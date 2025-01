Патрушев и Бортников уговорили Путина начать войну, чтобы до его смерти решить вопросы "западной агрессии" и "проблемы Украины", - The Times

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников убедили Владимира Путина, что необходимо начать полномасштабное вторжение в Украину.

По данным The Times, из-за возраста Путина, которому в октябре исполнилось 70 лет, главные силовики решили, что у них заканчивается время для окончательного решения вопроса "западной агрессии", сообщает Цензор.НЕТ. Для этого, по их мнению, нужно "окончательно решить проблему Украины", отмечает издание.

Уже к середине лета 2021 года ближайшее окружение Путина хотело нанести военный удар по Украине. При этом формат "удара" на тот момент не был определен, уточнил The Times источник в российском правительстве. Патрушев и Бортников были принципиально настроены по поводу вторжения до конца лета прошлого года. Они начали уговаривать Путина и работать над подготовкой сил для удара. Исполнителем нападения должен быть министр обороны России Сергей Шойгу, однако он тогда еще колебался по поводу его целесообразности и успеха.

Кроме Бортникова и Патрушева, на решение Путина о начале войны повлиял миллиардер Юрий Ковальчук, в том числе увлекавшийся философией Ивана Ильина. The Times ссылается на мартовскую колонку журналиста Михаила Зигаря для The New York Times, в которой он сообщал, что Ковальчук проводил много времени с Путиным, когда он жил в резиденции на Валдае весной и летом первого года пандемии.

При этом российская элита в своем подавляющем большинстве не знала о планах силовиков.

Один из собеседников The Times, давний друг семьи Путина, утверждает, что Дмитрий Песков вскоре после начала войны рассказал ему, что большинство членов Совбеза узнали о подготовке вторжения только на заседании 21 февраля. Всем участникам заседания было сказано, что оно будет транслироваться в прямом эфире.