Будучи бессильными против нас на фронте, они бьют по нашим детям и семьям, - Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный эмоционально прокомментировал взлом его личной страницы в Instagram.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан.
Он опубликовал ответ генерала Валерия Залужного о блокировании его личного аккаунта в сети Instagram.
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+17 Ksenia VB
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Іикусіть
В решті вашого допису - не те, що правда, а ІСТИНА!
Бережіться, пане генерале! Бо Ви потрібні Україні і її народу.
тому його боїться єрмак
тому заборона мітенгів та протестів
тому допомогу ЗСУ просить Юсупова а не дає президент
тому йому підсирають всі можновладці
тому, генерал Кривонос під слідством
тому нема держоборонзамовлень
бо перемога над рф зараз
це поразка зекоманди...
а чому так???
а тому що Залужний на коні
а зекоманда в сраці...