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Черниговщина (1482) Лерос Гео (378) Чаус Вячеслав (46)

В парламенте требуют разобраться, почему глава Черниговской ОВА Чаус ездит на переданном для армии джипе за 2 миллиона гривен

лерос

Народный депутат Гео Лерос обратился в НАБУ и САП с просьбой возбудить уголовное дело и наказать главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса за использование в личных целях джипа, выделенного на нужды армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщил на своем канале в Youtube.

"Глава Черниговской областной военной администрации Чаус ездит на элитном внедорожнике. Но он заехал в автосалон, выбрал себе Hyundai Palisade стоимостью более 2 миллиона гривен, повесил туда черные номера и теперь катается из одного кабака в другой", - сообщил Лерос.

Нардеп уже написал антикоррупционным органам с просьбой расследовать использование Чаусом внедорожника, переданного на нужды армии в личных целях.

"Я обратился к НАБУ и САП с просьбой возбудить уголовное дело и наказать этого черта", - резюмировал нардеп.

Читайте также: Ермак пытается "замять" дело о присвоении гуманитарной помощи топ-чиновниками Запорожья, - Лерос. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+41
То всьо Зеліни новиє літса.
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03.11.2022 18:12
+38
Тімашенкє можна а я шо рижий-подумав анчоус...
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03.11.2022 18:12
+35
Таких падлюк у владі ой як багато !

"Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що відмовляється від службового автомобіля Chevrolet Tahoe, яке прибуло в Україну як гуманітарна допомога. Цьому передувало журналістське розслідування проекту Bihus.Info, в якому йшлося, що Тимошенко використовує гуманітарний автомобіль як службовий."

Їх треба гнати вже зараз, а не казати, що "не на часі".
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03.11.2022 18:15
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Плюй нищеброду в плебейскую морду!
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03.11.2022 18:11 Ответить
ща набу плюнет
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03.11.2022 18:13 Ответить
Файно було б зарізати нагуй...
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03.11.2022 18:14 Ответить
файно було би роззорити і ще щоб винним залишився так щоб до кінця життя ср..в в кредит, бо саме велике покарання для багатого і наглого це не смерть, а злидні, ті самі злидні в які він людей кидав, щоб самому багатим бути.
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03.11.2022 18:22 Ответить
Які хароші та милозвучні слова...
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03.11.2022 18:24 Ответить
смачно
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03.11.2022 19:36 Ответить
Мародеры на крови🤢🤬, совсем берега попутали Нашли у кого воровать гниды ,кровью своей умоетесь ,чем вы лучше кацапов⁉️
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03.11.2022 19:35 Ответить
Сначала клоуну, а потом остальным бандюковичам.
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03.11.2022 20:05 Ответить
То всьо Зеліни новиє літса.
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03.11.2022 18:12 Ответить
так-госпідарі продовжують госпідарювати...
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03.11.2022 18:13 Ответить
Ага, ЗЕлені ліца антімайдана
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03.11.2022 20:50 Ответить
Вся зелень маладиє риганали.
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03.11.2022 21:05 Ответить
Тімашенкє можна а я шо рижий-подумав анчоус...
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03.11.2022 18:12 Ответить
Тому що "зелена влада" це типічні мародери і бариги.
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03.11.2022 18:14 Ответить
Якийсь *** з опи недавно говорив, якщо не буде їздити тимошенка, то буде їздити інший чиновник
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03.11.2022 18:15 Ответить
Це говорив відомий борцун з корупцією сірожа лєщенка.
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03.11.2022 19:06 Ответить
Таких падлюк у владі ой як багато !

"Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що відмовляється від службового автомобіля Chevrolet Tahoe, яке прибуло в Україну як гуманітарна допомога. Цьому передувало журналістське розслідування проекту Bihus.Info, в якому йшлося, що Тимошенко використовує гуманітарний автомобіль як службовий."

Їх треба гнати вже зараз, а не казати, що "не на часі".
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03.11.2022 18:15 Ответить
Страх загубили -- а чого ж він на Тимошенка не наіхав .
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03.11.2022 18:16 Ответить
Вже давно час взяти їх за горло
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03.11.2022 18:18 Ответить
кому война...а кому и..... джипы не им подаренные...
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03.11.2022 18:21 Ответить
Ну не знаю как Вы, Панове, собрались побеждать, если у вас каждый третий чиновник - пособник оккупантов.
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03.11.2022 18:23 Ответить
Нам нужен свой Ли Куан Ю....
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03.11.2022 18:33 Ответить
Не допоможе, потрібен друг маузер.
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03.11.2022 19:20 Ответить
Допоможе. Одне одному не заважатимуть.
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03.11.2022 21:33 Ответить
и каждый второй...или даже каждый - казнокрад и мздоимец...
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03.11.2022 20:32 Ответить
Василю, друже, нам потрібен завод для виробництва набоїв. Інакше цю наволоч знищувати тільки в кредит.
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03.11.2022 21:35 Ответить
а струмом нє? я розумію що зараз і електрика розкіш...але для такої справи ))) ще трохи при свічках (за упокой ***** кожна) посидимо...)))
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03.11.2022 21:52 Ответить
Сон, курв@, як вай-фай: ловить кругом - у маршрутці, на вулиці, на роботі! …

