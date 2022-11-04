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Патрушев (77)

Англосаксы сделали из Украины плацдарм для дальнейшего искоренения русского этноса, - Патрушев

патрушев

Один из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выступил с рядом заявлений об "англосаксах", которые используют Украину и хотят "раздробить один народ".

Об этом Патрушев заявил во время встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Секретарь российского Совбеза в очередной раз сказал, что "русские и украинцы всегда были единым и нераздельным народом с общей культурой и судьбой", а разрушить это решили мифические "англосаксы".

"Англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения", - заявил Патрушев.

Также он назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом", целью которого была "трансформация Украины в Анти-Россию". Нынешняя Украина, по мнению соратника Путина, это "основной мировой центр ультраправого экстремизма", а власть в ней - "марионеточный режим".

Читайте: Патрушев и Бортников уговорили Путина начать войну, чтобы до его смерти решить вопросы "западной агрессии" и "проблемы Украины", - The Times
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Топ комментарии
+76
Що таке "російський етнос"? Буряти? Чеченці?
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04.11.2022 00:05
+65
Слабенько! Ось про бойових комарів хороша дічь була
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04.11.2022 00:05
+49
здохни мразь проклята. разом зі всією кремлядською шоблою. чуму холєру на вас людоїди
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04.11.2022 00:06
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Нехай здиха повільно, десь в доменній печі, цей патрушев невільний, раб нечисті і сатани.
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04.11.2022 01:10 Ответить
ЧТО ТАКОЕ РОССИЙСКИЙ ЭТНОС И ОТКУДА ОН ВЗЯЛСЯ !?)
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04.11.2022 01:16 Ответить
із дрєвнєсавєцкіх людєй...
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04.11.2022 01:28 Ответить
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04.11.2022 01:41 Ответить
Когда ВСУ дойдут до москвы, главное - не дать сбежать януковичу, и вернуть его туда, где ему самое место - в зону на парашу. Вам, твари, избиение студентов на Майдане поперек глотки станет.
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04.11.2022 01:55 Ответить
На жаль, хто-хто, а Чивокуня 100% рвоне кігті до Китаю чи КНДР, коли ЗСУ ще тільки зачищатимуть Орел і Брянськ. Бо хоч і одоробло стоєросове, але воно чітко усвідомлюватиме дві речі:
1. Українцям йому краще не потрапляти до рук, бо жаба цицьки дасть (і вінок зверху **********).
2. Українців зупинити неможливо. На власному досвіді знає.
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04.11.2022 02:14 Ответить
Він так каже, наче в цьому є щось погане 😎
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04.11.2022 01:57 Ответить
Патрушеву очень бы пошла форма нацистского генерала. Внешность и идейки у патрушева вполне себе нацистские.
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04.11.2022 01:59 Ответить
Та хій там плавав.
Гальдера, Манштейна, Готта, Клейста, Гудеріана та інших бойових офіцерів Залізного Райху - порівнювати з якимось чмом патрушевим? Ви що таке кажете?!
Та його, як казала моя покійна бабуся, гидко паличками взяти! 🤢🤮
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04.11.2022 02:21 Ответить
Я не сравниваю его с конкретными генералами. Патрушев вполне органично смотрелся бы с пистолетом у рва, наполненного трупами женщин и детей или же у газвагена, в перчатках из человеческой кожи.
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04.11.2022 02:32 Ответить
Это падло - одно из самый заклятых там . . .
Старые КГБшники вообще очень жёстко фанатичные люди. Там если в башку что-то вбито, выбить можно только вместе с мозгами. Поэтому таких как путин, патрушев, бортников и Ко, если бы в нашей стране спецслужбы занимались делом, а не to do business в 1990-х, надо было бы валить во всяких там ДТП и "инфарктах" на подходе к государственным высотам. Нельзя позволять приходить ко власти в соседних важных для нас странах врагам Украины. Тупо нельзя. Это тот случай, когда надо вмешиваться во внутренние дела других государств. Понятно, что не открыто, но вмешиваться. И в данном случае в сторону международное право, Конституции, законы . . .
Нарушил по отношению к 10-20 людям, зато спас жизни сотен тысяч.
Почистоплюйствовал - ну иди в Мариуполь, эксгумировать трупы после того, как освободим. После эксгумации скажеш, что важнее : международное право или национальная безопасность.

