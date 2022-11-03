ВСУ разрушили баржевую переправу, которую россияне построили под Антоновским мостом, - ОК "Південь"

Баржевая переправа, которую российские оккупанты проложили под Антоновским мостом в Херсоне, критически повреждена и непригодна для использования.

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Спикер ОК "Південь" отметила, что россияне полностью перекрыли движение через реку Днепр, запретили гражданским использование любых плавсредств.

По словам Гуменюк, это может свидетельствовать, что оккупанты пытаются исключительно для себя использовать переправы, которые все еще могут функционировать, и плавсредства, которые они украли у местных жителей.

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"Но боевые действия продолжаются, мы держим огневой контроль. В частности, Антоновская переправа – альтернативная, которая была создана вдоль моста, сейчас абсолютно не может быть использована, потому что она критически повреждена", – сообщила пресс-секретарь ОК "Південь".