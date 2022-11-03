Патрушев и Бортников уговорили Путина начать войну, чтобы до его смерти решить вопросы "западной агрессии" и "проблемы Украины", - The Times
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников убедили Владимира Путина, что необходимо начать полномасштабное вторжение в Украину.
По данным The Times, из-за возраста Путина, которому в октябре исполнилось 70 лет, главные силовики решили, что у них заканчивается время для окончательного решения вопроса "западной агрессии", сообщает Цензор.НЕТ. Для этого, по их мнению, нужно "окончательно решить проблему Украины", отмечает издание.
Уже к середине лета 2021 года ближайшее окружение Путина хотело нанести военный удар по Украине. При этом формат "удара" на тот момент не был определен, уточнил The Times источник в российском правительстве. Патрушев и Бортников были принципиально настроены по поводу вторжения до конца лета прошлого года. Они начали уговаривать Путина и работать над подготовкой сил для удара. Исполнителем нападения должен быть министр обороны России Сергей Шойгу, однако он тогда еще колебался по поводу его целесообразности и успеха.
Кроме Бортникова и Патрушева, на решение Путина о начале войны повлиял миллиардер Юрий Ковальчук, в том числе увлекавшийся философией Ивана Ильина. The Times ссылается на мартовскую колонку журналиста Михаила Зигаря для The New York Times, в которой он сообщал, что Ковальчук проводил много времени с Путиным, когда он жил в резиденции на Валдае весной и летом первого года пандемии.
При этом российская элита в своем подавляющем большинстве не знала о планах силовиков.
Один из собеседников The Times, давний друг семьи Путина, утверждает, что Дмитрий Песков вскоре после начала войны рассказал ему, что большинство членов Совбеза узнали о подготовке вторжения только на заседании 21 февраля. Всем участникам заседания было сказано, что оно будет транслироваться в прямом эфире.
Пожалуйста, подождите...
А де ж сама смерть - заникали?
Тварюка рідкісна.
Они похоже реально думали что это война на неделю максимум
Он скорее "спикер" фсбэшного кодла
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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв заявив, що Росія зараз протистоїть "частині вмираючого світу", виявляючи "сакральну міць".
Як передає , він опублікував пост у https://t.me/medvedev_telegram/206 Telegram , в якому до Дня народної єдності пояснив, що РФ нібито воює з "вмираючим світом", а також "шаленими нацистами-наркоманами". Джерело:
И таких взбросов будет каждый день все больше
В конце найдут стрелочника
Только за одну эту цитату его надо повесить на Гиляку
Андропов не в счет, он во-первых всего один год правил, а во-вторых больше был партийный функционер, чем гебист.
А это гэбье таки дорвалось. Вот и результат
Той, хто занадто багато часу провів у системі держбезпеки, стає сторожовим псом - гарчати і охороняти може, будувати та організовувати - ні.
Не лише у радянському КДБ.
У будь-якій службі безпеки будь-якої країни світу. Така специфіка професії
Організовувати поточне життя держави. Але вони й спецоперації теж організовувати не спроможні, що й бачимо зараз.
Тих, хто це діло (нехай і підле, нехай і криваве) умів робити, всіх або розстріляли або посадили. А залишилися лише ці
То есть реально начинают верить в "вокруг враги" и "нападение"
За мою порофесію мені не соромно. Я багатьох натаскав. Не повірите. внутрішньо пишаюсь "викормишами", але їм про це не кажу. Вдосконалюванню немає меж (та й свій рівень підіймаю).
Слава Україні!
Поэтому у этой войны есть авторы и с "украинской стороны". И мы знаем всех поимённо.
и ***** такое счастливое - да, да, пока я не сдох давайте нападем....
а проблема України проста - існування татаро-московської орди
Не вірю!
А так понятно что там даже солдаты раньше знали уже
Весь цивілізований світ знає , що лайно чіпати не можна , бо дуже смердить
Видно вже до Гааги готується.
Планировалось что то вроде войны с Грузией
Примерно так наверное
В когось ще є питання, чому ЗЄ брехав про початок вторгнення і розмінував Чонгар?
Вірити другу пуйла? Це якась гомноходовочка.
але це вигадка бо хрестовий похід проти заходу путін оголосив в 2008 році а не минулого року.
Законы истории действуют не хуже законов физики.
на війну, на режим, а ще більше на "себїя любимага". Хай їм, грець!