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Будучи бессильными против нас на фронте, они бьют по нашим детям и семьям, - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный эмоционально прокомментировал взлом его личной страницы в Instagram.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

Он опубликовал ответ генерала Валерия Залужного о блокировании его личного аккаунта в сети Instagram.

Читайте также: Аккаунт Залужного в Instagram взломали, специалисты работают над восстановлением доступа к странице, - BBC. ФОТО

Будучи бессильными против нас на фронте, они бьют по нашим детям и семьям, - Залужный 01
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Топ комментарии
+17
кацапи найбридкіша нація ( сброд)
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03.11.2022 22:07
+11
Валерій Залужний - ціль номер один в рашистів.
Бережіться, пане генерале! Бо Ви потрібні Україні і її народу.
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03.11.2022 22:08
+11
Залужний, майбутній президент України
тому його боїться єрмак
тому заборона мітенгів та протестів
тому допомогу ЗСУ просить Юсупова а не дає президент
тому йому підсирають всі можновладці
тому, генерал Кривонос під слідством
тому нема держоборонзамовлень
бо перемога над рф зараз
це поразка зекоманди...
а чому так???
а тому що Залужний на коні
а зекоманда в сраці...
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03.11.2022 22:33
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кацапи найбридкіша нація ( сброд)
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03.11.2022 22:07 Ответить
а такі як ти радісно кричать - ОООО, а ми сотнями років давали оркам вру, освіту і т.д., Ну шо мля? додавались?
Іикусіть
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03.11.2022 22:32 Ответить
*"віру" "Викусіть"
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03.11.2022 22:33 Ответить
Слово "нація" у вашому, пані, допису було зайвим. Можу порадити ситуативні синоніми від стародавнього "андрофаги" до цілком ********* "психічно збочені елементи суспільства"
В решті вашого допису - не те, що правда, а ІСТИНА!
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03.11.2022 22:38 Ответить
Тільки не нація, а наволоч.
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04.11.2022 02:02 Ответить
Валерій Залужний - ціль номер один в рашистів.
Бережіться, пане генерале! Бо Ви потрібні Україні і її народу.
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03.11.2022 22:08 Ответить
Не хочу сказати нічого поганого про пана Валерія Залужного, але + в тому, що у нас на відміну від рашистів в армії є ініціатива і все не тримається на авторитеті або страху як у русні однієї конкретної людини
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03.11.2022 23:12 Ответить
Кожний ниций вчинок орків викликає в нас тільки одне - жагу їх нищити.
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03.11.2022 22:08 Ответить
Федерасты, что ещё сказать о них.
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03.11.2022 22:23 Ответить
Краще б цим сцикливим кацапським виродкам Залужного не дратувати...
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03.11.2022 22:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wEVlULK22AM По ходу Залужний є фанатом Surface Tension
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03.11.2022 22:31 Ответить
Залужний, майбутній президент України
тому його боїться єрмак
тому заборона мітенгів та протестів
тому допомогу ЗСУ просить Юсупова а не дає президент
тому йому підсирають всі можновладці
тому, генерал Кривонос під слідством
тому нема держоборонзамовлень
бо перемога над рф зараз
це поразка зекоманди...
а чому так???
а тому що Залужний на коні
а зекоманда в сраці...
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03.11.2022 22:33 Ответить
freaking Russian troll, posting nonsense
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04.11.2022 06:28 Ответить
Сралин тоже думал в 1939 году..что разбомбив Гельсинки Тампере Оулу и другие города он победит Финляндию.....Стадо мавзолейное 🦍🦍 Шариковы...вы и правда стадо Баранов . 😆😛😛😛
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03.11.2022 23:31 Ответить
Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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04.11.2022 07:31 Ответить
 
 