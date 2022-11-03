РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7016 посетителей онлайн
Новости Война
3 422 15
депортация (663) МИД (6807) Херсонщина (4386)

Россия депортирует украинских граждан из Херсонской и Запорожской областей, - МИД

мид

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает Российскую Федерацию за депортацию украинских граждан, проживающих на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях Украины.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, российская оккупационная администрация приступила к массовому принудительному перемещению жителей левобережной Херсонщины, прежде всего Скадовского и Каховского районов, на территорию временно оккупированного Крыма или в РФ. Аналогичные депортации Россия также осуществляет в Запорожской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму. Депортация жителей временно оккупированного юга сопровождается грабежом российскими оккупантами промышленных, инфраструктурных, культурно-образовательных и медицинских учреждений, а также частных домов и квартир.

В МИД отметили, что подобные действия России грубо нарушают международное право.

Согласно статье 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, государству-оккупанту запрещается осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию лиц, находящихся под защитой. Причинение Россией масштабных гуманитарных страданий безвинным детям, женщинам и пожилым людям является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также Римского устава Международного уголовного суда.

Читайте также: Рашисты завершили "эвакуацию" с правого берега Херсонщины: движение транспорта через Днепр ограничено

МИД Украины отмечает, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока исковой давности. Все лица в РФ, ныне совершающие преступления против украинского народа, непременно будут наказаны.

