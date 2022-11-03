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Каховка (95) Новая Каховка (153) оккупация (9992) Хлань (86)

Оккупанты предупредили жителей Каховки, что все должны покинуть город до 7 ноября, - Хлань

каховка,нова

Третий день подряд в Каховке и Новой Каховке ездят автомобили с громкоговорителями и предупреждают, что до 7 ноября все должны покинуть Каховку.

Об этом сообщил во время брифинга депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Они отмечают, что будет организован выезд, непонятно куда, непонятно на чем, но сейчас призывают, чтобы люди сами куда-то уехали. Уже отмечается принудительное выселение из частных домов и Каховки и Новой Каховки, которые расположены близко к побережью реки Днепр. Сначала такую информацию подавали из Голой Пристани, и из Олешек. И там в первую очередь оккупанты начали вот это так называемое выселение из частных домов", - рассказал Хлань.

Добавил, что там в частных домах заселяются российские военные, переодетые в гражданское.

Также читайте: Российские оккупанты заявили, что будут принудительно вывозить людей из Каховского района
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А як же ж "демонстрація трудящихся"?
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03.11.2022 15:01 Ответить
От якраз ті ряжені вояки, що заселяються в домівки вигнаних українців, будуть зображати "дємонстрацию трудящіхся". Просто як Штірліц в будьоновці.
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03.11.2022 15:28 Ответить
А ничего, что, в таком случае, "мирные жители" будут состоять из одних мужиков?
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03.11.2022 15:39 Ответить
"...попереджають, що до 7 листопада абсолютно всі мають покинути Каховку" , бо буде як минулого разу.
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03.11.2022 16:14 Ответить
Геноцид українського народу. Питання треба виносити в ООН.
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03.11.2022 16:15 Ответить
Будут подрывать дамбу.
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03.11.2022 16:44 Ответить
А що Гамнесті Інтернешнел? Знов язик в дупі сховали?
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05.11.2022 11:08 Ответить
 
 