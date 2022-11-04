В Украине не было никаких "грязных бомб". Грязные головы у тех, кто терроризирует Украину и мир, - Зеленский
В Украине никто "грязной бомбы" не создавал, а единственное грязное в нашем регионе – головы тех, кто захватил контроль над российским государством
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в видеообращении в четверг президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодняшнее заключение МАГАТЭ вполне очевидно. Миссия организации посетила все те объекты, которые упоминали представители России, когда рассказывали свои фантазии о так называемой "грязной бомбе", - сказал он.
"Мы пригласили МАГАТЭ, чтобы они проверили. Мы предоставили им полную свободу действий на соответствующих объектах и четкие и неопровержимые доказательства того, что никто в Украине никакой "грязной бомбы" не создавал и не создает. И единственное, что грязное в нашем регионе сейчас – это главы тех в Москве, кто, к сожалению, захватил контроль над российским государством и терроризирует Украину и весь мир", - заявил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
ВР на 2 млрд збільшила фінансування марафону і на 7 млрд - будівництво доріг. Партія ЄС вимагала передати ці кошти на ЗСУ... але ж як слуги пздити будуть, якщо віддадуть армії? Уявіть 9 мільярдів! Скільки б це було дронів, наприклад!
Курво..такого відчуття, що війна спланована слугами, аби добряче заробити і з'ї&атись в мене ще не було. Дев'ять мільярдів! Блд! Дев'ять мільярдів.Не виходить з моєї голови. А цвіт нації гине. *****. Зате слуги, як в тому анекдоті про сифіліс, потихеньку зйо&уються. От де баканов?
Це все, що треба знати про пріорітети влади у час війни.
Це називається - відписка, тобто - відєбіться. Є факт - у другому читанні добавили 0%. Зате добавили на асфальт, ВС (бо скоро треба буде питання закривати), ну і звісно на зєлємарафон. Шо не ясно?
https://twitter.com/i/status/1588260524365840386
Ніякої ж корисної інфи його висери не несуть.
За даними джерел «Главкома», при голосуванні за включення до порядку денного утрималися:
Андрій Клочко (голова комітету, «Слуга народу»);
Дмитро Ісаєнко (ОПЗЖ);
Володимир Кальцев (ОПЗЖ);
Віталій Войцехівський («Слуга народу»);
Олександр Літвінов («Слуга народу»);
Володимир Іванов («Слуга народу»);
Антон Яценко (позафракційний).
Залишили засідання Комітету та зірвали кворум:
Дмитро Ісаєнко (ОПЗЖ);
Дмитро Гурін («Слуга народу»);
Олександр Літвінов («Слуга народу»);
Віталій Войцехівський («Слуга народу»);
Антон Яценко (позафракційний);
Володимир Кальцев (ОПЗЖ);
Володимир Іванов («Слуга народу»);
Олена Шуляк («Слуга народу»);
Ганна Бондар («Слуга народу»).
Ці обізяни все калькують з Роісі та Китаю. По суті Лукашенківська Білорусь - це еталон режиму для ********.