Как-то так.

Кстати, начинать беспокоиться о национальной безопасности нашим спецслужбам никогда не поздно. Абсолютных охран не бывает. Всякие Соловьёвы, Гурулёвы да Гиркины не должны так свободно себя чувствовать, мне кажется. А запаковать в дипломатический контейнер, перевезти через дырявые ныне границы и привезти в Гаагу - очень даже неплохое решение. Ещё и слишком гуманное для этих моральных уродов.
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04.11.2022 02:02 Ответить
с подачи таких, как патрушев, каждый день гибнут десятки русских и украинцев на войне, при чем тут "коварные" англосаксы, не понятно
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04.11.2022 02:18 Ответить
Это ведь он не для украинцев или запада горовил, просто п*зданутые кремляди ищу обоснования для глубинного народа, чтобы шли на заклание и не мычали
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04.11.2022 02:29 Ответить
Англосакси - це його останнє слово на свій захист перед стратою, бо "головними ініціаторами повномасштабного вторгнення Росії в Україну були Бортніков і Патрушев. Ці двоє розуміли, що президенту РФ Володимиру Путіну уже майже 70 років і іншого такого шансу вмовити його на війну не буде", - пише https://www.thetimes.co.uk/article/how-putin-kept-the-plan-to-invade-ukraine-a-secret-nlw087729 The Times .

https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/3/7374890/
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04.11.2022 02:41 Ответить
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04.11.2022 02:52 Ответить
тупа нацистська потвора , не англосакси а українці найбільше бажають знищення ординського єтносу
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04.11.2022 03:57 Ответить
Если убрать «англосаксов» и один народ, этот мудак говорит почти правду, в том смысле, что Украина - действительно антипод рашисткому режиму. Украина строит себя на противоположных принципах: без вождя, на которого полагается неистово дрочить, со свободными выборами, свободой слова и пр. Рашисты не могут позволить, чтобы этот антипод стал успешным и богатым европейским государством. Пример получается очень уж нехороший прямо под носом. Это и есть главная причина войны. Крым и Донбасс, в принципе, вторичны как цель. А агрессивное НАТО - прямая ложь.
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04.11.2022 04:29 Ответить
У нього ще більше кукуха їде ніж у конченого хла.
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04.11.2022 04:29 Ответить
Раскалоть адин народ......чмо кацапское!! И когда это Украинцы были с парашниками одним народом?
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04.11.2022 04:56 Ответить
Это после того, как московиты убили десятки миллионов украинцев и заселили территорию всякой мордвой.
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04.11.2022 07:19 Ответить
А на мій погляд, це вихідці з Кавказу та Середньої Азії зробили собі плацдарм у Москві для викорінення російського етносу.
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04.11.2022 05:37 Ответить
🤣
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04.11.2022 06:39 Ответить
😭
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04.11.2022 08:40 Ответить
У патрушева на его роже написано: дегенерат.
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04.11.2022 05:47 Ответить
Somebody, please fuck this bitch in his sorry ass. Until he's dead.
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04.11.2022 05:49 Ответить
Короче, это гэбэшное чучело подсцыкается не только в штаны, а и в свои мозги !
Вместо того, чтобы регулярно принимать таблетки, ходячий пердун принимает в РФ судьбоносные решения !
Однако....
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04.11.2022 06:04 Ответить
Смерть маскалям. Кацапстан буде зруйнований.
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04.11.2022 06:32 Ответить
Тот самый случай,когда психиатры безсильны.
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04.11.2022 06:48 Ответить
Це ще мерзота гірша *****. Хоча здавалося би, куди вже гірше... Здохни,падло.
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04.11.2022 06:54 Ответить
Треба англосаксам нагадати про Латвію, Литву і Естонію. Там ще також вистачає російського етносу, ніяк за 30 років не вивітрять його дух.
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04.11.2022 07:00 Ответить
Немає "російського етносу". Є малограмотний довобйоб некрофіл.
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04.11.2022 07:01 Ответить
Знову ********* "пхаютьсч" в родичі
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04.11.2022 07:16 Ответить
"викорінення російського етносу" - а чо, цікава ідея!
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04.11.2022 07:21 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_I_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Може "англосакси" і є "братьями" для кацапів?

