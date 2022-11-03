За сутки потери противника составили: 210 человек, 15 единиц бронетехники, 2 артсистемы, - Группировка войск обороны востока

Обстановка на востоке остается напряженной, но контролируемой. Наибольшая интенсивность ведения боев сохраняется в Донецкой области. Там украинские защитники продолжают сдерживать нашествие противника вблизи населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Марьинка и Новомихайловка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил.

На Харьковщине враг нанес 1 ракетный удар вблизи Павлогарда и еще 4 авиационных удара на Новоселовском направлении. Провел 39 артиллерийских обстрелов позиции украинских защитников. Оккупанты пытались 9 раз перейти к наступательным действиям, однако безуспешно. Во время атак враг интенсивно применял артиллерию и тяжелую бронированную технику.

На Луганском направлении с начала суток противник нанес 3 авиаудара вблизи населенных пунктов Торское и Площанка. Совершил 42 артиллерийских обстрела позиций наших защитников с целью прорвать оборону украинских военных. Для этого использовал танки и минометы. Атака захлебнулась.

На Бахмутском направлении враг нанес 1 авиационный удар и нанес почти полторы сотни артударов по позициям наших воинов. Противник более 20 раз прибегал к наступлению, однако почти все атаки потерпели неудачу, некоторые бои все еще продолжаются.

На Донецком направлении противник нанес 12 авиаударов и более 100 артиллерийских обстрелов по позициям наших военных. За сутки враг безуспешно провел более 30 попыток штурмовых атак. Кроме этого, российские оккупационные войска применили дрон-камикадзе "Ланцет".

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На Запорожском направлении оккупанты провели 1 ракетный и 1 авиаудар. Из ствольной и реактивной артиллерии более 30 раз били по украинским военным. К штурмовым действиям на этом направлении противник не прибегал.

В полосе ответственности восточной группировки войск с начала суток противник обстрелял 14 населенных пунктов и повредил 26 объектов гражданской и критической инфраструктуры. Силами обороны проведена эвакуация более 200 человек местного населения из зоны боевых действий.

На деоккупированных территориях продолжаются работы по разминированию территории. Уничтожено около тысячи взрывных устройств и обследовано порядка 20 гектаров украинской территории.

Боевые безвозвратные потери противника на восточном направлении составили: личного состава – 210 человек, танков – 7, ББМ – 8, артиллерийских систем – 2, автомобильной техники – 7.