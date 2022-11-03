Если Россия применит ядерное оружие, то она не будет существовать как государство, - Зеленский

В случае применения Россией ядерного оружия она не будет существовать.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном с президентом Греции Катериной Сакелларопулу брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если это произойдет," больше не будет существовать тот мир, в котором мы живем. Это будет совсем другой мир. Но точно государство, которое применит ядерное оружие, точно не будет существовать", - сказал он.

"И это будет не только вопрос, что кто-то отвечает на ядерные удары, а вопрос будет в самом государстве. Они не удержат ни своего государства, ни свои политические позиции внутри державы. Они будут разбираться в революционных процессах внутри него", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, он не смотрит на это серьезно.

"Хотя, смотря на те шаги, которые военно-политическое руководство России предпринимало на нашей земле, адекватными реально ли военными эти шаги также назвать нельзя", - сказал он.

Читайте также: Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин, - Зеленский