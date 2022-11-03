Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что его позиция остается неизменной, и Украина не будет участвовать в саммите Большой двадцатки на Бали, если там будет президент Российской Федерации Путин.

Об этом он заявил на совместной с Президентом Греции Катериной Сакелларопулу брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не слежу с участием других в саммите "Двадцатки". Позиция моя личная и позиция Украины была в том, что если лидер российской федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как будет в будущем", - отметил глава государства.

Зеленский напомнил, что в этот день разговаривал с Президентом Индонезии, а до этого состоялось несколько разговоров и визит индонезийского лидера в Украину весной.

"В любом случае, мы сегодня были снова приглашены. Еще раз посмотрим – здесь несколько дней осталось", - сказал Президент.

Читайте: Зеленский и президент Индонезии Видодо обсудили важность продолжения "Зерновой инициативы" и подготовку к саммиту G20