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Новости Война
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ВР (27381) законопроект (3204) отпуск (244) военнослужащие (5998) военное положение (496) Железняк Ярослав (407)

Рада поддержала в первом чтении отпуска для военных во время военного положения, - Железняк

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Депутаты приняли за основу проект закона о праве военнослужащих на отпуск во время военного положения.

Об этом сообщил в телеграмме народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о законопроекте №8081. Его поддержали 330 депутатов.

Законопроект предусматривает, что во время действия военного положения военнослужащие смогут получить отпуск с сохранением денежного довольствия.

Продолжиться такой отпуск может не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

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Все правильно. Все должны иметь право отдохнуть. А военные тем более!
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03.11.2022 15:20 Ответить
Вірний закон!
Воїн повинен відпочити, побачити нормальне життя, яке б воно не було зараз, та ще раз відчути у родині що він воює, захищаючи своїх рідних і Україну
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03.11.2022 15:30 Ответить
Давно пора, військові найповажніші люди в Україні, навідміну зедепутангів, ї треба берегти та піклуватися ними. 10 діб це мало- візьміть за приклад відпустки злодіїв з ВР України-різниця є? Кому не подобається нєх сам на шанці!
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03.11.2022 17:39 Ответить
 
 