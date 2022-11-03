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Новости Война
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армия РФ (18050) Кадыров (790) Пригожин Евгений (399)

Вместо генерал-полковника Лапина Центральным военным округом РФ пока будет руководить генерал-майор Линьков, - РосСМИ

олександр,ліньков

Российские СМИ узнали, кто начал исполнять обязанности командующего Центральным военным округом РФ вместо генерала Александра Лапина, отставки которого добивались сторонники войны Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Однако непонятно, что произошло с самим генерал-полковником и вернется ли он на войну в Украину.

Чеченское ТВ и военные блоггеры на прошлой неделе рассказывали об устранении Лапина на фоне жесточайшей критики в его адрес.

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В частности, в начале октября Кадыров обвинял его в провальном отступлении из Лимана и других военных неудачах.

В конце октября он снова подверг критике Лапина, обвинив в прорыве обороны украинской армией на Донбассе. Кадырова поддержал Пригожин.

В то же время, уральское издание Ura.ru при этом настаивало на версии о том, что Лапин покинул Украину, чтобы отдохнуть и провести трехнедельный отпуск.

"Коммерсант" пишет, что временно исполнять обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) на время отсутствия Лапина будет генерал-майор Александр Линьков, до этого занимавший должность начальника организационно-мобилизационного управления округа. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.

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На войне в Украине этому округу отвечает группировка "Центр", которой Лапин командовал, по меньшей мере, с лета.

Напомним, генерал-полковник Александр Лапин, командующий российским Центральным военным округом, в начале весны наградил своего сына-танкиста, руководившего наступлением на украинские Сумы и Чернигов. Через несколько дней армия РФ ушла из этих областей.
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Топ комментарии
+12
Странно, есть же целый генерал-полковник кадыров
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03.11.2022 20:19
+9
Шило на мило...
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03.11.2022 20:18
+8
Цей також миттєво зліняє.
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03.11.2022 20:19
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Шило на мило...
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03.11.2022 20:18 Ответить
Та-ні! Тут "цікавіше"! Генерал-майора зробили "заложником" Саме його управління займається організацією комплектування військ особовим складом Тому якщо зірветься питання комплектації і тим самим - зірветься наступ та не настане "перелом" у війні на користь Росії - на нього "повісять усіх собак"
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03.11.2022 22:05 Ответить
a starleju naty Haimarsu - bez raznicy lapin ili nelapin
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03.11.2022 23:08 Ответить
Странно, есть же целый генерал-полковник кадыров
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03.11.2022 20:19 Ответить
Цілий донган.
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03.11.2022 20:20 Ответить
Цей також миттєво зліняє.
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03.11.2022 20:19 Ответить
СВО ідьот по плану... ***** казав. В планах мабуть, було мінять командуючих мало не щотижня)))
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03.11.2022 20:19 Ответить
Кого не призначайте там, куди те гімно не ставте, реза одна - Оркокомандуючі - бездарі, хапуги, хами, алкашня і бариги. Все, всі!
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03.11.2022 20:21 Ответить
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03.11.2022 20:22 Ответить
нам то що до того?
ну, прізвище знаємо, і тільки того.
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03.11.2022 20:22 Ответить
кацапізоване українське прізвище Линько(в)
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03.11.2022 20:55 Ответить
саме цікаве, що Ігор Лапін, майор ЗСУ (нині, здається, вже комісований після бойової травми на фронті, зараз на Прямому у Ганапольського) українець, хоч і прізвище касапське
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03.11.2022 21:00 Ответить
Напоминает басню квартет.
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03.11.2022 20:23 Ответить
Ставьте сразу гонДона с пригожиным! Они обосрутся, потом когда их начнут менять и критиковать скажут, что везде враги и надо главного чмыря менять. Потом внутренние разборки лет на 100, а мы запасаемся попкорном
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03.11.2022 20:33 Ответить
А, вы друзья, как не садитесь, а в генералы не годитесь. И Слава Богу!
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03.11.2022 20:38 Ответить
немає значення, яке )(уйло буде сидіти на троні в кремлі.Завжди найдеться той хто буде мріяти о "вялічії"московія-це імперія.там завжди буде цар і раби.
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03.11.2022 20:47 Ответить
-Ліньков, а чому у тебе такі очі?
-Та я обісрався
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03.11.2022 20:50 Ответить
Кабздон чекає!
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03.11.2022 21:00 Ответить
какая отвратительная....рожа
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03.11.2022 21:04 Ответить
Генерал Лапин..генерал Лебедь..генерал Квашнин и прочие генералы были ликвидированы путлером успешно.... всего около 100 генералов рaбZeи...которые были против войны с Украиной..генерал Дудаев в 1995 году... предупреждал..полезет в Украину... обсеретесь по самые СкреПОНОСы.. видео есть в Ютьюбе..бараны мавзолейные...
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03.11.2022 21:06 Ответить
Крысы путлера..
Анна Киевская типа наша москальская Княгиня... во Франции..а Рокмалана Турецкая..в Стамбуле наша Москальская графиня...🤣🤣крысы путлера..я ничего не перепутал...типа Богдан Хмельницкий был начальником всея сраной РАБzzeи 😆😆😆🤣
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03.11.2022 21:15 Ответить
Роксалана...Sorry ..😛
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03.11.2022 21:18 Ответить
Ердоган показав журналістам як він переконав путіна повернутись до зернової угоди.

https://t.me/insiderUKR/44955
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03.11.2022 21:16 Ответить
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03.11.2022 21:56 Ответить
Что не морда то рожа.
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03.11.2022 21:25 Ответить
Колись була така дитяча книжечка «Полководці піщаних кар'єрів» - щось пригадалося . А якщо серйозно то на Ромеля ****** - БУ-ГА-ГА . Ну вибачте - не можу я серйозно 😁
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03.11.2022 21:29 Ответить
Так Лапіна зняли , чи він втонув в Москва-реке?
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03.11.2022 21:41 Ответить
Я тоже слышал, что он типа рыбалку не пережил. Почерк Дондона-Пригожина. Наверное сейчас придумывают легенду, как он героически на Донбасе погибнет через неделю.
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03.11.2022 23:02 Ответить
Адольф Алоизыч, под занавес, тоже занимался перестановкой кроватей в борделе
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03.11.2022 22:14 Ответить
Ну
Тіпа
ЛапінЬков

Пох
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03.11.2022 23:18 Ответить
Пока, Линьков. Приготовь брендовый гроб.
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04.11.2022 01:49 Ответить
название линьков,от слова ********** те линять
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04.11.2022 10:00 Ответить
 
 