В Украине не было никаких "грязных бомб". Грязные головы у тех, кто терроризирует Украину и мир, - Зеленский

В Украине никто "грязной бомбы" не создавал, а единственное грязное в нашем регионе – головы тех, кто захватил контроль над российским государством

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в видеообращении в четверг президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодняшнее заключение МАГАТЭ вполне очевидно. Миссия организации посетила все те объекты, которые упоминали представители России, когда рассказывали свои фантазии о так называемой "грязной бомбе", - сказал он.

"Мы пригласили МАГАТЭ, чтобы они проверили. Мы предоставили им полную свободу действий на соответствующих объектах и четкие и неопровержимые доказательства того, что никто в Украине никакой "грязной бомбы" не создавал и не создает. И единственное, что грязное в нашем регионе сейчас – это главы тех в Москве, кто, к сожалению, захватил контроль над российским государством и терроризирует Украину и весь мир", - заявил Зеленский.

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