Враг наступает на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Отражены атаки в районе 6 населенных пунктов, - Генштаб

Начались двести пятьдесят четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ

По данным Генштаба, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Отмечается, что противник нанес 4 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали около 30 населённых пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.

"Сохраняется угроза нанесения новых ударов и задействования ударных БпЛА. В частности, с территории республики Беларусь", - добавляют в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию русской Федерации против Украины.

Смотрите: Офицер-десантник Кочевенко с передовой об энергетических проблемах в тылу: "Никакие испытания нас не сломают. Должны быть все заодно". ВИДЕО

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Волфино Сумской области. Также захватчики применили ударные БПЛА;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Берестово, Белогоровка, Ветеринарное, Гатище, Чугуновка и Уды;

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Мясожаровка, Звановка, Раздоловка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Новоегоровка и Ямпольевка;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Озаряновка, Курдюмовка, Майорск, Иванград, Соледар, Опытное и Зеленополье;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское и Первомайское;

на Новопавловском направлении – из всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Водяное, Павловка, Времовка и Великая Новоселка;

На Запорожском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Ольговское, Щербаки и Малые Щербаки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант о штурме дома с украинскими бойцами: "Сдаваться не хотят. Я уже третий раз получил в #бало. Правым глазом вижу х#йово". ВИДЕО

На Южнобугском направлении огневое поражение потерпели районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал воздушную разведку. Активно задействовал БПЛА, совершил до тридцати вылетов.