"Призываем международное сообщество осудить РФ за принудительное перемещение жителей юга Украины, ввести против России новые санкции, а также усилить военную помощь Украине для освобождения ее временно оккупированных территорий", - говорится в заявлении МИД Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Депортація, катування, знищення життєвоважливої інфраструктури, яке спрямоване на знищення цивільного населення...
Коли, нарешті, визнають це ГЕНОЦИДОМ? Адже всі підстави (відповідно до міжнародного законодавства) є! А якщо згадати голодомори 30-х і 40-х років минулого століття (здійснені тим самим Кремлем), то взагалі питань не має бути. Чи поняття "геноцид" має торгівельну марку, що закріплена за євреями, а решті таке не світить?
показать весь комментарий
03.11.2022 21:18
+5
Маасковія депортує українців десятиліттями.
показать весь комментарий
03.11.2022 21:16
+2
Щирі українці повернуться чи так чи так. Манкурти залишаться на кацапському свинарнику. Реально,не бачу проблеми.🤷
показать весь комментарий
03.11.2022 21:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маасковія депортує українців десятиліттями.
показать весь комментарий
03.11.2022 21:16 Ответить
Щирі українці повернуться чи так чи так. Манкурти залишаться на кацапському свинарнику. Реально,не бачу проблеми.🤷
показать весь комментарий
03.11.2022 21:16 Ответить
"" Щирі українці повернуться чи так чи так. Манкурти залишаться на кацапському свинарнику. Реально,не бачу проблеми.🤷"" Що ти, ДУРНИКУ мелиш?
показать весь комментарий
03.11.2022 21:37 Ответить
Я кажу що ти довбой@б.🤷
показать весь комментарий
04.11.2022 07:23 Ответить
Депортація, катування, знищення життєвоважливої інфраструктури, яке спрямоване на знищення цивільного населення...
Коли, нарешті, визнають це ГЕНОЦИДОМ? Адже всі підстави (відповідно до міжнародного законодавства) є! А якщо згадати голодомори 30-х і 40-х років минулого століття (здійснені тим самим Кремлем), то взагалі питань не має бути. Чи поняття "геноцид" має торгівельну марку, що закріплена за євреями, а решті таке не світить?
показать весь комментарий
03.11.2022 21:18 Ответить
та уже сделали, вон Польша и наши союзники - Латвия, Эстония и любимая наша Литва, визнали.
показать весь комментарий
03.11.2022 21:23 Ответить
Так, окремі країни визнали. Але сліпо-глухе ООН, імпотентний МКЧХ, сцикливе ПАРЄ....
Якщо хочь хтось з них визнає, то піде лавина. Але ж нє! Бо тоді будуть відповідні фінансові преференції (чи як воно там) для України, "надійний торгівельний партнер"-московія стає ізгоєм (а значить бюджети схуднуть), бізнес "в апаснасті" і пенсія багатьох політиків (не тільки в Європі) також
показать весь комментарий
03.11.2022 21:39 Ответить
Ось після геноциду українців оті території були заселені переселенцями з глибинки мордору. Отож теперішні дії кацапні можна в певній мірі розцінити як повернення нащадків своїх співвітчизників
показать весь комментарий
03.11.2022 21:51 Ответить
Ермак все видит. Я просто не знаю на что рассчитывает Лавров? Просто если даже не Ермак, то Аллах накажет, все просто. Сталина Аллах наказал..., сорри, нет, от атеистом был. Ну просто же это беспредел... Закричал Кулеба и немедленно выпил
показать весь комментарий
03.11.2022 21:21 Ответить
та це той... це щось не те. це криза. конфлікт. а от євреі ото да, гєноцид. (з майбутніх речей Гуттеріша)
показать весь комментарий
03.11.2022 21:25 Ответить
кацапи готують пастку ,в Херсоні
показать весь комментарий
03.11.2022 21:31 Ответить
Мужики, я вроде говорил когда орки открыли "храм обдроченных сил", то я вроде говорил шо "буде жертвоприношення".
Так и получается. Это секта!!!!! эта клика то!! та шо там я, даже Невзоров говорил что так будет. сволочи, так зверски бомбили Мариуполь что реально не давалось..... пониманию, кроме того шо это тупо уроды жертвоприношение делали. Наших пацанов в Оленовке ..... я хочу, ребят, ошибаться, но эти твари реально..... они реально "жертвы" делают. я уверен в этом, ибо это даже так выглядит... и что мы сделать можем?? ну вот что в принципе Вермахт бы сделал. уничтожение мразей вплоть до Камчатки.
показать весь комментарий
03.11.2022 21:35 Ответить
хрен там я ошибаюсь...
я не ворожбит, но видно же что эти твари делают. мерзота ... как написать - ватная? не, орковская?
не
нквд? наверное, ближе всего. я реально хочу ошибаться.
показать весь комментарий
03.11.2022 21:38 Ответить
Вот так загорится и уснет звезда. Херсон, Донбасс, Луганск в ожидании, Россия в пролете. Вот негодяи.
показать весь комментарий
04.11.2022 07:18 Ответить
Не преживайте выі сильно за тех пророссийских предателей с окупированных .что они часто и густо самовольно и добровольно депортировали себя в россию .. Все они всю жизнь были предателями -россиянами и только время прискорило ихнее решение уезать в Росссию!! Послушайте лучше на ТВ россии, как эти самые предатели дают такие красивые интервью в краснодаре и ростове!! Что зеленский хреновый и пенсию дал только 300 долларов ,а пуйло хороший . потому . что дал пенсию 500 долларов!! Вот и весь сказ!!..Но .Ни одна ***** не сказала , что она не заработала и даже эти 300 долларов пенсии!! Что этот хрен зеленский давно уравнял пенсии и тех кто честно заработал эти пенсии и пенсии тех, кто всю жизнь валял дурака ,или мужу борщи готовила или в тюрьме сидела, или телом торговала и т.д.!! Особенно брешут и возмущаются эти сволочи -спекулянты-(так называемый малый и средний бизнес)), которые десятилетиями Дурили людей на базарах всей Украины и десятилетиями не платили ни налогов в бюджет , ни отчислений в пенсионный фонд и смеялись с работающих людей'.. А сегодня эти хитрожопые суки хотят получать и достойные пенсии и компенсации, на дурняк!!...Приучили их фашисты -коммунист(Кравчук , кучма . тимошенко) ни хрена ни работать , а всё выбивать, через партбилет или с помощью взяток!! Суки-нахлебники и те и другие!!
показать весь комментарий
04.11.2022 16:28 Ответить
 
 