В парламенте требуют разобраться, почему глава Черниговской ОВА Чаус ездит на переданном для армии джипе за 2 миллиона гривен
Народный депутат Гео Лерос обратился в НАБУ и САП с просьбой возбудить уголовное дело и наказать главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса за использование в личных целях джипа, выделенного на нужды армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщил на своем канале в Youtube.
"Глава Черниговской областной военной администрации Чаус ездит на элитном внедорожнике. Но он заехал в автосалон, выбрал себе Hyundai Palisade стоимостью более 2 миллиона гривен, повесил туда черные номера и теперь катается из одного кабака в другой", - сообщил Лерос.
Нардеп уже написал антикоррупционным органам с просьбой расследовать использование Чаусом внедорожника, переданного на нужды армии в личных целях.
"Я обратился к НАБУ и САП с просьбой возбудить уголовное дело и наказать этого черта", - резюмировал нардеп.
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Плюй нищеброду в плебейскую морду!
"Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що відмовляється від службового автомобіля Chevrolet Tahoe, яке прибуло в Україну як гуманітарна допомога. Цьому передувало журналістське розслідування проекту Bihus.Info, в якому йшлося, що Тимошенко використовує гуманітарний автомобіль як службовий."
Їх треба гнати вже зараз, а не казати, що "не на часі".
І тільки-но ти у ліжко…всьоооо… точка доступу не знайдена!
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сел книжку почитать - уснул, сел телек посмотреть - уснул, сел новости по компу проверить - глаза слипаются, но вот как только лёг в люлю спать - фсё! сон как рукой сняло и энергия как в реакторе бьёт ))))
ну вот нахуа было так позориться с "дармовой машиной"?..
ну хорошо хоть не стиральная
Главное лишь б не Порошенко ...73%..знають за кого голосувати...😆😛
Забудьте...РабZeя Враг.🦍.под любым Соусом...
По факту секретный договор в Омане Патрушев-Зе...накрылся медным тазом...😛