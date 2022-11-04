В Германии растет количество сторонников дипломатических усилий для завершения войны в Украине, – опрос

Большинство немцев выступает за активизацию дипломатических усилий, направленных на прекращение войны России против Украины. 55% опрошенных считают, что правительство Германии прилагает для этого недостаточно усилий.

Об этом свидетельствуют данные опроса Deutschlandtrend, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Число недовольных деятельностью немецкого правительства в этом направлении возросло по сравнению с июнем на 14%. Лишь трое из десяти немцев считают, что Берлин прилагает достаточно усилий на дипломатическом фронте.

Из двух участников вооруженного конфликта немцам по-прежнему ближе Украина, чем Россия. Почти каждый второй респондент, 47%, считает Украину заслуживающим доверия партнером. В то же время это на 16% меньше по сравнению с мартом). О РФ так думает только каждый десятый, но это на 4% больше по сравнению с мартом.

Исследование также показало, что четыре из десяти опрошенных (41%) считают помощь оружием, которое Германия оказывает Украине достаточной. Только каждый пятый (21%) высказывается за его увеличение. При этом 30% считают, что ФРГ поставляет Украине слишком много оружия.

В вопросе об антироссийских санкциях мнения немцев также разделились: 37% опрошенных считают их недостаточно жесткими, 31% - достаточными, 23% - слишком суровыми.

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Опрос также показал, что многие немцы испытывают обеспокоенность из-за роста цен в Германии на фоне войны в Украине. Как следует из результатов исследования, 66% немцев испытывают большую или очень большую обеспокоенность по поводу того, что у них не хватит средств на оплату счетов. Это на 9% больше, чем было в октябре.