Петро І так писав до російського дипломата Рудаковськогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96#cite_note-1 [1] :


У реляціях твоїх вживаєш ти вельми багато польських та інших іноземних слів і термінів, за якими самої справи зрозуміти неможливо; через це пиши нам усі свої реляції російською мовою, не вживаючи іноземних слів і термінів.


Велика кількість слів російської літературної мови була створена низкою російських письменників. Процес винайдення нових слів особливо інтенсифікувався у https://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII XVIII сторіччі, коли через реформи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра І в російській державі виникла необхідність означення понять і термінів що вже давно існували в західноєвропейських мовах. Багато слів, що позначають наукові та довкола наукові поняття, було вигадано чи впроваджено з інших мов https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайлом Ломоносовим : «маятник», «насос», «притяжение», «созвездие», «рудник», «чертеж», «атмосфера», «вещество», «градусник», «преломление», «равновесие», «диаметр», «квадрат», «минус», «горизонт», «кислота» та іншіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-26 [26] .

Авторству Миколи Карамзіна належить багато російських слів переважно зі сфери чуттєвих стосунків та емоцій. Державний секретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Шишков вигадав слово «лицедеи», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C Микола Гоголь - «халатность», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Федір Достоєвський - «стушеваться», художник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Карл Брюллов - «отсебятина», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D1%94%D0%B1%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80 Велимир Хлєбніков - «лётчик», «изнемождённый», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80 Ігор Северянин - «бездарь», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Володимир Набоков - «німфетка», Корній Чуковський - «канцелярит». Багато слів що показують російську дійсність належить письменнику-сатирику XIX ст. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайлу Салтикову-Щедріну : «головотяпство», «благоглупость», «пенкосниматель», «злопыхательство», «мягкотелый» та інші. Слово «елейный» першим почав уживати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віссаріон Бєлінський , проте в дещо іншому значенні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2-25 [25]

Процес створення нових слів, перш за все для означення понять винайдених переважно на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Заході , безперервно тривав й надалі. Так у 1930-х роках, у зв'язку з малою розповсюдженістю серед росіян, в російській мові не існувало слова «холодильник», замість нього використовувалися «рефрижератор», «холодильный шкаф». Водночас замість слова «спутник» (себто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96 штучний супутник Землі ) використовувалося словосполучення «междупланетный снаряд».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2-25 [25]



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04.11.2022 07:22 Ответить
Придумувати нові слова нормально. В ті часи в Україні теж таке практикували. Але в так званій російській мові, більшість слів іноземного походження. В них навіть своїх місяців немає.
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04.11.2022 09:07 Ответить
Таки цей етнос треба викорінити.
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04.11.2022 07:26 Ответить
Ні, хай живуть, але подалі від нас і за великим парканом.
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04.11.2022 08:40 Ответить
"Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё." - Адольф Гитлер
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04.11.2022 07:27 Ответить
А мне кажется, в плане искоренения роисэтноса - це похiдна вiд завойовницьких потугiв ластоногих ааленей... Если кратко, то патрушев говорит о наболевшем:" Быть русским - это стыдно и позорно,
Когда мы за колючею межой
Нелишние свои сбирали зерна
Для детворы не русской, а чужой.
Да сама жистя патрушеву и отвечает , мол,

Быть русским, я не спорю, - это стыдно,
 Когда вы - за сатрапьею межой...
-А камни сеять, чтобы даже - с неба...
Теперь вскусите плод свой - не чужой.
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04.11.2022 07:30 Ответить
Або й ось така вiдповiдь...
...Бублики-пряники, леденцы-бубенчики,
Прошлое ты как не крой, будешь им ты ленченый...

