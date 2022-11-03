Рада поддержала в первом чтении отпуска для военных во время военного положения, - Железняк

Депутаты приняли за основу проект закона о праве военнослужащих на отпуск во время военного положения.

Об этом сообщил в телеграмме народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о законопроекте №8081. Его поддержали 330 депутатов.

Законопроект предусматривает, что во время действия военного положения военнослужащие смогут получить отпуск с сохранением денежного довольствия.

Продолжиться такой отпуск может не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

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