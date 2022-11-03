В парламенте требуют разобраться, почему глава Черниговской ОВА Чаус ездит на переданном для армии джипе за 2 миллиона гривен

Народный депутат Гео Лерос обратился в НАБУ и САП с просьбой возбудить уголовное дело и наказать главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса за использование в личных целях джипа, выделенного на нужды армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщил на своем канале в Youtube.

"Глава Черниговской областной военной администрации Чаус ездит на элитном внедорожнике. Но он заехал в автосалон, выбрал себе Hyundai Palisade стоимостью более 2 миллиона гривен, повесил туда черные номера и теперь катается из одного кабака в другой", - сообщил Лерос.

Нардеп уже написал антикоррупционным органам с просьбой расследовать использование Чаусом внедорожника, переданного на нужды армии в личных целях.

"Я обратился к НАБУ и САП с просьбой возбудить уголовное дело и наказать этого черта", - резюмировал нардеп.

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