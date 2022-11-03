Спасибо Белому Дому за поддержку нашей армии, - Зеленский провел встречу с американскими сенаторами Портманом и Кунсом. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 ноября, провел встречу с сенаторами США Кристофером Кунсом и Робом Портманом в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Зеленского.
В сообщении отмечается: "Провел встречу с сенаторами США Кристофером Кунсом и Робом Портманом.
Мы ощущаем реальную поддержку Украины и на уровне партий, и на уровне американского общества. Благодарен президенту Байдену, Белому дому и его команде за мощную помощь нашей армии. Сегодня для нас это один из приоритетов".
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показать весь комментарий03.11.2022 18:32
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+8 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий03.11.2022 18:38
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Ці ж самі сенатори рано чи пізно тебе спитають, чому ти на їх гроші фінансуєшь свій телемарафон та велике крадівництво.