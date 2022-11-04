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Новости Война
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армия РФ (18050) Генштаб ВС (5779) уничтожение (6253) техника (1712) потери (4272)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 74 840 человек (+840 за сутки), 1 450 БПЛА, 2 750 танков, 1 772 артсистемы, 5 580 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 ноября потери личного состава противника составляют около 74 840 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, 840 оккупантов и 28 бронемашин за сутки - "не рекорд, но мощно". Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около 74 840 (+840) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков - 2750 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 5580 (+28) ед,

артиллерийских систем - 1772 (+17) ед,

РСЗО - 391 (+1) ед,

средства ПВО - 201 (+3) ед,

самолетов - 277 (+0) ед,

вертолетов - 258 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8),

крылатых ракет – 397 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4174 (+12) ед,

специальной техники – 155 (+1).

Также читайте: Враг наступает на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Отражены атаки в районе 6 населенных пунктов, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 74 840 человек (+840 за сутки), 1 450 БПЛА, 2 750 танков, 1 772 артсистемы, 5 580 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+43
Чим довше я у вечері без світла, тим більше я чекаю на цю статистику
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04.11.2022 08:59
+26
День ББМ, арти, танків, ну і мобіків звичайно. Дуже файно )) Слава Україні!
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04.11.2022 09:02
+23
Слава ЗСУ !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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04.11.2022 09:06
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Чим довше я у вечері без світла, тим більше я чекаю на цю статистику
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04.11.2022 08:59 Ответить
Аминь
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04.11.2022 09:21 Ответить
Амен кацапам !!!
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04.11.2022 09:25 Ответить
Подорвался. Упал. Потерял сознание. Не очнулся...

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04.11.2022 15:46 Ответить
може,якраз через відсутність світла тобі її і дають таку? тільки стали відключати світло....втрати русні зросли до 600-950 на добу...
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04.11.2022 09:32 Ответить
День ББМ, арти, танків, ну і мобіків звичайно. Дуже файно )) Слава Україні!
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04.11.2022 09:02 Ответить
Таку інфляцію я люблю
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04.11.2022 09:04 Ответить
Слава ЗСУ !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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04.11.2022 09:06 Ответить
щоб зрозуміти треба винести сміття з власної голови
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04.11.2022 09:47 Ответить
Слава Богу та ЗСУ.
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04.11.2022 09:31 Ответить
Іде груповий геноцид чмобіків і це вже тенденція. А по бронетехніці, Україна - пункт приймання металу.
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04.11.2022 09:08 Ответить
А статистика файна! Просто зачаровує! Побажаємо нашим хлопцям в статистиці більше пташок, корабликів, крокодилів та іншої нечисті. І обов'язково - повернутися живими! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть клятим ворогам!
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04.11.2022 09:08 Ответить
Какой-то солдик сказал - нам повезло шо против нас воюют .... долбоящеры короче.
Такие потери орков это больше чем любая армия Европы по железу и больше по личному составу чем большинство отдельных армий, как то армия Монако, или Орбана.
Не, ну реально, в любой стране путина бы уже спросили - ээээ, а собственно что и где ты защищаешь то? В любой демократической стране. м-да...
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04.11.2022 09:10 Ответить
Все понимаю, боевой дух, совр.оружие, обученность....Ну, понимаете...даже если половина из этой статистики правда, то Вы совершенно прав - уже бы снесли нахрен любую власть, ан нет...К примеру - не 75, а 37 000 уничт. (раненые 37 на 2 - 74000) 74 000 и 37000 - 111 000 (!!!!) - там же самки, родственники....я дурэю в этой ботве...это заоблачные цифры, просто невообразимые. Вообще не могу представить, что там в головах и....гробовые бабки кончаются очень быстро, месяц-два и все, без кормильца ты - на улице.... Короче - это их проблемы....Они просто йо...тые
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04.11.2022 09:37 Ответить
Извини, а что значит "если половина"?
есть статистика даже там агентств или шо там, шо только подтвержденные факты принимают, так она близка к заявленному Ермаком, ну, или там каким то Генштабом ВСУ.
даже 5 лет взад - ты видел хоть кусок из их эфиров с Соловьевым?
и думал - а куда эта вся "раскачка" качнется? вовнутрь парашки? не думаю.
ну вот и.
причем из максимально нелепых поводов, твари выбрали просто вообще нереальный.... мля... малоросс-совок Зеля, оказывается .... нацист
это "швах"(вроде что-то плохое по-швейцарски?) товарищи.
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04.11.2022 09:51 Ответить
В Ірані одну дівчину убили - почалися масові протести, у немитій - згадай "Норд-Ост", Беслан.
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04.11.2022 10:27 Ответить
так і я про те саме
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04.11.2022 10:28 Ответить
статистика с отклонением 10%
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04.11.2022 19:35 Ответить
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04.11.2022 09:13 Ответить
В темноті не видно хороших орків які здаються.
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04.11.2022 09:42 Ответить
Це не Генштаб почав давати таку статистику для нашого заспокоєння, а новоприбулі чмобіки інтенсивно почали дохнути в полях України.
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04.11.2022 09:50 Ответить
..жги,быдлонасекомышей болот мацковии,БОГ увидит крупней снаряды пришлет..
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04.11.2022 09:50 Ответить
Хотів би почути оцінки Юри Бутусова з приводу цієї динаміки втрат орків.
Чи це чмобіків почали масово кидати на передок, чи в кацапів дійсно з артою почались проблеми, чи в нас арти значно побільшало. Бо масованих наступальних дій кацапи наразі не ведуть (ну крім Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, але там всі атаки силами до роти), сидять в позиційній обороні. То звідки такий "падьож скота"?

Пане Юрію, зробіть стрім на цю тему, пліз!
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04.11.2022 09:50 Ответить
кацапський терроріст диркін заявляв що за умови долучення до професійних військових ненавчених мобілізованих втрати зростуть на 30-40 відсотків.крім того зараз кацапи проводять наступальні дії на трьох-чотирьох напрямках використовуючи і зеків яких вже було намобілізовано під 20 тис.
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04.11.2022 10:20 Ответить
ЗСУ здають оптом орків...то 950..то 750 ..то 850..
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04.11.2022 09:57 Ответить
Сейчас второе 24, только вместо элитки, десятилетиями готовившейся - чмобики. Поэтому и больших потерь территорий у ВСУ нет. Перемелют кацапов и снова будут прорывы на десятки км. Таков мой диванный прогноз.
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04.11.2022 14:57 Ответить
Готь вбийте, але я не розумію з чого б так кратно збільшилися втрати русні. При таких цифрах, їх надовго не вистачить, навіть за мобілізації.
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04.11.2022 16:24 Ответить
Років на 4 вистачить.
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04.11.2022 16:45 Ответить
 
 