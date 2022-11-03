Российские оккупанты обстреляли терминал китайской корпорации в порту Николаева - уничтожены 17 тысяч тонн подсолнечного масла, - МИД

Российская Федерация осуществила ракетные обстрелы по арендованному китайской корпорацией терминалу, в результате чего было уничтожено 17 тыс. тонн подсолнечного масла.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил в фейсбуке.

"РФ произвела ракетный обстрел арендованного китайской корпорацией терминала в Николаевском морском порту, в результате чего было уничтожено 17 тыс. тонн подсолнечного масла общей стоимостью 26 млн долларов США. Другой терминал, которым владеет Китай, находится под угрозой обстрелов", - отметил Николенко.

По его словам, МИД постоянно привлекает внимание международного сообщества к целенаправленному уничтожению Россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии Кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности.

"Удары по китайскому терминалу в порту Николаева еще раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для прекращения войны России против Украины. Призываем китайскую сторону требовать от Москвы немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре, чтобы защитить в том числе имущество китайских предприятий" .

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