ХХХ

Рюриковичей род иссяк на Иване Грозном,
В Безвременье и Безвластьи Москвины погрязли.
Не смогли простые люди Русью обозначиться.
И Романовы , на смену, люд тот озадачили:

На манер германца злобный, стали земли умыкать.
Во Сибири , На Востоке землю кровью орошать.
Не своей, туземца сиречь. От туземца кровь ту брать.
Так пришел конгломерат к вам - это Кузькина вам мать...
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04.11.2022 07:36 Ответить
тащ. патрушев ставим крапку в ваших бессмысленных словоблудиях, потому упреждаем твой следующий абырвалг:
патрушев:Мы русские. Мы с нехристью любою
Ломаем братски скудный каравай,
И в благодарность слышим над собою
Всего два слова: «надо!» и «давай!»

ответ алику:-То белочки пришли к вам всей гурьбою

До чертиков - так надо, Ваня, ты давай.

Непьющий жмурится здоровеньким собою

Вниманья , Ваня, на такого ты не обращай.
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04.11.2022 07:42 Ответить
ДурачЬОк патрушев все свои секреты выдал бурятам и иже с ними ,насчет дробления нароисников. Да бурятам это наруку, еще и сами помогут англосаксам.
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04.11.2022 07:45 Ответить
Возьми на рот, путігська дірава прокладкой!
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04.11.2022 07:46 Ответить
Пішов на йух, глист облізлий. Ще одне лайно хоче примазатись до мого народу. І де кацапи знаходять такі гидкі пики?
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04.11.2022 07:47 Ответить
- https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI видишь роzzийский этнос?
https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI - нет
https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI - и я - нет, а он - есть (как утверждает Петрушев)
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04.11.2022 08:19 Ответить
Що може сказати ця рашиська мерзота ,який ви народ ,який ви етнос ? ви дика орда і ніколи ми не були з вами одним народом , ви варварами.
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04.11.2022 08:30 Ответить
Бреше у кожному слові. Не завжди, бо все має початок і кінець. І московити з'явилися пізніше. І лише останні триста років з лишком років, коли Хмельницький дуже необережно уклав з ними договір про воєнну взаємодопомогу, котрий Московія зрадила ж буквальна через кілька років. Ну, проїхалися ми з ними на їхньому паровозі, але ж і Володимир Великий, Ярослав Мудрий - наші. І влада у нас обрана, і не палали на нас не англосакси, а московити.
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04.11.2022 08:36 Ответить
рюзке этнос,это убийства,грабежи и развязанная 3 мировая война в Ukraine.Смкрть тварям с болот мацковии
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04.11.2022 09:02 Ответить
Кокаиновый король РабZeи🦍Обезьяна заговорила...🤣🤣🤣 Моральный урод воспитанный мочить в сортире дома на РабZee...но прокол в Рязани повысил этого негодяя до крутого кресла в шайке бандитов воров и убийц...,концлагерный петух...🐓😆
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04.11.2022 09:02 Ответить
Допустим там англосаксы.А ЗДЕСЬ(в России) КТО??? ХАЙСКИЕ арабы Калантаряны(Лавров),Мишустяны (по матери), первые( из 4-х) замы у всех министров,поставленные еще Микоянами-сталинянами(двойник с 1927г.) и др.халдеями.Мужское население в России на 12,5 млн.меньше женского.ТАК кто убивает мужчин России ай товарищ-товарищ???
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04.11.2022 09:02 Ответить
Если "англо-саксы"такие плохие, так воюйте с "англо-саксами"! Но вы же боитесь их, поэтому воюете с украинцами, хотя они, по вашим же словам "часть русского этносу". Так за что же вы их убиваете? По российским же законам это есть ни что иное, как ксенофобия или ненависть и насильственные действия на национальному признаку, за что предусмотрно соответствующее наказание, но в России сейчас влавствует разбойничья, уголовная банда, плюющая на все законы, свои и международные.
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04.11.2022 09:04 Ответить
Англосаксы, это у него походу тоже украинцы, только которые от Ein Volk с москалями отказались.
