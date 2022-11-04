Общие боевые потери РФ с начала войны – около 74 840 человек (+840 за сутки), 1 450 БПЛА, 2 750 танков, 1 772 артсистемы, 5 580 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 ноября потери личного состава противника составляют около 74 840 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, 840 оккупантов и 28 бронемашин за сутки - "не рекорд, но мощно". Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около 74 840 (+840) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков - 2750 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 5580 (+28) ед,

артиллерийских систем - 1772 (+17) ед,

РСЗО - 391 (+1) ед,

средства ПВО - 201 (+3) ед,

самолетов - 277 (+0) ед,

вертолетов - 258 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8),

крылатых ракет – 397 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4174 (+12) ед,

специальной техники – 155 (+1).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.