ВСУ разрушили баржевую переправу, которую россияне построили под Антоновским мостом, - ОК "Південь"
Баржевая переправа, которую российские оккупанты проложили под Антоновским мостом в Херсоне, критически повреждена и непригодна для использования.
Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Спикер ОК "Південь" отметила, что россияне полностью перекрыли движение через реку Днепр, запретили гражданским использование любых плавсредств.
По словам Гуменюк, это может свидетельствовать, что оккупанты пытаются исключительно для себя использовать переправы, которые все еще могут функционировать, и плавсредства, которые они украли у местных жителей.
"Но боевые действия продолжаются, мы держим огневой контроль. В частности, Антоновская переправа – альтернативная, которая была создана вдоль моста, сейчас абсолютно не может быть использована, потому что она критически повреждена", – сообщила пресс-секретарь ОК "Південь".
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https://youtu.be/ydlrfKbExcs Она так: «Будьте все прокляты - окончена месса!
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Когда я уйду, у меня здесь нет интереса».
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Люди смеялись, пока она не сказала: "Гори!»
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Предупреждение было, но всё мимо цели.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Земля тряслась, а мы стояли, смотрели.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Когда это стряслось, никого не пожалели.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs До сих пор я слышу - «Гори!»
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https://youtu.be/ydlrfKbExcs Что только стой, без слов взирай.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Нам было некогда, ты знай!
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Нам было некогда, ты знай,
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Что только стой, без слов взирай.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Нам было некогда, ты знай!
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Небо в огне, но не могу я понять,
https://youtu.be/ydlrfKbExcs За полночь время, а кругом всё видать.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Люди твердят, что в этой женщине бес.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Рукой лишь взмахнёт - ты полыхаешь, брат, весь!
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Город пылает, город горит.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Пожар её страсти всё сильнее палит.
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Лгуньей её звали мы, дураки...
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Всё, что я слышу - «Гори!»
https://youtu.be/ydlrfKbExcs Оригинал: https://lyrsense.com/deep_purple/burn_
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