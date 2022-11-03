Спасибо Белому Дому за поддержку нашей армии, - Зеленский провел встречу с американскими сенаторами Портманом и Кунсом. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 ноября, провел встречу с сенаторами США Кристофером Кунсом и Робом Портманом в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "Провел встречу с сенаторами США Кристофером Кунсом и Робом Портманом.

Мы ощущаем реальную поддержку Украины и на уровне партий, и на уровне американского общества. Благодарен президенту Байдену, Белому дому и его команде за мощную помощь нашей армии. Сегодня для нас это один из приоритетов".

Читайте также: Если Россия применит ядерное оружие, то она не будет существовать как государство, - Зеленский



