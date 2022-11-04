В Германии растет количество сторонников дипломатических усилий для завершения войны в Украине, – опрос
Большинство немцев выступает за активизацию дипломатических усилий, направленных на прекращение войны России против Украины. 55% опрошенных считают, что правительство Германии прилагает для этого недостаточно усилий.
Об этом свидетельствуют данные опроса Deutschlandtrend, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Число недовольных деятельностью немецкого правительства в этом направлении возросло по сравнению с июнем на 14%. Лишь трое из десяти немцев считают, что Берлин прилагает достаточно усилий на дипломатическом фронте.
Из двух участников вооруженного конфликта немцам по-прежнему ближе Украина, чем Россия. Почти каждый второй респондент, 47%, считает Украину заслуживающим доверия партнером. В то же время это на 16% меньше по сравнению с мартом). О РФ так думает только каждый десятый, но это на 4% больше по сравнению с мартом.
Исследование также показало, что четыре из десяти опрошенных (41%) считают помощь оружием, которое Германия оказывает Украине достаточной. Только каждый пятый (21%) высказывается за его увеличение. При этом 30% считают, что ФРГ поставляет Украине слишком много оружия.
В вопросе об антироссийских санкциях мнения немцев также разделились: 37% опрошенных считают их недостаточно жесткими, 31% - достаточными, 23% - слишком суровыми.
Опрос также показал, что многие немцы испытывают обеспокоенность из-за роста цен в Германии на фоне войны в Украине. Как следует из результатов исследования, 66% немцев испытывают большую или очень большую обеспокоенность по поводу того, что у них не хватит средств на оплату счетов. Это на 9% больше, чем было в октябре.
Пожалуйста, подождите...
Это своеобразный тест западному обществу. Готовы ли они обменять свои ценности на пару лишних градусов в квартире и пару лишних походов в ресторан за месяц .
спочатку треба провес....... прИвеЗти з Кьонінсбергу на танках референдум в ту Баварію!!
Ми це вже проходили.
Доречі, там вже десь у Євросоюзі швендяє іпсошна кобила путіна із завданням з кремля, то якщо заберете її до себе, то вже на новий рік у вас таких прихильників стане 85%.
Не шуткуйте так, останній німець-воїн вмер 8 травня 1945 р.
А нинішні "німці" - ублюдки іванів-окупантів
"Пусть Адик оставит себе половину Европы, только давайте все жить дружно,
а то нам коммуналку нечем платить!"
почему-то куча евр. придурков этого не понимает. Ну а большинство мне с пеной у рта доказывает, что НАТО их защитит и им нечего бояться, а нам с кацапами надо договариваться.... Ублюдки
А дальше будет еще хуже....
А не полезут кацапы временно
Дайте им 5-10 лет, восстановиться, и - привет, новая война с неонацистами.
Ну а кто будет жертвой, это 2ой вопрос
Потому у той же европы руки в крови. Они нас не взяли в НАТО прикрываясь лицемерными причинами, да и не возьмут в будущем, радуясь что крокодил жрет не их.
У Німеччині за останні місяці зросла кількість людей, що схильні вірити у наративи та теорії змов на користь РФ. Про це свідчать результати опитування Центру моніторингу, аналізу та стратегії (Cemas), що працює у форматі громадської організації, пише "https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/11/3/7149951/ Європейська правда " з посиланням на https://www.spiegel.de/ Spiegel .
40% опитаних повністю або частково погодилися з твердженнями, що російська агресивна війна стала "безальтернативною реакцією на провокацію НАТО". Це на 11% більше, ніж у квітні.
44% повністю або частково переконані, що Путін бореться зі "світовою елітою", яка "смикає за ниточки за ширмою" - на 12% більше, ніж у квітні.
14% опитаних погодилися з тезою, що Україна "історично не має територіальних претензій" і насправді "була частиною Росії". Майже вдвічі зросла кількість тих, хто повірив, ніби війна РФ була "необхідна, щоб усунути фашистів при владі в Україні" - до 9%.
Підтримка цих тез помітно вища серед респондентів зі східної Німеччини, аніж західної.
Так, серед респондентів зі східної Німеччини кожен третій підтримує тези, які виправдовують напад Росії на Україну тим, що її "спровокувало НАТО", а сукупно тих, хто частково чи повністю погоджується з таким твердженням - 59%. У західній Німеччині повністю погодилися з твердженням удвічі менше респондентів.
Також простежується кореляція між схильністю вірити у російські наративи та політичними симпатіями. Серед виборців правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" тези про "провокацію НАТО" і те, що "Україна історично належить Росії", повністю підтримують майже половина опитаних; серед виборців "Лівих" це кожен третій.
Найменше схильних вірити проросійським наративам виявилося серед прихильників "Зелених" та "Вільних демократів".
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/3/7374816
Дослідження також встановило, що серед готових вірити у проросійські наративи помітно більше тих, хто готовий протестувати проти коронавірусних обмежень чи у зв'язку з цінами на енергоносії.
Для дослідження опитали понад 2200 респондентів віком від 18 до 90 років у період з 3 по 10 жовтня.
Як повідомлялося, на початку жовтня у Берліні протест прихильників правопопулістської AfD https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/8/7148344/ проти високих цін і санкцій щодо РФ зібрав майже 8 тисяч людей.
Чи демократичні цінності лише пустий звук для німців,а коли справа доходить до власного комфотру,то готові пожертвувати життям і кров'ю українців,заради лишньої чашки кави ?Забуваючи,що теж приклали руку,щоб виростити кремлівського монстра
Велика нація воїнів не менш велична у своєму дрібному торгашестві 🤔
Сначала полагается погладить.
Але німці можуть запропонувати йому, наприклад, Баварію щоб забрався з Криму та Таврії.
Ми не проти
ПОЧЕМУ постоянно тут суют мнения немцев с их пророссийскими взглядами
Вони зубами тримаються,пруть туди все,що в них є.Нам треба знищувати бк завдяки розвідці,на випередження.
Яка то добра новина для Кремля власне того і добиваються: уміротворєнія умовного Заходу.
Ось і в Німеччині.... А там конгрес США переформатують після виборів...
І Натаньяху знову на коні... А ще тільки останній місяць осені..
Знову заспівали про мюнхен, блд. Тільки Україна 2022 - не Чехословаччина 1938...
И заметьте - ещё не декабрь. Именно зима покажет, кто есть кто.
Нет проблем если машина до 50 тысяч евро например. Сложно немцам обьяснять откуда у Украинцев такие дорогие машины. За последний месяц уже раза четыре это мне говорили.
Скоро хрен кто будет помогать. Настроения плохие
и на каком основании вы не выпустите владельца майбаха....