Россия депортирует украинских граждан из Херсонской и Запорожской областей, - МИД

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает Российскую Федерацию за депортацию украинских граждан, проживающих на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях Украины.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, российская оккупационная администрация приступила к массовому принудительному перемещению жителей левобережной Херсонщины, прежде всего Скадовского и Каховского районов, на территорию временно оккупированного Крыма или в РФ. Аналогичные депортации Россия также осуществляет в Запорожской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму. Депортация жителей временно оккупированного юга сопровождается грабежом российскими оккупантами промышленных, инфраструктурных, культурно-образовательных и медицинских учреждений, а также частных домов и квартир.

В МИД отметили, что подобные действия России грубо нарушают международное право.

Согласно статье 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, государству-оккупанту запрещается осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию лиц, находящихся под защитой. Причинение Россией масштабных гуманитарных страданий безвинным детям, женщинам и пожилым людям является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также Римского устава Международного уголовного суда.

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МИД Украины отмечает, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока исковой давности. Все лица в РФ, ныне совершающие преступления против украинского народа, непременно будут наказаны.

"Призываем международное сообщество осудить РФ за принудительное перемещение жителей юга Украины, ввести против России новые санкции, а также усилить военную помощь Украине для освобождения ее временно оккупированных территорий", - говорится в заявлении МИД Украины.