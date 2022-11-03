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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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провокация (1456) флаг (909) Херсон (2660) Гуменюк (577)

Исчезновение флага РФ с крыши здания Херсонской ОГА может быть провокацией, - ОК "Південь"

херсон

Оккупанты могут готовить провокации в Херсоне и области. Именно поэтому из здания Херсонской ОГА могло исчезнуть российский флаг.

Об этом в эфире телемарафона сказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она предупредила, что российские военные в Херсоне готовятся к наступлению ВСУ, потому планируют провокации. В частности, оккупанты переодеваются в гражданскую одежду.

Читайте: Авторитет Путина начал проседать, освобождение Херсона может стать болезненной пощечиной для кремлевского диктатора, - нардеп "Голоса" Рахманин

Гуменюк отметила, что исчезновение российского триколора со здания Херсонской ОГА тоже может являться частью плана россиян.

"Это определенные провокации для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что вход в них безопасен. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий. Не стоит спешить радоваться, надо понимать, что гибридная война предполагает и вот такие информационные вбросы, атаки", - пояснила спикер.

Также читайте: Российские военные покинули блокпосты в Чернобаевке и нескольких населенных пунктах Херсонщины

Гуменюк добавила, что подобные провокации уже происходили в Херсоне. Оккупанты пытались создать впечатление, что якобы украинские войска обстреливают гражданское население.

Напомним, сегодня в сети появились фото здания Херсонской ОГА, из которого исчез российский флаг.
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Топ комментарии
+13
Территории и сроки глубоко вторичны, первостепенное значение имеет физическое уничтожение кацапов (с жестким приоритетом на командиров с высоким статусом и уважением подчиненных и опытных боевиков с многолетним опытом войны) и их техники. Важнее убить как можно больше кацапов и уничтожить как можно больше техники, а не освободить что-то на день раньше или позже. Война закончиться исключительно потерей боевой устойчивости кацапской армии и все оккупированные территории мгновенно перейдут под наш контроль всего за 1 сутки. Пускай сидят в Херсоне и дохнут как можно больше под мощным артиллерийским огнем и химарсами, нам это очень выгодно.
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03.11.2022 15:07
+10
она права, надо брать город спокойно по своему плану, а не врываться бездумно бо гады тряпку триколорную сняли
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03.11.2022 15:13
+8
Рашисти хочуть щоб наші ЗСУ кинулися визволяти Херсонщину, а потім винищити усе артилерією та несподіваними контр-атаками. Головне зараз не піддаватися на провокації і берегти живу силу
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03.11.2022 15:18
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Территории и сроки глубоко вторичны, первостепенное значение имеет физическое уничтожение кацапов (с жестким приоритетом на командиров с высоким статусом и уважением подчиненных и опытных боевиков с многолетним опытом войны) и их техники. Важнее убить как можно больше кацапов и уничтожить как можно больше техники, а не освободить что-то на день раньше или позже. Война закончиться исключительно потерей боевой устойчивости кацапской армии и все оккупированные территории мгновенно перейдут под наш контроль всего за 1 сутки. Пускай сидят в Херсоне и дохнут как можно больше под мощным артиллерийским огнем и химарсами, нам это очень выгодно.
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03.11.2022 15:07 Ответить
Pravilno.
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03.11.2022 15:23 Ответить
Не згоден!
Кацапів скільки не вбивай, "бабы нарожают" і ніхто за ними плакати не буде - будуть тільки радіти гробовим ладі та барану.

