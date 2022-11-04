За сутки рашисты убили 8 гражданских в Донецкой области, 14 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики продолжают убивать гражданских в Донецкой области.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 3 ноября россияне убили 8 гражданских в Донецкой области: 5 в Бахмуте, 1 в Покровске, 1 в Нелиповке и 1 в Красногоровке. Кроме того, правоохранители обнаружили тело 1 гражданского, убитого россиянами во время оккупации, - в Крымках", - говорится в сообщении.
По данным главы обладминистрации, еще 14 человек в области получили ранения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...