операции и иметь настоящий аналог Моссада, который будет как убивать врагов, так и рекрутировать людей или дестабилизировать обстановку в других странах. Вон у Моссада в каждом городе есть спящие агенты, которые в основном из счет идеологии в нем состоят. И это не какие-то спецы, их задача может 1 раз в 10 лет снять в каршеринге авто и остановить его в таком-то назначенном месте, ключи оставив под бордюром. Затем им переведут деньги за оказанную услугу, которая в спецоперациях может иметь решающее значение. И готовить своих агентов, тренируя тысячи бойцов, делая им легенду, обучая знать чужой язык на максимально возможном уровне. Все сильные государства в мире так делают и именно за счет этого они живут хорошо, они играют от нападения, а не от защиты.
І зараз лізти США в Іран - це передчасно. І що потім? Ще не всі шахові фігури на дошці розставлені.
А УКРАЇНА НЕ МОЖЕ НАЛАГОДИТИ??? РОЗРОБКИ Є. 9-й МІСЯЦЬ КРОВИ І РУЙНУВАНЬ. Азербайджан застосував в перші ж дні бойових дій у Карабаху.
А якщо без жартів, спробуйте на мить уявити нас без військової допомоги західних партнерів. Покидались би 3 дні зеленим асфальтом в кацапорилих, а потім тим асфальтом нас всіх би і присипали у спільній братській могилі. Хоча до зе-дрочерів ця проста істина ніколи не дійде, бо їм із блакитних екранів світить сонцеликий Боневтік Нєлоховіч. У тупих їбланів в усіх гріхах винен лише Порох.