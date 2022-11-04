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Зеленский (19056) МАГАТЭ (361)

В Украине не было никаких "грязных бомб". Грязные головы у тех, кто терроризирует Украину и мир, - Зеленский

зеленський

В Украине никто "грязной бомбы" не создавал, а единственное грязное в нашем регионе – головы тех, кто захватил контроль над российским государством

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в видеообращении в четверг президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодняшнее заключение МАГАТЭ вполне очевидно. Миссия организации посетила все те объекты, которые упоминали представители России, когда рассказывали свои фантазии о так называемой "грязной бомбе", - сказал он.

"Мы пригласили МАГАТЭ, чтобы они проверили. Мы предоставили им полную свободу действий на соответствующих объектах и четкие и неопровержимые доказательства того, что никто в Украине никакой "грязной бомбы" не создавал и не создает. И единственное, что грязное в нашем регионе сейчас – это главы тех в Москве, кто, к сожалению, захватил контроль над российским государством и терроризирует Украину и весь мир", - заявил Зеленский.

Читайте: МАГАТЭ начала инспекцию объектов в Украине после заявлений РФ о "грязной бомбе"
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Топ комментарии
+14
295 нардепів проголосували за бюджет -2023.
ВР на 2 млрд збільшила фінансування марафону і на 7 млрд - будівництво доріг. Партія ЄС вимагала передати ці кошти на ЗСУ... але ж як слуги пздити будуть, якщо віддадуть армії? Уявіть 9 мільярдів! Скільки б це було дронів, наприклад!
Курво..такого відчуття, що війна спланована слугами, аби добряче заробити і з'ї&атись в мене ще не було. Дев'ять мільярдів! Блд! Дев'ять мільярдів.Не виходить з моєї голови. А цвіт нації гине. *****. Зате слуги, як в тому анекдоті про сифіліс, потихеньку зйо&уються. От де баканов?
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04.11.2022 00:42
+9
А потім за одиночні пікети почнуть хапати.

Ці обізяни все калькують з Роісі та Китаю. По суті Лукашенківська Білорусь - це еталон режиму для ********.
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04.11.2022 01:12
+8
Слуги разом з ОПЗЖ проголосували за те, аби в марафоні не було дебатів по бюджету-23. Навіщо українцям знати, на що йдуть їх податки?
https://twitter.com/i/status/1588260524365840386
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04.11.2022 00:44
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295 нардепів проголосували за бюджет -2023.
ВР на 2 млрд збільшила фінансування марафону і на 7 млрд - будівництво доріг. Партія ЄС вимагала передати ці кошти на ЗСУ... але ж як слуги пздити будуть, якщо віддадуть армії? Уявіть 9 мільярдів! Скільки б це було дронів, наприклад!
Курво..такого відчуття, що війна спланована слугами, аби добряче заробити і з'ї&атись в мене ще не було. Дев'ять мільярдів! Блд! Дев'ять мільярдів.Не виходить з моєї голови. А цвіт нації гине. *****. Зате слуги, як в тому анекдоті про сифіліс, потихеньку зйо&уються. От де баканов?
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04.11.2022 00:42 Ответить
у проекті бюджету у першому читанні на МО було заплановано 857930022, у другому читанні проекту ця цифра так і залишилася - 857930022, тобто довавили ************, зате у другому читанні бюджету добавили 1 635 030 до 9 171 802 (22%) на інформполітику (читай на тєлємарахвон), і добавили 14% на Верховний Суд (зеленський активно підгодовує Верховний Суд, готуючись до свого варіанту наступних виборів), добавили 12% ( тобто майже 6,7 мільярда) агентству автодоріг.
Це все, що треба знати про пріорітети влади у час війни.
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04.11.2022 01:55 Ответить
" Уряд вже розпочав роботу з виконання бюджетних процедур для забезпечення використання додатково виділених коштів на потреби сектору національної безпеки та оборони, додали в Раді."