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04.11.2022 09:10 Ответить
Ein Volk ...Ein Volk ... тамбовский Volf им - один народ...
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04.11.2022 09:30 Ответить
Если "англо-саксы"такие плохие, так воюйте с "англо-саксами"! Но вы же боитесь их, поэтому воюете с украинцами, хотя они, по вашим же словам "часть русского этносу". Так за что же вы их убиваете? По российским же законам это есть ни что иное, как ксенофобия или ненависть и насильственные действия по национальному признаку, за что предусмотрено соответствующее наказание, но в России сейчас влавствует разбойничья, уголовная банда, плюющая на все законы, свои и международные.
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04.11.2022 09:07 Ответить
На Всеукраинском Референдуме 1 Марта 1991 года Украинцы проголосовали за Независимость ...,что и было объявлено 24 Августа.....крысы мавзолейные объявили нещависимость 12 июня 1990 года... стройте свой концлагерь сами... крысы позорные..земли мало?стадо Шариковых...🦍🦍🦍😛
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04.11.2022 09:08 Ответить
єдиний етнос, брати та сестри..., це марення, вочевидь через вживання чогось важкого, є вже невідворотні зміни у мізках, тільки ампутація тут допоможе...
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04.11.2022 09:13 Ответить
Думаю, що у дійсності вони точно не вважають українців "братнім народом", але цей наратив вселяє у них віру в обгрунтування, що українці це "штучна" нація, Україна "штучна" країна, і у "право" називати українські землі "своєю власністю" а тому й війна проти України це війна "визвольна" а не загарбницька. Для цього вони роблять підміну понять, називаючи війну "СВО", самостійну Україну "маріонеткою Заходу", вимогу до громадян України знати державну мову "забороною роССійської мови", використання державної мови у державних, громадьських да навчальних закладах, що є нормою для усіх країн включаючи саму РоССію, "геноцидом проти роССіян та роССійськомовних" і т.д. і т.п. Звідси і маячня Патрушева та багатьох інших про "англосаксонський антиросійський плацдарм"!!!
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04.11.2022 09:40 Ответить
Уже давно известно, что Рашка на 100% соответствует разнообразным критериям нацистского государства, разве что придуманный другими фактическими нацистами коммунистами критерий "антикоммунизма", включенным ими в свои критерии ради самосохранения и самооправдания, там отсутствует. Налицо и создание образа "окружения врагами", миллитаризация, автократия, запрет свободы слова, использование культов (религий) в пропаганде, ксенофобия, демонизация "врага"........! А используя лозунг Геббельса - Обвиняй врага в том, что делаешь сам, рашисты по полной обвиняют Украину как в собственных преступлениях, так и рождённых их больным воображением начиная с "антируССких" вирусов в "американских биолабораториях в Украине", и заканчивая "подрывом плотины" Каховской ГЭС, "обстрелами ВСУ" ЗАЭС, "грязной бомбой" и "боевыми комарами, птицами" и т.п. абсурдом!!!
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04.11.2022 09:26 Ответить
Дєбіл, ***...
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04.11.2022 09:28 Ответить
страшно аж жуть ) что еще выдумает автор боевых комаров и грязных бомб, великий коспиратор вовка пупкин чтоб оправдаеть воровство территорий и убийство украинцев?
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04.11.2022 09:30 Ответить
Украинцы! Украина это очень древнее Государство под названием КИЕВСКАЯ РУСЬ. Через какое-то время на востоке УКРАИНЫ появилось сепаратисткое образование под названием расея. Произошло это при попустительстве украинских князей..Теперь это нелегальное образование начало претендовать на саму УКРАИНУ..А не пора ли вам вернуть все это "образование" назад и восстановить историческую справедливость.?
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04.11.2022 09:31 Ответить
"24 сентября спустя полчаса после заявления Рушайло директор ФСБ Николай Патрушев сообщил СМИ, что это были учения, а в мешках находился сахар."

