Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отмечает, что его позиция остается неизменной, и Украина не будет участвовать в саммите Большой двадцатки на Бали, если там будет президент Российской Федерации Путин.
Об этом он заявил на совместной с Президентом Греции Катериной Сакелларопулу брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Не слежу с участием других в саммите "Двадцатки". Позиция моя личная и позиция Украины была в том, что если лидер российской федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как будет в будущем", - отметил глава государства.
Зеленский напомнил, что в этот день разговаривал с Президентом Индонезии, а до этого состоялось несколько разговоров и визит индонезийского лидера в Украину весной.
"В любом случае, мы сегодня были снова приглашены. Еще раз посмотрим – здесь несколько дней осталось", - сказал Президент.
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хоч щось позитивне.
якщо дали можливість виступити, тре було виступити і виказати все в ті кляті "очі"!!
А ще можна було потиснути руку як Порошенко потис в Мінську -- перегляньте, видно ж, що пухлеру було боляче..
В области внешнеполитической деятельности Президент Украины
представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведёт переговоры и заключает международные договоры Украины;