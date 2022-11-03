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Китай (2792) Николаев (2111) порт (722)

Российские оккупанты обстреляли терминал китайской корпорации в порту Николаева - уничтожены 17 тысяч тонн подсолнечного масла, - МИД

порт,миколаїв

Российская Федерация осуществила ракетные обстрелы по арендованному китайской корпорацией терминалу, в результате чего было уничтожено 17 тыс. тонн подсолнечного масла.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил в фейсбуке.

"РФ произвела ракетный обстрел арендованного китайской корпорацией терминала в Николаевском морском порту, в результате чего было уничтожено 17 тыс. тонн подсолнечного масла общей стоимостью 26 млн долларов США. Другой терминал, которым владеет Китай, находится под угрозой обстрелов", - отметил Николенко.

По его словам, МИД постоянно привлекает внимание международного сообщества к целенаправленному уничтожению Россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии Кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности.

"Удары по китайскому терминалу в порту Николаева еще раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для прекращения войны России против Украины. Призываем китайскую сторону требовать от Москвы немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре, чтобы защитить в том числе имущество китайских предприятий" .

Смотрите также: Последствия вражеских ударов по Николаеву. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+25
Ну то нехай тепер китайці *уйлу очі на дупу натягнуть.
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03.11.2022 19:02
+23
Так, як китайці голосують в ООН, то хай сосуть куй...
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03.11.2022 19:26
+17
Ну шо Сі,прійдьотся тєпєрь Пу бєз масла,па сухому...
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03.11.2022 19:03
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Правила форума Совет форумчан
Ну то нехай тепер китайці *уйлу очі на дупу натягнуть.
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03.11.2022 19:02 Ответить
я б на їх місці зробив би з неї чіпси на гарячій олії...
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03.11.2022 19:04 Ответить
скажуть як богуслаєв, "все розумію"
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03.11.2022 20:28 Ответить
Ну шо Сі,прійдьотся тєпєрь Пу бєз масла,па сухому...
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03.11.2022 19:03 Ответить
Треба шоб Китаи вздрючив рашку без оліі .
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03.11.2022 19:04 Ответить
Ну, що Сі Цзіньпін....можливо "задумаєшся" про "сАседа"???????????
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03.11.2022 19:06 Ответить
Ага, сейчас. Там такие же пердуны с манией решения западного вопроса. Им то масло до одного места.
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03.11.2022 19:15 Ответить
Сі давно попередив Пу про необхідність завершення СВО до 15 .11.22. В іншому випадку Пу пожаліє що народився на світ
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04.11.2022 00:20 Ответить
Ерунда. Никто никакие даты устанавливать не может и не будет. ***** будет вести войну пока не кончатся расходные кацапы. А китайцы заодно с кацапами. Просто стараются действовать неявно.
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04.11.2022 11:52 Ответить
Китаезы отморозятся , скажут ,что Украины виновата !Они , поддержали ********* с "боевыми комарами"и не заметили , когда ДРОНЫ АТАКОВАЛИ Киев
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04.11.2022 06:19 Ответить
Якось покуй
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03.11.2022 19:07 Ответить
якщо б підари знали, що термінал орендується вузькоокими мавпами, то не стріляли би - обминали би десятою дорогою
...кацапи тихенько відшкодують збитки цій компанії або вже відшкодували, можлиов навіть олією кацапською або спіжженою в України - китайцям достатньо лиш припідняти трішки брову....
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03.11.2022 19:11 Ответить
А чи не кацапчик ти часом, широкоокий?
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03.11.2022 19:25 Ответить
ЧИТАЙ ПО БУКВАХ ПОВІЛЬНО: В У З Ь К О О К І М А В П И
знали ще під час олімпіади про те що пуйло нападе на Україну - і вузькоокий ублюд Сі нічого не зробив щоб відмовити пуйла від цієї затії...ба більше, воно навіть підначувало ***** щоб той напав.

Суньхуйвчай зговорився з пуйлом, це жовториле чмо сподівалось що кацапія швиденько захопить Україну і вони будуть дружити проти Заходу разом....але шось пішло не так....тепер ця ублюдочна вузькоока жовторила макака робить на своїй пласкій вузькоокій сраці яка в неї замість лиця вигляд що нічого не сталося...

ну шо прочитав - запамятай це добре на ніч)))))))))
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03.11.2022 19:40 Ответить
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03.11.2022 22:42 Ответить
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03.11.2022 19:18 Ответить
Буде якось так: етаніми, ета Україна сама, штаб нас падставіть..
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03.11.2022 19:21 Ответить
Так, як китайці голосують в ООН, то хай сосуть куй...
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03.11.2022 19:26 Ответить
нажаль не вазелін, в рашке він потрібен як ніколи
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03.11.2022 19:34 Ответить
Це не ті самі кітайці, які в Женьмінь Жибао зробили винними за війну США і саму Україну ? З цією наволочю ніяких торгових чи дипоматичних стосунків не може бути. Як мати справу з країною яка одобрює твою смерть і захоплення терріторій.
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03.11.2022 19:42 Ответить
ну але ж вони ще й висловлюють нам своє "співчуття".
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03.11.2022 20:29 Ответить
Комуняки КНР це ж лєпші друзі і бізнес ппртнери зелених Агрохімій
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03.11.2022 20:54 Ответить
між іншім зі статті не зрозуміло, спочатку термінал китайцями орендований, а потім вже ніби вони їм володіють. Просто якщо щось береш в оренду, воно ж тобі все одно не належить.
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03.11.2022 20:30 Ответить
Вечір перестає бути нудним...
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03.11.2022 20:25 Ответить
Мені щось не дуже ясно,кому належали ці 17 тисяч тонн олії?Термінал арендован китайцями,а олія чия?
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03.11.2022 21:14 Ответить
Орендували для зберігання олії до її вивезення, то ж і олія китайців.
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03.11.2022 21:39 Ответить
Неужели Си проглотит.
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03.11.2022 21:19 Ответить
Вот почему масло дороже чем в Польше его просто вывозят.
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03.11.2022 22:08 Ответить
Оно было бы китайским если бы они за него платили.
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03.11.2022 22:46 Ответить
Ну что китаезы, посмокчите у уйла или.....?
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03.11.2022 22:47 Ответить
Юрий Бутусов,раъясните нам,пожалуйста,так чье это было масло?
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04.11.2022 15:37 Ответить
 
 