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Авторитет Путина начал проседать, освобождение Херсона может стать болезненной пощечиной для кремлевского диктатора, - нардеп "Голоса" Рахманин

путін

Авторитет Путина постепенно шатается, хотя динамического падения еще нет. На это влияют и объявление мобилизации, и отсутствие каких-либо реальных успехов на войне с Украиной, и угроза потери врагом Херсона.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас еще не ощущается резкое падение авторитета Путина, но по косвенным признакам можно понять, что его авторитет начал проседать. Путин понимает, что у него еще не горит земля под ногами, но ситуация усугубляется. И позволить себе отдать Херсон он не может. Но может возникнуть ситуация, когда у агрессоров будет небольшой выбор - попытаться скрыться из Херсона и вообще из правобережной Херсонщины или погибнуть", - отметил парламентарий.

Рахманин подчеркнул, что потеря Херсона станет болезненной оплеухой не только кремлевскому диктатору, но и войску РФ.

"Российскую армию, которую слишком сильно опасались, сейчас в мире откровенно презирают. Если она сейчас еще и сдаст Херсон на фоне разговоров об очередных красных линиях, то это будет очень громкий, очень ощутимый удар по репутации. Путин пока позволить себе такого не может. Тем более, что сегодня инициатива на фронте все еще за нами. За исключением Донецкого направления, где есть объективные сложности, на остальных участках инициатива за нами", - подытожил нардеп "Голоса".

Читайте: Российские военные покинули блокпосты в Чернобаевке и нескольких населенных пунктах Херсонщины
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Топ комментарии
+9
Как может быть авторитетом существо срущее в чемодан?
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03.11.2022 14:50
+8
У Москві кілька днів проходить виставка ритуальних послуг "Некрополь-2022" - на ній представлені останні моделі трун і надгробків, а також новинки похоронного оздоблення, на заході проводять майстер-класи, а всі охочі можуть зробити фото з хлопцем у труні.
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03.11.2022 14:55
+5
як може просісти те,чого в людини із всесвітнім назвиськом"куйло" взагалі немає?Який авторитет у рашистського терориста-вбивці ?
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03.11.2022 14:50
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як може просісти те,чого в людини із всесвітнім назвиськом"куйло" взагалі немає?Який авторитет у рашистського терориста-вбивці ?
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03.11.2022 14:50 Ответить
Как может быть авторитетом существо срущее в чемодан?
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03.11.2022 14:50 Ответить
У Москві кілька днів проходить виставка ритуальних послуг "Некрополь-2022" - на ній представлені останні моделі трун і надгробків, а також новинки похоронного оздоблення, на заході проводять майстер-класи, а всі охочі можуть зробити фото з хлопцем у труні.
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03.11.2022 14:55 Ответить
а в мае "в новосибирске состоялись соревнования по скоростной копке могил, в которых приняли участие представители похоронного бизнеса из разных регионов параши" (С)
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03.11.2022 15:14 Ответить
да Вы возьмите а потом рассуждайте эксперты хреновы слышно со всех утюгов
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03.11.2022 14:57 Ответить
Какой вообще авторитет может быть у особи мужского пола, которая ходит на каблуках, колет ботокс для омоложения хари и имеет явно нетрадиционные наклонности?
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03.11.2022 15:00 Ответить
Про яке "звільнення Херсону" йде мова навкруги? Там до біса кацапів і техніки нагнали. Аби "отріцатєльноє" звільнення не почалося...
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03.11.2022 15:03 Ответить
Яке звільнення Херсону? Знову хайпують депутати? Кілька фактів:
- В Херсоні найбільш боєздатні сили раші.
- Ми досі не взяли Берислав, Снігурівку
- ІПСО і вкиди, що рашисти кудись там з'їхали (ні і ще раз ні);
- дощі.
Ну і навіть псевдоексперт абристович заявив, що наш наступ видохся.
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03.11.2022 15:45 Ответить
Найбільш боєздатні сили раші були в Бучі і Гостомелі...
Там і лишились...
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03.11.2022 16:06 Ответить
не чапайте арестовича, у нього важлива функція - він професійно розслабляє булки кацапа перед затовкуванням цар-пляшки.
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03.11.2022 20:16 Ответить
 
 