І тільки-но ти у ліжко…всьоооо… точка доступу не знайдена!
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03.11.2022 21:55 Ответить
Це я до того, до за 2 відключення сьогодні вже ВИСПАВСЯ. Хоч до аптеки, хоч до коньяку.
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03.11.2022 21:57 Ответить
старый анекдот:
***
сел книжку почитать - уснул, сел телек посмотреть - уснул, сел новости по компу проверить - глаза слипаются, но вот как только лёг в люлю спать - фсё! сон как рукой сняло и энергия как в реакторе бьёт ))))
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03.11.2022 22:12 Ответить
Не ти один! Сьогодні виключили електрику в 17 То я ліг спать Прокинувся у 20:30 Проспав більше трьох годин Енергію дали в 21 Будем тепер існувать "ривками" Але, порівняно з тим, ЩО було у березні - це "іграшки" В блокаду не було місяць ні тепла ні електрики ні води Вижили! Ціни, правда, ростуть як на дріжжах! Але у нормального українця "нема в коморі" - це значить що "до критичної нестачі півроку залишилося"
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03.11.2022 22:16 Ответить
Так. У погріб ще не спускалися, а там торішнє.
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03.11.2022 23:08 Ответить
Недавно моя відкрила банку варення "Слива в щоколаді" Пекла пиріжки На етикетці немає дати консервації Дату я почав ставить на банках після 2014 року Сливи я останній раз привозив з дому у 2012 році Смачне варення - хоч і "бородате"
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03.11.2022 23:23 Ответить
Плюс ко всему, я теперь стал почти мастером по разделке нутрий. Тесть их держит немало. Крайний раз - 15-20 минут.
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03.11.2022 23:09 Ответить
Якщо є бажання - можу на "Ватрі" викласти рецепти страв з цього добра (включаючи й тушонку, яку можна готувать без автоклаву - у газовій чи електродуховці або в сільській печі)
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03.11.2022 23:26 Ответить
Дуже дякую, бо нутрій ще багато. 👍
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03.11.2022 23:32 Ответить
Я запрос отправил на подписку. Кликни плиз.
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04.11.2022 08:51 Ответить
Звиняйте дядьку - не побачив! Тим більше що у нас зараз електрика 4х4 Якраз із 5 до 9 не було Та й я на ті запити якось рідко увагу звертаю (хоч мені деякі "критикуни"подолякові та лахтинські і пишуть, буває, що я до себе підписників затягую, щоб потім пишаться цим Відповідаю - "Натягни й ти собі! І Пишайся! Або просто - "утри мені носа"! " Пишуть - "А я выше этого! Я за подписчиками не гоняюсь!" Відповідаю: Так і я не ганяюсь! Хто захотів - той і підписався!" Не буде ж він писать що його просто "жаба давить"!
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04.11.2022 10:26 Ответить
оно тоже "воюет" . А по факту волонтеров кошмарят ща волонтерку, а воруют чиновники и сотрудники гос. учреждений Воруют в наглую и все что можно украсть. Особенно в в гражданских больницах куда поступают раненные бойцы ВСУ.
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03.11.2022 18:26 Ответить
Бачили очі, що вибирали... Який піп, такий і прихід.
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03.11.2022 18:27 Ответить
Ну, якщо увесь парламент, під час війни, зосередився на якомусь злодійчукови, то нам пістуц... Нє, нам два пістуца...
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03.11.2022 18:28 Ответить
"герой обороны Чернигова" оказался обычным 73%ным жлобом..
ну вот нахуа было так позориться с "дармовой машиной"?..
ну хорошо хоть не стиральная
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03.11.2022 18:35 Ответить
Бо не може не красти більшість при владі, бо руки аж ********* і трусяться.
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03.11.2022 18:40 Ответить
В начале войны менты и военное начальство в Одессе заехали на Евротерминал, через который доставлялись машины из Америки и навыбирали себе машин по не самой маленькой цене, ну а шо? Война все спишет.
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03.11.2022 18:39 Ответить
Все на фронт, всё для чиновников.
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03.11.2022 18:43 Ответить
А не краще було б продати авто за 2000000 грн і купити військовим 10 авто по 200000грн?
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03.11.2022 18:59 Ответить
А військовим волонтери куплять або як казав один персонаж * Заграница нам поможет * .
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03.11.2022 19:15 Ответить
Можно. Але будеш ремонтувати частіше та витратиш більше, ніж заощадиш.
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03.11.2022 19:23 Ответить
Джипы и прочая лабуда передана ЗеКодломойским чувакам...Ленд-Лиз контролируют дЕрмак и Татаров ...
Главное лишь б не Порошенко ...73%..знають за кого голосувати...😆😛
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03.11.2022 19:21 Ответить
вьі не пони маете, військовим потрібні вжівані авто, а не такі кепські бібікалки... А если разобраться, то если бьі не он, то на нем бьі ездила, радница уборщицьі из ОПи по безвредности туалетной бамаги!
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03.11.2022 19:23 Ответить
Война с РабZeeй будет длится еще долго... Хоть Насральный буде в кремле..хоть Ходорковского назначать,,хоть Дудя или Евгения Киселева с Александром Невзоровым...или Юлькой Латыниной...или Шендеровичем..
Забудьте...РабZeя Враг.🦍.под любым Соусом...
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03.11.2022 19:30 Ответить
Зі зрадниками начолі вона може і 100 років тривати.
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03.11.2022 21:10 Ответить
Где «тачки» на армию, чувак? https://www.youtube.com/watch?v=WiDiXz3jXIk Фитнес-тренер на миллиард
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03.11.2022 19:36 Ответить
гумманитарку нашли? крысы у власти
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03.11.2022 19:42 Ответить
Ковид миллиарды чувакам Украины подарили не зря..вначале типа Пандемии...
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03.11.2022 19:42 Ответить
Никто не предполагал что Порошенко смог создать за 5 лет боеспособную новую армию Украины...
По факту секретный договор в Омане Патрушев-Зе...накрылся медным тазом...😛
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03.11.2022 19:46 Ответить
Ще не вечір !
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03.11.2022 21:07 Ответить
не ну начинают уже аж ************ недоторканые............то зам главы привата катается за границу в отпуск на служебном авто,то зам ермака с авто мутил,теперь это чудо.....................одни черти ***................................................................
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03.11.2022 19:51 Ответить
Чергова Зелена повія...
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03.11.2022 19:55 Ответить
Ситал как из охфіса забирали машини с медикаментами у волонтеров
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03.11.2022 20:18 Ответить


