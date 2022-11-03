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Новости Война
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Зеленский (19056) россия (93015) ядерное оружие (1292)

Если Россия применит ядерное оружие, то она не будет существовать как государство, - Зеленский

зеленський

В случае применения Россией ядерного оружия она не будет существовать.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном с президентом Греции Катериной Сакелларопулу брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если это произойдет," больше не будет существовать тот мир, в котором мы живем. Это будет совсем другой мир. Но точно государство, которое применит ядерное оружие, точно не будет существовать", - сказал он.

"И это будет не только вопрос, что кто-то отвечает на ядерные удары, а вопрос будет в самом государстве. Они не удержат ни своего государства, ни свои политические позиции внутри державы. Они будут разбираться в революционных процессах внутри него", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, он не смотрит на это серьезно.

"Хотя, смотря на те шаги, которые военно-политическое руководство России предпринимало на нашей земле, адекватными реально ли военными эти шаги также назвать нельзя", - сказал он.

Читайте также: Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин, - Зеленский
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Топ комментарии
+15
"Зуб даю" - забув додати і про "особистий контроль не згадав".
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03.11.2022 18:08
+13
Мудозвон....не буди лихо....
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03.11.2022 18:08
+11
От чого Ви цькуєте паяца, котрий генетично ненавидів Українство?
Ну нідада, он харошій парєнь!
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03.11.2022 18:08
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"Зуб даю" - забув додати і про "особистий контроль не згадав".
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03.11.2022 18:08 Ответить
Мудозвон....не буди лихо....
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03.11.2022 18:08 Ответить
просто болтает не думая о последствиях...
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03.11.2022 18:24 Ответить
Типо, дать один палка-два струна продолжит петь о том , на что смотрит?
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03.11.2022 22:18 Ответить
Шмаркля,ты мерзкий,серливый тип,фу быть таким как ты!
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03.11.2022 18:34 Ответить
От чого Ви цькуєте паяца, котрий генетично ненавидів Українство?
Ну нідада, он харошій парєнь!
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03.11.2022 18:08 Ответить
Наговорив 3 мішки вовни, а по суті нічого. Балабол.
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03.11.2022 18:09 Ответить
У Кличка учился разговаривать наверное
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03.11.2022 18:36 Ответить
заасфальтує?чи в президенти там піде?віслюк апокалипсису зруйнує московію просто знаходячись там))
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03.11.2022 18:09 Ответить
🤮
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03.11.2022 18:10 Ответить
https://graniru.org/users/samedov_25/

Хочу уловить связь между этой и другой новостью из Мордора.. Волгоград затопило дерьмом после прорыва канализации. В городе прорвало самый большой канализационный коллектор, и 200 тысяч человек на четыре дня остались без воды и туалета, а стоки потекли в Волгу...
...Из-за прорыва проложенной 50 лет назад трубы диаметром 1200 миллиметров были затоплены большой парк у музея "Россия - моя история", детская железная дорога, Нулевая магистраль. Затем говно полилось в Волгу.
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03.11.2022 18:12 Ответить
Как в старом анекдоте:
Едет конный рыцарь - весь в говне. Конь - весь в говне. Дорога - вся в говне...
И так далее.
)))
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03.11.2022 18:20 Ответить
Дебил зеленый, ты обещал договорится посередине. Где твоя середина, осел оманский?
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03.11.2022 18:15 Ответить
Какой договориться!?они принимают бюджет,и тут же звонят в Европу и говорят сколько денег им надо,это золотое дно!!! война им нужна,это БОЛЬШОЕ бабло!!!
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03.11.2022 18:38 Ответить
Яка серйозна заява. А ми цього і не знали, якби нам про це не сказали. А де наші ракети? Чому три роки все закатувакли в асфпальт? Як там почувається міністр оборони Таран? А якби не ракети Химарс США і Англії, то де б ми були?
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03.11.2022 18:15 Ответить
Ядерний удар якби Росія могла нанести вже давно нанесла б
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03.11.2022 18:23 Ответить
Як тільки дратують люди які кажуть що дороги не треба було робити а треба тільки зброя .
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03.11.2022 18:25 Ответить
Зеля розписується за США чи ЄС?
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03.11.2022 18:25 Ответить
Закатаем в асфальт и исполним шедевр на рояле

Бойся, русня
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03.11.2022 18:28 Ответить
А до чого тут цей маленький несмішний клован?
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03.11.2022 18:48 Ответить
тільки як що буде пропорційна відповідь, тому треба (таємно) робити плутонієві-уранові бомби яких так бояться росіяни. ЦЕ БУДЕ СПРАВЕДЛИВО. забруднять нау землю, ми зробимо теж саме з їхньою. в ядерної зброї найгірше це зараження теріторіі на десятирічча. хай знають ДОБРЕ ім не буде.
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03.11.2022 19:08 Ответить
для припинення ii як держави,непотрiбно очiкувати ядерного удару.достатньо вже того.що кацапи зробили на сьогоднi///
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03.11.2022 20:35 Ответить
Ну и пернул... сплошная абабагаламага...
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03.11.2022 22:14 Ответить
В історії людства, до влади завжди приходили, потрапляли, успадковували, або нікчеми, або божевільні тирани. Бувало, що перші ставали другими. Були і винятки, але такі історичні помилки, справляло оточення і далі по накатаній. Читаємо Фрейда.
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04.11.2022 12:18 Ответить
 
 