За сутки рашисты убили 8 гражданских в Донецкой области, 14 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики продолжают убивать гражданских в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 3 ноября россияне убили 8 гражданских в Донецкой области: 5 в Бахмуте, 1 в Покровске, 1 в Нелиповке и 1 в Красногоровке. Кроме того, правоохранители обнаружили тело 1 гражданского, убитого россиянами во время оккупации, - в Крымках", - говорится в сообщении.

По данным главы обладминистрации, еще 14 человек в области получили ранения.

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