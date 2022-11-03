РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7156 посетителей онлайн
Новости Война
12 850 24
мост (1018) Херсонщина (4386) Гуменюк (577)

ВСУ разрушили баржевую переправу, которую россияне построили под Антоновским мостом, - ОК "Південь"

херсон,переправа,міст,антонівський

Баржевая переправа, которую российские оккупанты проложили под Антоновским мостом в Херсоне, критически повреждена и непригодна для использования.

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Спикер ОК "Південь" отметила, что россияне полностью перекрыли движение через реку Днепр, запретили гражданским использование любых плавсредств.

По словам Гуменюк, это может свидетельствовать, что оккупанты пытаются исключительно для себя использовать переправы, которые все еще могут функционировать, и плавсредства, которые они украли у местных жителей.

Також читайте: "Укравтодор" завершив ремонт мосту, який завадив окупантам "взяти Київ за три дні". ФОТО

"Но боевые действия продолжаются, мы держим огневой контроль. В частности, Антоновская переправа – альтернативная, которая была создана вдоль моста, сейчас абсолютно не может быть использована, потому что она критически повреждена", – сообщила пресс-секретарь ОК "Південь".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
03.11.2022 16:01
+13
"Дым над водой

И пламень в небесах..."

Smoke on the water! 😂
показать весь комментарий
03.11.2022 16:03
+10
Від Херсона до Чонгара по прямій 80+км. На межі дальності GMLRS але достане.
показать весь комментарий
03.11.2022 15:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Від Херсона до Чонгара по прямій 80+км. На межі дальності GMLRS але достане.
показать весь комментарий
03.11.2022 15:55 Ответить
Пардон, Перекопу.
показать весь комментарий
03.11.2022 15:58 Ответить
Приблизно 100км
показать весь комментарий
03.11.2022 16:25 Ответить
Зруйнували переправу коли орки вже вивезли війська, техніку й все награбоване майно не тільки людське, а й все майно міста
показать весь комментарий
03.11.2022 17:56 Ответить
Что-то давно не было новостей с Чернобаевки !
показать весь комментарий
03.11.2022 15:56 Ответить
Вот да )) предлагаю вернуть эту прекрасную традицию ))
показать весь комментарий
03.11.2022 16:15 Ответить
Кіно закінчилось. Кацапи потікали.
показать весь комментарий
03.11.2022 17:15 Ответить
Вони нарешті звідти здриснули
показать весь комментарий
03.11.2022 16:18 Ответить
кацапи познімали там блок-пости..як і на вїзді в Херсон з боку Миколаєва...інфа від місцевих
показать весь комментарий
03.11.2022 16:40 Ответить
"Чергова провокація!" 🙄🙄🙄
показать весь комментарий
03.11.2022 17:46 Ответить
та вже мабуть і не буде новин звідти. всю техніку каци звідти забрали ще десь з тиждень тому. писали про це тут.
показать весь комментарий
03.11.2022 16:58 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2022 16:01 Ответить
То вірно!
Нехай і курв спєрмоусових забирають 😂
показать весь комментарий
03.11.2022 16:04 Ответить
"Дым над водой

И пламень в небесах..."

Smoke on the water! 😂
показать весь комментарий
03.11.2022 16:03 Ответить
https://youtu.be/zUwEIt9ez7M Smoke on the Wate
показать весь комментарий
03.11.2022 17:01 Ответить
https://youtu.be/ydlrfKbExcs вся РАИСия - в огне до небес, лгунья...

https://youtu.be/ydlrfKbExcs Небо в огне, но не могу я понять,
https://youtu.be/ydlrfKbExcs За полночь время, а кругом всё видать.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Люди твердят, что в этой женщине бес.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Рукой лишь взмахнёт - ты полыхаешь, брат, весь!
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Город пылает, город горит.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Пожар её страсти всё сильнее палит.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Лгуньей её звали мы, дураки...
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Всё, что я слышу - «Гори!»

https://youtu.be/ydlrfKbExcs Не верил я, что она исчадие беса.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Она так: «Будьте все прокляты - окончена месса!
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Когда я уйду, у меня здесь нет интереса».
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Люди смеялись, пока она не сказала: "Гори!»
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Предупреждение было, но всё мимо цели.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Земля тряслась, а мы стояли, смотрели.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Когда это стряслось, никого не пожалели.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs До сих пор я слышу - «Гори!»

https://youtu.be/ydlrfKbExcs Нам было некогда, ты знай,
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Что только стой, без слов взирай.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Нам было некогда, ты знай!

https://youtu.be/ydlrfKbExcs Нам было некогда, ты знай,
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Что только стой, без слов взирай.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Нам было некогда, ты знай!

https://youtu.be/ydlrfKbExcs Небо в огне, но не могу я понять,
https://youtu.be/ydlrfKbExcs За полночь время, а кругом всё видать.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Люди твердят, что в этой женщине бес.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Рукой лишь взмахнёт - ты полыхаешь, брат, весь!
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Город пылает, город горит.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Пожар её страсти всё сильнее палит.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Лгуньей её звали мы, дураки...
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Всё, что я слышу - «Гори!»

https://youtu.be/ydlrfKbExcs Оригинал: https://lyrsense.com/deep_purple/burn_
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Copyright: https://lyrsense.com ©
показать весь комментарий
03.11.2022 17:09 Ответить
Бачили вчора відео. Норм.
показать весь комментарий
03.11.2022 16:07 Ответить
так, круто! Головне досить кучно поклали
показать весь комментарий
03.11.2022 16:41 Ответить
Вот зачем Рогозина убрали? Щас бы он батутную переправу организовал. А правильно установленная система батутов позволила бы драпать до Урала без лишней логистики.
показать весь комментарий
03.11.2022 16:25 Ответить
Камери з ГАЗонів та ЗІЛів, дуже зручно. Орки, тримайте хак.
показать весь комментарий
03.11.2022 16:32 Ответить
Красунчики!
Героям слава, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показать весь комментарий
03.11.2022 17:17 Ответить
Як Чебурашка, ми строїли,строїли і нарешті нас накрили. Це яке терпіння потрібно було мати ЗСУ, щоб споглядати,чекати ,а потім бахнуть
показать весь комментарий
03.11.2022 17:37 Ответить
Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
03.11.2022 17:46 Ответить
шота долго летела ремонтная бригада.
показать весь комментарий
03.11.2022 21:26 Ответить
 
 