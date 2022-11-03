Россия депортирует украинских граждан из Херсонской и Запорожской областей, - МИД
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает Российскую Федерацию за депортацию украинских граждан, проживающих на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях Украины.
Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, российская оккупационная администрация приступила к массовому принудительному перемещению жителей левобережной Херсонщины, прежде всего Скадовского и Каховского районов, на территорию временно оккупированного Крыма или в РФ. Аналогичные депортации Россия также осуществляет в Запорожской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму. Депортация жителей временно оккупированного юга сопровождается грабежом российскими оккупантами промышленных, инфраструктурных, культурно-образовательных и медицинских учреждений, а также частных домов и квартир.
В МИД отметили, что подобные действия России грубо нарушают международное право.
Согласно статье 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, государству-оккупанту запрещается осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию лиц, находящихся под защитой. Причинение Россией масштабных гуманитарных страданий безвинным детям, женщинам и пожилым людям является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также Римского устава Международного уголовного суда.
МИД Украины отмечает, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока исковой давности. Все лица в РФ, ныне совершающие преступления против украинского народа, непременно будут наказаны.
"Призываем международное сообщество осудить РФ за принудительное перемещение жителей юга Украины, ввести против России новые санкции, а также усилить военную помощь Украине для освобождения ее временно оккупированных территорий", - говорится в заявлении МИД Украины.
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Коли, нарешті, визнають це ГЕНОЦИДОМ? Адже всі підстави (відповідно до міжнародного законодавства) є! А якщо згадати голодомори 30-х і 40-х років минулого століття (здійснені тим самим Кремлем), то взагалі питань не має бути. Чи поняття "геноцид" має торгівельну марку, що закріплена за євреями, а решті таке не світить?
Якщо хочь хтось з них визнає, то піде лавина. Але ж нє! Бо тоді будуть відповідні фінансові преференції (чи як воно там) для України, "надійний торгівельний партнер"-московія стає ізгоєм (а значить бюджети схуднуть), бізнес "в апаснасті" і пенсія багатьох політиків (не тільки в Європі) також
Так и получается. Это секта!!!!! эта клика то!! та шо там я, даже Невзоров говорил что так будет. сволочи, так зверски бомбили Мариуполь что реально не давалось..... пониманию, кроме того шо это тупо уроды жертвоприношение делали. Наших пацанов в Оленовке ..... я хочу, ребят, ошибаться, но эти твари реально..... они реально "жертвы" делают. я уверен в этом, ибо это даже так выглядит... и что мы сделать можем?? ну вот что в принципе Вермахт бы сделал. уничтожение мразей вплоть до Камчатки.
я не ворожбит, но видно же что эти твари делают. мерзота ... как написать - ватная? не, орковская?
не
нквд? наверное, ближе всего. я реально хочу ошибаться.