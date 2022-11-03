Если Россия применит ядерное оружие, то она не будет существовать как государство, - Зеленский
В случае применения Россией ядерного оружия она не будет существовать.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном с президентом Греции Катериной Сакелларопулу брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если это произойдет," больше не будет существовать тот мир, в котором мы живем. Это будет совсем другой мир. Но точно государство, которое применит ядерное оружие, точно не будет существовать", - сказал он.
"И это будет не только вопрос, что кто-то отвечает на ядерные удары, а вопрос будет в самом государстве. Они не удержат ни своего государства, ни свои политические позиции внутри державы. Они будут разбираться в революционных процессах внутри него", - сказал Зеленский.
По словам главы государства, он не смотрит на это серьезно.
"Хотя, смотря на те шаги, которые военно-политическое руководство России предпринимало на нашей земле, адекватными реально ли военными эти шаги также назвать нельзя", - сказал он.
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Ну нідада, он харошій парєнь!
Хочу уловить связь между этой и другой новостью из Мордора.. Волгоград затопило дерьмом после прорыва канализации. В городе прорвало самый большой канализационный коллектор, и 200 тысяч человек на четыре дня остались без воды и туалета, а стоки потекли в Волгу...
...Из-за прорыва проложенной 50 лет назад трубы диаметром 1200 миллиметров были затоплены большой парк у музея "Россия - моя история", детская железная дорога, Нулевая магистраль. Затем говно полилось в Волгу.
Едет конный рыцарь - весь в говне. Конь - весь в говне. Дорога - вся в говне...
И так далее.
)))
Бойся, русня