Англичане подменили гексоген на сахар или наоборот ?
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04.11.2022 09:33 Ответить
В общем то пупка своим идиотизмом сам выковал из украины против себя оружие.
Жила была Украина никого не трогала и тут этот дурак решил под шумок революции в ней украсть у нее Крым и пару областей )))
То что получилось стало его пугать и он решил на Украину напасть.
То что вышло пугает его еще больше.
Кто дурак?
Пупкин дурак.
И нехрен пытатся отмазываться
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04.11.2022 09:36 Ответить
Русского этноса не существует. Русский это просто пренадлежность к территории. Это сборная солянка из разных славянских и недославянских племен обьедененных по территориальному признаку. Русские из центра, севера, юга, востока отличаются друг от друга так же сильно как негры с разных частей африки )))
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04.11.2022 09:42 Ответить
"Русский это просто пренадлежность к территории"
Це є визначення кріпацтва, тобто рабства.
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04.11.2022 16:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RVQWnPAyb_M В разгар войны, над закрытой для полётов Красной площади распыляют химию

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04.11.2022 09:45 Ответить
Странно как то получается, в США русский этнос никто не уничтожает, а в Украине уничтожает. Т.е. этот гэбист утверждает что меня в Киеве кто то пытается уничтожить. И я даже знаю кто пытается меня уничтожить - это Пу с Патрушевым и ихнем народцем.
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04.11.2022 09:55 Ответить
тако еже ****** как и кремлевский ***********............пнх ********.........
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04.11.2022 10:50 Ответить
Скоро это ****** сдохнет.У него рак простаты. Вот и несет всякую *****
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04.11.2022 11:49 Ответить
В "околославянском" русском языке - 60-70% неславянской лексики, поэтому русский человек не способен понимать языки славян, хотя настоящий славянин понимает (из-за схожести славянских языков) - любой (кроме русского).
Приведу только несколько примеров древнеславянского : српањ - серпень (укр) (август - по ка-ца-пски); липањ - липень (июль); сечањ - січень (январь); гърньць - горнець (чашка); дhти бhсови - діти бісові (дети чертовы); дость - досить (хватит); глекъ - глек (кувшин); с кимъ - з ким (с кем); чоловhкъ - чоловік (мужчина); диялось - діяти (действовать);на рицици - на річці (на реке); не хотячи - не хотів (не хотел); зачав сваритися - почав сваритися (начал ругаться); въчинити - вчинив (поступил);лука -лука (луг); витрило - вітрила (парус); "Вельми понеже" - Вельми дякую; красотою лепа - lepiej (польск.) - лучше.
Все вышеизложенное ярко "доказывает" тезис "а ля путин" и "а ля патрушев" о том что "англосаксы", используют Украину и хотят "раздробить один народ".
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04.11.2022 11:58 Ответить
Русский этнос = сборная солянка из всех народов, покоренных ордой Чингизхана. Он же "советский человек" эры СССР. У которого главное отличие от других народов мира - быть послушным рабом и безмолвно покорится очередному ымператору.
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04.11.2022 12:07 Ответить
здохни гэбэшная проблядь!
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04.11.2022 12:34 Ответить
На фото - людина з показами для інтенсивного психіатричного лікування. Це ж видно по очах.
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04.11.2022 12:58 Ответить
Пусть этот недоумок - фашист объяснит, что такое ,, русский этнос,,????? Сто национальностей и народов имеющих моноэтничную структуру - тюркские народы и финно- угорская группа. Русских как национальности никогда не было и нет сейчас. Нет русской территории , языка, культуры, религии, традиций - ничего и нигде нет русского. Этот придурок тянет украинцев существующих 7 тыс лет( с времён Кукутенской цивилизации) в русские, в никуда ....Он хоть школу окончил? Или полностью одноклеточный ?
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04.11.2022 13:25 Ответить
Коли подивишся (послухаєш) цього уйобка, розумієш наскільки Смерті не просто, вибрати треба з одного Гандона, а їх ціла країна дегенератів.
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04.11.2022 16:18 Ответить
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