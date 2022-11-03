Авторитет Путина начал проседать, освобождение Херсона может стать болезненной пощечиной для кремлевского диктатора, - нардеп "Голоса" Рахманин

Авторитет Путина постепенно шатается, хотя динамического падения еще нет. На это влияют и объявление мобилизации, и отсутствие каких-либо реальных успехов на войне с Украиной, и угроза потери врагом Херсона.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас еще не ощущается резкое падение авторитета Путина, но по косвенным признакам можно понять, что его авторитет начал проседать. Путин понимает, что у него еще не горит земля под ногами, но ситуация усугубляется. И позволить себе отдать Херсон он не может. Но может возникнуть ситуация, когда у агрессоров будет небольшой выбор - попытаться скрыться из Херсона и вообще из правобережной Херсонщины или погибнуть", - отметил парламентарий.

Рахманин подчеркнул, что потеря Херсона станет болезненной оплеухой не только кремлевскому диктатору, но и войску РФ.

"Российскую армию, которую слишком сильно опасались, сейчас в мире откровенно презирают. Если она сейчас еще и сдаст Херсон на фоне разговоров об очередных красных линиях, то это будет очень громкий, очень ощутимый удар по репутации. Путин пока позволить себе такого не может. Тем более, что сегодня инициатива на фронте все еще за нами. За исключением Донецкого направления, где есть объективные сложности, на остальных участках инициатива за нами", - подытожил нардеп "Голоса".

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