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Новости Война
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Патрушев (77) путин (30484) Бортников (6)

Патрушев и Бортников уговорили Путина начать войну, чтобы до его смерти решить вопросы "западной агрессии" и "проблемы Украины", - The Times

путін

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников убедили Владимира Путина, что необходимо начать полномасштабное вторжение в Украину.

По данным The Times, из-за возраста Путина, которому в октябре исполнилось 70 лет, главные силовики решили, что у них заканчивается время для окончательного решения вопроса "западной агрессии", сообщает Цензор.НЕТ. Для этого, по их мнению, нужно "окончательно решить проблему Украины", отмечает издание.

Уже к середине лета 2021 года ближайшее окружение Путина хотело нанести военный удар по Украине. При этом формат "удара" на тот момент не был определен, уточнил The Times источник в российском правительстве. Патрушев и Бортников были принципиально настроены по поводу вторжения до конца лета прошлого года. Они начали уговаривать Путина и работать над подготовкой сил для удара. Исполнителем нападения должен быть министр обороны России Сергей Шойгу, однако он тогда еще колебался по поводу его целесообразности и успеха.

Кроме Бортникова и Патрушева, на решение Путина о начале войны повлиял миллиардер Юрий Ковальчук, в том числе увлекавшийся философией Ивана Ильина. The Times ссылается на мартовскую колонку журналиста Михаила Зигаря для The New York Times, в которой он сообщал, что Ковальчук проводил много времени с Путиным, когда он жил в резиденции на Валдае весной и летом первого года пандемии.

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При этом российская элита в своем подавляющем большинстве не знала о планах силовиков.

Один из собеседников The Times, давний друг семьи Путина, утверждает, что Дмитрий Песков вскоре после начала войны рассказал ему, что большинство членов Совбеза узнали о подготовке вторжения только на заседании 21 февраля. Всем участникам заседания было сказано, что оно будет транслироваться в прямом эфире.
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Топ комментарии
+37
Заказна стаття від куйла - намагається перекинути провал на патрушку і бортнікушку...
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03.11.2022 19:12
+35
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03.11.2022 19:21
+31
Напоминаю, что именно Патрушев после Омана усадил в нынешнее кресло Дерьмака.
Поэтому у этой войны есть авторы и с "украинской стороны". И мы знаем всех поимённо.
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03.11.2022 19:19
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Ну встигли до смерті пітуна, молодці.
А де ж сама смерть - заникали?
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03.11.2022 19:08 Ответить
Заказна стаття від куйла - намагається перекинути провал на патрушку і бортнікушку...
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03.11.2022 19:12 Ответить
Пропав пан Патрубок...
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03.11.2022 19:13 Ответить
Чи від Шойги
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03.11.2022 19:17 Ответить
Бортніков - сцикливе лайн. котре нічого не вирішує. Патрушев дуже опасна людина, відчайдушний опер - при наявності необмежених повноваженгь. агентури. та влади.
Тварюка рідкісна.
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03.11.2022 19:21 Ответить
От тому сильно сумніваюся, що патрушев був ініціатором нападу. Хіба що "многоходовочка" на усунення ***** і самому сісти на його місце.
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03.11.2022 19:28 Ответить
На тому засіданні Птрушев здаєтся єдиний хто сказав, мовляв дамо Україні ще один шас
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03.11.2022 19:30 Ответить
А не Нарыжкин?
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03.11.2022 19:40 Ответить
путлер таку ахінею не зможе придумати. Це, напевно, захід.
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03.11.2022 19:49 Ответить
а чорт їх зна, може і правда, зрештою вразі провалу, скинуть провину на путіна і будуть з себе "горбачова " корчити, "перезапуск отношений с Западом, демократия, хороший русский, я не я, корова не моя" , сподіваюся більше на це гівно ніхто не поведеться.
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03.11.2022 20:22 Ответить
Цих теж у Гаагу
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03.11.2022 19:08 Ответить
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03.11.2022 21:03 Ответить
Самі для себе створили проблему, і полізли війною її розв'язувати. Дебіли в квадраті!
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03.11.2022 19:08 Ответить
Коли кокаїн завджи під рукою в масових кількостях, то в п"яному угарі важко не уявити себе всесильним. На адекватність рішень в такому стані розраховувати не доводиться. А потім наступає непривітна реальність...
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03.11.2022 19:14 Ответить
Вполне возможно