Є "правило чобота" - чия територія, той і переміг.
Ну а поспішати ризикуючи Воїнами, звісно, не варто.
Треба їх нищити і викидати з України
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03.11.2022 15:37 Ответить
Вбивати кацапів на всіх терріторіях, де вони базуються. Їхня ісконна - це виключно терраріум по кордону МКАДу. Все інше належить іншим народам.
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03.11.2022 16:01 Ответить
Так що робити, встановити ту ганчірку назад, щоби не було провокації??? Які можуть бути ,бл, провокації, коли вже йде війна??
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03.11.2022 15:09 Ответить
она права, надо брать город спокойно по своему плану, а не врываться бездумно бо гады тряпку триколорную сняли
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03.11.2022 15:13 Ответить
А на дверях объявление не оставили,что они УШЛИ???100 пудовая провакация!!!Как писали выше главное выбивать живую силу и технику,и беречь наших РЕБЯТ,а территории вернём раньше или позже!!!!
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03.11.2022 15:11 Ответить
"Исчезновение флага может быть провокацией".. А одновременное исчезновение с флагом блокпостов РФ в Чернобаевке и Степановке - тоже провокация?
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03.11.2022 15:14 Ответить
Ще вишки мобільного зв'язку *******. Теж "провокація". Що з них взяти, кацапи...
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03.11.2022 16:23 Ответить
Рашисти хочуть щоб наші ЗСУ кинулися визволяти Херсонщину, а потім винищити усе артилерією та несподіваними контр-атаками. Головне зараз не піддаватися на провокації і берегти живу силу
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03.11.2022 15:18 Ответить
Ожидаем на жест доброй воли и сматывание удочек за пределы Украины. Рабсеяне поймут верховного **********, они уже всё поняли, что тут им не поживиться.
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03.11.2022 15:19 Ответить
Ничего они к сожалению не поняли. Готовят какую-то западню.
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03.11.2022 15:22 Ответить
Они уже готовят, готовят, а выготовить не могут. Очевидно, что Украину им не взять.
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04.11.2022 18:03 Ответить
"рабсеяне" - прикольно.
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03.11.2022 16:10 Ответить
Что она несёт? Так что она предлагает? Назад тряпку руснявую повесить? Что за бред.... Орки скорее всего готовят "жест доброй воли" Ну давайте тогда не занимать наши территории, попросите русню тряпку свою назад повесить и скажите чтобы возвращались. Потому что их уход - это провокация оказывается
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03.11.2022 15:21 Ответить
Нет там ухода , ***** приказало стоять на смерть 🙏💯ЛОВУШКА мразей террористов‼️
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03.11.2022 16:29 Ответить
Ми віримо,що працює наша розвідка,все буде добре.Спішити не треба,бо головне - зберегти життя наших бійців.
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03.11.2022 15:37 Ответить
Я впевнений, командування ЗСУ має чіткий план.
І воно, навряд чи поведеться, на маніпуляції кацапів.
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03.11.2022 15:43 Ответить
Провокація 100 %. залишають місто,забирають своїх зрадників. В місті залишаються проукраїнські та приховані зрадники + українські війська. Чим не повід бахнути по місту ракетою чи підірвати дамбу ?
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03.11.2022 16:00 Ответить
"Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці."
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03.11.2022 16:03 Ответить
знаєте що це нагадує ? операцію яку провів жуков в Одесі, Коли переділи в цивільне кгбістів. щойно читав,що "регулярна армія расєї" нікуди з Херсону не пішла.
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03.11.2022 16:08 Ответить
То ми взагалі на правобережжі тепер просуватись вперед не будемо?
Навіть від Посад-Покровського до Чорнобаївки, щоб взяти під вогневий контроль ствольної артилерії антонівські мости (авто і ж/д)?
Чи це не вигідно для нас?
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03.11.2022 16:14 Ответить
Всі хто думають що окупанти покинуть Херсон і відійдуть на інший берег це безпека міста ви помиляєтесь.Вони роблять це ціле направлено.Ба більше тепер це велика проблема для наших військ і людей.Мости ліквідовані ,а на тому березі вони мурують обороні позиції і стягнули все що в них є.більше тепер в них повністю лінія постачання з Криму.Так от проблема в, тому що Херсон тепер це тир .Як тільки туди зайдуть ЗСУ вони почнуть артилерією зрівнювати місто.Боюсь що Херсон може спіткати доля Маріуполя по руйнуванню.Херсон в окупантів як на долоні.Щоб убезпечити місто потрібно як мінімум відкинути окупантів по всі лінії там на 35-40 км,а це нереально зробити швидко ,і потрібно на той берег розширити плацдарм, виходить ці суки готові гатити по місту.Це вже херсонсько - запорізька операція виходить ,пробивати запорізьку область.Це операція навіть більшого рівня визволення харківської області.
Дуже складно буде ...Стійкості наших ЗСУ і дай боже берегти їх кожного.
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03.11.2022 16:40 Ответить
"Военная хитрость" от кацапов, рассчитанная на то, что опьянённые лёгкой победой ВСУ поедут в город в походных колоннах ну и т.д.
З.Ы. я себе "ловушки" иначе представлял. А тут оказывается достаточно снять тряпку.
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03.11.2022 17:17 Ответить
провокацією була поява прапора рашистів а те що він зник - це добрий знак і не треба фантазувати. На тисніть кнопку з написом "здоровий глузд"
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03.11.2022 18:45 Ответить
 
 