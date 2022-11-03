Вместо генерал-полковника Лапина Центральным военным округом РФ пока будет руководить генерал-майор Линьков, - РосСМИ
Российские СМИ узнали, кто начал исполнять обязанности командующего Центральным военным округом РФ вместо генерала Александра Лапина, отставки которого добивались сторонники войны Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Однако непонятно, что произошло с самим генерал-полковником и вернется ли он на войну в Украину.
Чеченское ТВ и военные блоггеры на прошлой неделе рассказывали об устранении Лапина на фоне жесточайшей критики в его адрес.
В частности, в начале октября Кадыров обвинял его в провальном отступлении из Лимана и других военных неудачах.
В конце октября он снова подверг критике Лапина, обвинив в прорыве обороны украинской армией на Донбассе. Кадырова поддержал Пригожин.
В то же время, уральское издание Ura.ru при этом настаивало на версии о том, что Лапин покинул Украину, чтобы отдохнуть и провести трехнедельный отпуск.
"Коммерсант" пишет, что временно исполнять обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) на время отсутствия Лапина будет генерал-майор Александр Линьков, до этого занимавший должность начальника организационно-мобилизационного управления округа. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.
На войне в Украине этому округу отвечает группировка "Центр", которой Лапин командовал, по меньшей мере, с лета.
Напомним, генерал-полковник Александр Лапин, командующий российским Центральным военным округом, в начале весны наградил своего сына-танкиста, руководившего наступлением на украинские Сумы и Чернигов. Через несколько дней армия РФ ушла из этих областей.
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ну, прізвище знаємо, і тільки того.
-Та я обісрався
Анна Киевская типа наша москальская Княгиня... во Франции..а Рокмалана Турецкая..в Стамбуле наша Москальская графиня...🤣🤣крысы путлера..я ничего не перепутал...типа Богдан Хмельницкий был начальником всея сраной РАБzzeи 😆😆😆🤣
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Тіпа
ЛапінЬков
Пох