Они похоже реально думали что это война на неделю максимум
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03.11.2022 19:26 Ответить
Які проблеми вони створили для себе, ніког не обходить. Найбільшу проблему вони створили для України.
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03.11.2022 19:18 Ответить
это не тот патрушев, который перед камерами срал кипятком на трибуне, пытаясь связать одно слово, под стёб над ним *****? мощный ястреб!!
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03.11.2022 19:10 Ответить
Ні, то, здається, був наришкін
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03.11.2022 19:16 Ответить
та да, я уже вспомнил, рожами в чём то схожи ))
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03.11.2022 19:23 Ответить
Там усі були з мерзенними пиками
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03.11.2022 20:25 Ответить
Да,отрижкiн...З перепугу цiлу стежку "кiрпiчами" виклав..Досi не оклигав..
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03.11.2022 20:39 Ответить
А Цікаво котрий це Наришкін? Чи часом не потомок із сімейства першої дружини петра 1 Дуні Наришкіної
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04.11.2022 00:04 Ответить
А тут на ЦЕНЗОРІ якісь дебіли вперто цитують приписану Ільїну нищівну характеристику "нічтожних і мєлочних кацапов". Таке ж г*но, як і всі кацапи, цей Ільїн.
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03.11.2022 19:10 Ответить
Та всі вони гівно, але ільїн напевно міг розбиратися в сортах...
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04.11.2022 08:33 Ответить
"мільярдер Юрій Ковальчук, який у тому числі захоплювався філософією Івана Ільїна". Як імперське лайно може тямити в сортах імперського лайна?!
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04.11.2022 09:28 Ответить
Немножко похоже на информ-забросы по отмазке россгавноэлитки от ответственности за войну. Якобы во всём виноваты патрушев, бортников, ковальчук, они уболтали Деда, ведь Зыгарь же всё чистосердечно рассказал...
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03.11.2022 19:11 Ответить
Х-ло не диктатор там в привычном смысле

Он скорее "спикер" фсбэшного кодла
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03.11.2022 19:12 Ответить
Думаю, что вы правы. "сфинктор" этого кодла, жириновский, сдох. Ждём, кто займет вакансию.
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03.11.2022 21:28 Ответить
Заміни Жиріку немає. Усі дрібнота. До того без царя в голові
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04.11.2022 00:06 Ответить
Медведєв назвав нову мету Росії у війні: "Остановить верховного властелина Ада - Сатану, Лицифира или иблиса"


https://images.cnscdn.com/images/f/f/6/c/ff6c7f2ff05e9e870958c38f1cf12114/original.jpg

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв заявив, що Росія зараз протистоїть "частині вмираючого світу", виявляючи "сакральну міць".

Як передає , він опублікував пост у https://t.me/medvedev_telegram/206 Telegram , в якому до Дня народної єдності пояснив, що РФ нібито воює з "вмираючим світом", а також "шаленими нацистами-наркоманами". Джерело:
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04.11.2022 12:17 Ответить
Купка савкових мерзенних ублюдків...
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03.11.2022 19:15 Ответить
Оракули хренови
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03.11.2022 19:16 Ответить
Отмазывают кровавого фюррера
И таких взбросов будет каждый день все больше
В конце найдут стрелочника
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03.11.2022 19:16 Ответить
Еге ж, то не вони, то Зінка.
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03.11.2022 20:01 Ответить
то вообще англоскасы виноваты
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05.11.2022 00:52 Ответить
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03.11.2022 19:18 Ответить
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03.11.2022 19:21 Ответить
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03.11.2022 19:22 Ответить
Как хутин с удовольствием цитировал « нравиться не нравиться, терпи моя красавица»?
Только за одну эту цитату его надо повесить на Гиляку
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03.11.2022 19:18 Ответить
После 1953, когда Берия едва не подмял после себя и власть и партию, партия сказала "нет" и привязала госбезопасность на короткий поводок. При председателе КГБ всегда был смотрящий от партии, при Брежневе конкретно генерал Цвигун.
Андропов не в счет, он во-первых всего один год правил, а во-вторых больше был партийный функционер, чем гебист.
А это гэбье таки дорвалось. Вот и результат
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03.11.2022 19:18 Ответить
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03.11.2022 19:26 Ответить
Та ніт. Андропов, як раз це був саме керівник спецслужби, котрий дуже противився набору до органів комуністичних синків. Сам падло від мозоку до кісток. Хитрий, розумний жорстокий до нестями. накази КДБ видані при ньому, майже не змінилися. Такі накази у кожній спецслужбі світу (невеличкі розбіжності).
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03.11.2022 19:27 Ответить
Називається профдеформація особистості.
Той, хто занадто багато часу провів у системі держбезпеки, стає сторожовим псом - гарчати і охороняти може, будувати та організовувати - ні.
Не лише у радянському КДБ.
У будь-якій службі безпеки будь-якої країни світу. Така специфіка професії
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03.11.2022 19:32 Ответить
Дивлячись - що організувати.
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03.11.2022 19:34 Ответить
Ну ось... Я думав ясно із контексту.
Організовувати поточне життя держави. Але вони й спецоперації теж організовувати не спроможні, що й бачимо зараз.
Тих, хто це діло (нехай і підле, нехай і криваве) умів робити, всіх або розстріляли або посадили. А залишилися лише ці
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03.11.2022 19:41 Ответить
Еще там профессиональная паранойя начинается

