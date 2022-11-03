Минреинтеграции обнародовало алгоритм действий на случай потери связи с близкими из-за войны
В случае исчезновения контакта с близким человеком во время войны необходимо собрать о нем максимально подробную информацию, а также обратиться в полицию, Службу безопасности и Национальное информационное бюро.
Об этом сообщается в телеграмм-канале Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в министерстве рекомендуют:
- бить тревогу, если близкий человек трое суток и больше не выходит на связь;
- написать заявление в Национальную полицию об исчезновении человека;
- собрать максимально подробную информацию о пропавшем человеке - в частности, особые приметы, последнее известное местонахождение.
"Пригодятся любые мелочи: от медицинской справки, которую она получила накануне исчезновения до контактов или адресов людей, с которыми общалась. Важно вспомнить, когда последний раз близкий человек выходил на связь и каким образом он это делал", - пояснили в учреждении.
Кроме того, в Минреинтеграции советуют обратиться в Национальное информационное бюро (НИБ). Бюро принимает обращение о взятии в плен, исчезновении, депортации/принудительном перемещении взрослых и детей, принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях, а также гибели.
Вдобавок министерство рекомендует обратиться в СБУ и Международный Комитет Красного Креста, а также сдать генетический материал, который может пригодиться при проведении экспертизы.
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