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03.11.2022 20:36 Ответить
Якщо б не вкрав Чаус, то вкрав би другий зельоний!
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03.11.2022 20:43 Ответить
Зелені мародери,їх треба вішата,я думаю люди скоро дочекаются цього моменту.
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03.11.2022 20:43 Ответить
Щойно була інфа, що один з адептів зелених поцупив з Укрпатента 250 лямів і ушел за бугор. Тема - бронежилети. Відчувается душок Давидки Агрохімії. Його тема броники.. А тут Льоха Джілі неспроста появився, цю тему НАБУ з СБУ розробляє, і вимушено прийшлось знову ефект Татарова застосовувати по зміні підслідності. Шахер махер славний у зелених.
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03.11.2022 21:23 Ответить
або скиглимо що влада нас обкрадає або перестаємо думати про владу як про частину нас = вони держава в державі і ми НИМИ ОКУПОВАНІ.
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03.11.2022 21:54 Ответить
Это очередной ваЗЕлиновский Отброс, который возамнил себя божком, какой поп такой и приход...
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04.11.2022 07:53 Ответить
Зелеплесень это мародеры, они все прогнившие до корней,что бы они захлебнулись наворованым
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04.11.2022 07:56 Ответить
Еще есть такой ваЗЕлиновский Херой слесаренко в Черниговском госпитале, эта Крыса установил таксу в 5 шт.баксов на списание, сап набу и т.д Аууу!!!
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04.11.2022 07:59 Ответить
Шановні, знайдіть цю новину в любому телеграм каналі і почитайте коментарі. І тоді зрозумієте, що твориться в головах 73 розміру. Так, що біда не тільки в зЕленій шоблі.
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04.11.2022 08:25 Ответить
Лео зелень стало использовать как торпеду для наезда на неугодных, что недопустимо в условиях войны.
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06.11.2022 12:41 Ответить
 
 