То есть реально начинают верить в "вокруг враги" и "нападение"
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03.11.2022 19:54 Ответить
Та зрозумів я Вас.
За мою порофесію мені не соромно. Я багатьох натаскав. Не повірите. внутрішньо пишаюсь "викормишами", але їм про це не кажу. Вдосконалюванню немає меж (та й свій рівень підіймаю).
Слава Україні!
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03.11.2022 19:58 Ответить
Останній могіканин з КДБ котрий умів організовувати і проводити операції уже вмер. Це Примаков Євген Максимович. Одна ,,справа Гонгадзе,, чого варта. Тут він Кучму в ,,Темну ,, використав і обісрав
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04.11.2022 00:11 Ответить
для нас-то вони всі чорти, які тільки і мріють щоб українців знищити.
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03.11.2022 20:24 Ответить
Напоминаю, что именно Патрушев после Омана усадил в нынешнее кресло Дерьмака.
Поэтому у этой войны есть авторы и с "украинской стороны". И мы знаем всех поимённо.
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03.11.2022 19:19 Ответить
Сядуть усі разом, хто доживе.
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03.11.2022 19:19 Ответить
Вся ця рашиська кліка путін і його банда мають постати перед міжнародним трибуналом як військові злочинці ,сюди ще добавити рашиських пропагандонів які сіяли ненависть,вам нациським виродкам ніколи прощення не буде.
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03.11.2022 19:21 Ответить
The Fucks
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03.11.2022 19:23 Ответить
Важко їм буде дожити до Гаагського трибуналу, бойові комарі їх же кінчать вже весною)
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03.11.2022 19:26 Ответить
представляю эти уговоры - пока вы не сдохли надо напасть...
и ***** такое счастливое - да, да, пока я не сдох давайте нападем....
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03.11.2022 19:27 Ответить
Верхушка ФСБ развязала войну. Средняя линия, которая курировала разные местные направления в первый же день сошли на говно, так как вся их медленная диверсионная работа пошла прахом. Другие среднего уровня начали сливать инфу в западные разведки. А виноватой оказалась армия.
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03.11.2022 19:30 Ответить
ну путін Мішень №1, ці два ушльопка №2, треба створити ЗАГІН ЛІКВИДАТОРІВ для зовнішніх спец операцій. таких собі Месників
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03.11.2022 19:32 Ответить
"питання "західної агресії" - що то є, яка агресія, що він має на увазі??
а проблема України проста - існування татаро-московської орди
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03.11.2022 19:33 Ответить
Здається, хтось уже знайшов цапів-відбувайл для Гааги.
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03.11.2022 19:39 Ответить
"...більшість членів Ради безпеки дізналися про підготовку вторгнення лише на засіданні 21 лютого..."©

Не вірю!
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03.11.2022 19:41 Ответить
Ну официально может быть тогда

А так понятно что там даже солдаты раньше знали уже
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03.11.2022 19:46 Ответить
Кацапи кончені і хто ж вас чіпав ?

Весь цивілізований світ знає , що лайно чіпати не можна , бо дуже смердить
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03.11.2022 19:43 Ответить
Вони хотіли знищити Україну, щоб в принципі не мати під боком країни потенційного члена НАТО із територіальними претензіями.
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03.11.2022 19:45 Ответить
Замасковані ********** наративчики ?! Я за тобою стежу. І спамлю .
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03.11.2022 21:44 Ответить
Коли відтворювати імперію типу царської Росії то треба повернути собі Варшаву, Гельсінгфорс та Прибалтику а не одну Україну. Хоча може виникнути прецендент по Прибалтиці. Міжнародна купча між королем Швеції та Петром 1 про Прибалтику ще в силі. Так що Прибалтам прийдеться вийти з НАТО і повернутися в РФію
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04.11.2022 00:16 Ответить
ну теперь у них фины в нато
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05.11.2022 00:54 Ответить
підараси
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03.11.2022 19:43 Ответить
Ага, то путін у нас, виявляється, прямо голуб миру... Це все патрушев і бортінков наколотили... Ну-ну...
Видно вже до Гааги готується.
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03.11.2022 19:46 Ответить
Мерщій пишіть листа до The Times, вони вам добре заплатять за сенсаційну інформацію!
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03.11.2022 19:49 Ответить
Ти віриш, що Гагарін літав у Космос?
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03.11.2022 19:55 Ответить
Полет Гагарина это факт.
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03.11.2022 20:28 Ответить
Именно Патрушев там приезжал

Планировалось что то вроде войны с Грузией

Примерно так наверное
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03.11.2022 19:50 Ответить
Це ж той самий Патрушев, з яким ЗЄ в Омані зустрічався?

