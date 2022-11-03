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Зеленский (19056) Сенат США (474) Портман Роберт (27)

Спасибо Белому Дому за поддержку нашей армии, - Зеленский провел встречу с американскими сенаторами Портманом и Кунсом. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 ноября, провел встречу с сенаторами США Кристофером Кунсом и Робом Портманом в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "Провел встречу с сенаторами США Кристофером Кунсом и Робом Портманом.

Мы ощущаем реальную поддержку Украины и на уровне партий, и на уровне американского общества. Благодарен президенту Байдену, Белому дому и его команде за мощную помощь нашей армии. Сегодня для нас это один из приоритетов".

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Топ комментарии
+14
Байден вже не нагнітає?
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03.11.2022 18:32
+12
**** Зєлєнская....

Ці ж самі сенатори рано чи пізно тебе спитають, чому ти на їх гроші фінансуєшь свій телемарафон та велике крадівництво.
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03.11.2022 18:43
+8
ГОТОВЫ в НАТО
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03.11.2022 18:38
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Байден вже не нагнітає?
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03.11.2022 18:32 Ответить
Зе наче й гнусявити став менше...
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03.11.2022 18:35 Ответить
А этот визит точно не привед к эскалации войны? Пусть США там поосторожнее, а то путлера разозлят
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03.11.2022 18:36 Ответить
инодi краще жувати нiж розмовляти
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03.11.2022 22:21 Ответить
ГОТОВЫ в НАТО
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03.11.2022 18:38 Ответить
**** Зєлєнская....

Ці ж самі сенатори рано чи пізно тебе спитають, чому ти на їх гроші фінансуєшь свій телемарафон та велике крадівництво.
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03.11.2022 18:43 Ответить
Сенатори знають і про Чонгар, і про Гостомель, і про асфальт, і про ...
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03.11.2022 18:47 Ответить
Америка підтримує ЗСУ, а Z-команда грабуючи Україну підтримує рашистів. Не дивно, що і у преZедента і у кацапів одна і та ж свастика - буква "Z".
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03.11.2022 18:52 Ответить
А они не спросили каким образом гуманитарка для ЗСУ оказывается под жопами твоих подельников, Боневтик?
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03.11.2022 18:57 Ответить
А сам що майже три роки підтримував!!!
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03.11.2022 19:10 Ответить
Кирило Тимошенко привласнив авто, надане американцями для гуманітарних цілей, бо він - гуманітарій!
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03.11.2022 19:44 Ответить
 
 