Це називається - відписка, тобто - відєбіться. Є факт - у другому читанні добавили 0%. Зате добавили на асфальт, ВС (бо скоро треба буде питання закривати), ну і звісно на зєлємарафон. Шо не ясно?
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04.11.2022 02:20 Ответить
ну, так. У кожного свої мости. Тому порозуміння не буде. Довго.
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04.11.2022 02:32 Ответить
це наслідки демократії у політично незрілому суспільстві, яке іде не шляхом мерітократії, а скочується до ідіократії. Часто це буває під впливом сторонніх факторів, які в цьому зацікавлені. А як відомо, проблема ідіократії в тому, що ти можешь вільно за неї голосувати, а от щоб її позбавитись, тобі доведеться стріляти. І в данному випадку - це ворог зовнішній. Тобто наш шлях буде ще довший, бо після цього прийдеться ще десять років позбавляться всіх ділетантів у владі, та інших представників трускавецької економічної школи. Але є відчуття, що багато хто цього вже не побачить. Навіть не тому, що вб'ють на фронті, а тому що людина не жива стільки, як галапагосська черепаха. І ось це марнотратство часу зайобує. Тому, *****, і критикую кирила тимошенка, сірожу лєщенка, який його за гроші захищає... А вони ж і є влада. То виходить, у мене гідності нема, а у них - є.
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04.11.2022 03:15 Ответить
А до речі, де ж таки дівся Баканов? Ніяк не можу знайти дружбана голоногого дитинства найвеличнішого Лохабоневтік
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04.11.2022 04:59 Ответить
ви живете у казковому світі.
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04.11.2022 12:42 Ответить
Serguei Skarzhevski,так ты вместе со своим зелегноем и есть гниды, обворовывающие украинцев во время войны, люди без жилья остались а вы твари деньги в асфальт закатываете , что бы не переставать воровать ни на секунду и при этом бровки домиком и речь патриотическую вещаете, лицемеры
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04.11.2022 12:40 Ответить
Слуги разом з ОПЗЖ проголосували за те, аби в марафоні не було дебатів по бюджету-23. Навіщо українцям знати, на що йдуть їх податки?
https://twitter.com/i/status/1588260524365840386
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04.11.2022 00:44 Ответить
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04.11.2022 00:49 Ответить
Не забагато цього утирка в новинах?

Ніякої ж корисної інфи його висери не несуть.
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04.11.2022 00:52 Ответить
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04.11.2022 00:54 Ответить
Замість чуми ЗЄ-влада повинна бути.
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04.11.2022 01:09 Ответить
Нееть. Зе влада в жовтому кружочку
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04.11.2022 01:14 Ответить
ви не тута вы в Словакии
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04.11.2022 08:57 Ответить
І що ? Ви думаєте, що тим хто у Словаччіни , війна життя не паскудить ??
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04.11.2022 10:01 Ответить
https://newsua.one/news-politics/74517.html "Слуги народу" и ОПЗЖ вкотре зірвали засідання комітету щодо законопроєкту про колаборантів у самоврядуванні
За даними джерел «Главкома», при голосуванні за включення до порядку денного утрималися:
Андрій Клочко (голова комітету, «Слуга народу»);
Дмитро Ісаєнко (ОПЗЖ);
Володимир Кальцев (ОПЗЖ);
Віталій Войцехівський («Слуга народу»);
Олександр Літвінов («Слуга народу»);
Володимир Іванов («Слуга народу»);
Антон Яценко (позафракційний).

Залишили засідання Комітету та зірвали кворум:
Дмитро Ісаєнко (ОПЗЖ);
Дмитро Гурін («Слуга народу»);
Олександр Літвінов («Слуга народу»);
Віталій Войцехівський («Слуга народу»);
Антон Яценко (позафракційний);
Володимир Кальцев (ОПЗЖ);
Володимир Іванов («Слуга народу»);
Олена Шуляк («Слуга народу»);
Ганна Бондар («Слуга народу»).
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04.11.2022 01:00 Ответить
а це шоб ******* позакривали
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04.11.2022 01:03 Ответить
А потім за одиночні пікети почнуть хапати.

Ці обізяни все калькують з Роісі та Китаю. По суті Лукашенківська Білорусь - це еталон режиму для ********.
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04.11.2022 01:12 Ответить
тому під таким постом не можно буде залишати більш, ніж три коменти.
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04.11.2022 01:22 Ответить
навіть ви залишите один по темі, ********** боти вам допоможуть ще з двома, а платити будете ви. Де гарантії що так не буде?)))
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04.11.2022 03:12 Ответить
льогко. Все попереду, і від того, що ми можемо побачити у майбутньому, у багатьох перегорять **********.
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04.11.2022 03:20 Ответить
А Стефанчук не боїться нового "Майдану"? Адже він буде вже не з дерев"яними щитами і будівельними касками - а в бронежилетах і з автоматами в руках!
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04.11.2022 11:19 Ответить
Так. І тих людей вже не зупинити світло-шумовими гранатами. Хлопці, які один на один виходять проти танка, підуть до останнього.
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04.11.2022 11:58 Ответить
БРУДНІ МОЗГИ ТА ПЛЕШИВІ ГОЛОВИ !!!
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04.11.2022 01:04 Ответить
Займіті єво пластілінам...
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04.11.2022 01:22 Ответить
У нас навіть своїх патронів немає.
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04.11.2022 07:52 Ответить
Нет у нас грязных бомб, они все помытые
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04.11.2022 10:22 Ответить
 
 