В когось ще є питання, чому ЗЄ брехав про початок вторгнення і розмінував Чонгар?
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03.11.2022 20:11 Ответить
Глава ФСБ предпологал что Киев возьмт за 3 дня и их встретят с цветами вся Украина??Я понимаю у военных нема много мозгов но когда глава самой секретной службы безопасности строит в голове иллюзии как пациент дурдома солнышко....хуле тогда удивляться тупизне рядовых орков....у них там с верху до низу одна извилина на всех и то поломана.
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03.11.2022 20:15 Ответить
Якщо припустити що ФСБ мало агентуру на Банковій та СБУ яка мала гарантувати безперешкодний прохід на північ та південь України через дестабілізацію оборони, що доречі і було зроблено, то неважко зрозуміти, що їх план не був такий вже і дебільний. Інша справа що вони ніколи не беруть до уваги народ України. Після Януковича могли б і порозумнішати.
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03.11.2022 20:35 Ответить
ну да, бояре цуко, погані., а цар - хороший... лаврови, ***!
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03.11.2022 20:22 Ответить
лишечко, бути олігархом, багатою і впливою людиною і не потратитися на свою освіту, щоб потім надихатися ху..."філософією" ільїна?
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03.11.2022 20:26 Ответить
проблемы у вас только начинаются
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03.11.2022 20:32 Ответить
"Один із співрозмовників The Times, який є давнім другом родини Путіна, стверджує..."

Вірити другу пуйла? Це якась гомноходовочка.
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03.11.2022 20:38 Ответить
А Гундяєв до цей справи не має неякого відношення ?
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03.11.2022 21:01 Ответить
цікава стаття. виглядає як публічна відповідь на якесь запитання. схоже, що в кремлі вирішили прозондувати питання заміни х-ла на когось із його найближчого оточення. не те шоб там серйозно взялися за переворот, а так, цікавляться. і отримали відповідь: з бортніковим і патрушевим ніхто навіть говорити не буде. показово, шо не назвали наришкіна. може натякають?
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03.11.2022 21:12 Ответить
Всех и похороним.
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03.11.2022 21:22 Ответить
Але ж серед цього кодла є той,який працює на розвідку Америки.
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03.11.2022 21:42 Ответить
ліплять відмазку для путіна про всяк випадок.

але це вигадка бо хрестовий похід проти заходу путін оголосив в 2008 році а не минулого року.
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03.11.2022 21:53 Ответить
Эта война началась бы по-любому. И дело не в отдельных персонажах, а в исторической закономерности.
Законы истории действуют не хуже законов физики.
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03.11.2022 22:25 Ответить
якась достатньо погана спроба відмити росіянських "бізнес"- (віджати) - менів (тобто рєкет і т.і.). якого біса вони тоді постійно порушують свій графік і зустрічаються не з коханками, а з провладними підорами? Звичайно, не задля звичайного гомосексу - вони отримують інформацію (пьют кафейок) - підари - збирають оперативну інфу, щодо лояльності, ну ,і , звичайно - бабки)
на війну, на режим, а ще більше на "себїя любимага". Хай їм, грець!
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03.11.2022 23:14 Ответить
цар єрефії - ********(тут вмикається Ваша аналітика і інтуіція, стосовно цього п... піда - , педо). щось не подобається? їди на дно - до "мацскви"!
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03.11.2022 23:21 Ответить
Заказна! Нех..й Пуйла робити невинуватим. Через вік путіна.. це смішно, бо калюня патруш, ще старший за Пуйла !!! Тому вже землю в карманах треба носити, які нах.й завойовування?))). А ще Ковальчук-не докуя навколо путлєра українців? кірієнко, матвієнко, ковальчук?? Дерипаски різні.
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03.11.2022 23:33 Ответить
Чушь полная -Патрушев и Бортников хотели решить вопрос Украины??? Ха-ха. Они кто такие вообще??..Какой такой вопрос Украины???Вопрос Донецкого аэропорта? НЕТ конечно.Им нужен был Мариополь,Мелитополь,Херсон и побережье с морем.
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04.11.2022 08:42 Ответить
 
 