Вместо генерал-полковника Лапина Центральным военным округом РФ пока будет руководить генерал-майор Линьков, - РосСМИ

Российские СМИ узнали, кто начал исполнять обязанности командующего Центральным военным округом РФ вместо генерала Александра Лапина, отставки которого добивались сторонники войны Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Однако непонятно, что произошло с самим генерал-полковником и вернется ли он на войну в Украину.

Чеченское ТВ и военные блоггеры на прошлой неделе рассказывали об устранении Лапина на фоне жесточайшей критики в его адрес.

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В частности, в начале октября Кадыров обвинял его в провальном отступлении из Лимана и других военных неудачах.

В конце октября он снова подверг критике Лапина, обвинив в прорыве обороны украинской армией на Донбассе. Кадырова поддержал Пригожин.

В то же время, уральское издание Ura.ru при этом настаивало на версии о том, что Лапин покинул Украину, чтобы отдохнуть и провести трехнедельный отпуск.

"Коммерсант" пишет, что временно исполнять обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) на время отсутствия Лапина будет генерал-майор Александр Линьков, до этого занимавший должность начальника организационно-мобилизационного управления округа. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.

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На войне в Украине этому округу отвечает группировка "Центр", которой Лапин командовал, по меньшей мере, с лета.

Напомним, генерал-полковник Александр Лапин, командующий российским Центральным военным округом, в начале весны наградил своего сына-танкиста, руководившего наступлением на украинские Сумы и Чернигов. Через несколько дней армия РФ ушла из этих областей.