Исчезновение флага РФ с крыши здания Херсонской ОГА может быть провокацией, - ОК "Південь"

Оккупанты могут готовить провокации в Херсоне и области. Именно поэтому из здания Херсонской ОГА могло исчезнуть российский флаг.

Об этом в эфире телемарафона сказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она предупредила, что российские военные в Херсоне готовятся к наступлению ВСУ, потому планируют провокации. В частности, оккупанты переодеваются в гражданскую одежду.

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Гуменюк отметила, что исчезновение российского триколора со здания Херсонской ОГА тоже может являться частью плана россиян.

"Это определенные провокации для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что вход в них безопасен. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий. Не стоит спешить радоваться, надо понимать, что гибридная война предполагает и вот такие информационные вбросы, атаки", - пояснила спикер.

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Гуменюк добавила, что подобные провокации уже происходили в Херсоне. Оккупанты пытались создать впечатление, что якобы украинские войска обстреливают гражданское население.

Напомним, сегодня в сети появились фото здания Херсонской ОГА, из которого исчез российский флаг.