Общие боевые потери РФ с начала войны – около 74 840 человек (+840 за сутки), 1 450 БПЛА, 2 750 танков, 1 772 артсистемы, 5 580 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 ноября потери личного состава противника составляют около 74 840 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, 840 оккупантов и 28 бронемашин за сутки - "не рекорд, но мощно". Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составляют:
личного состава - около 74 840 (+840) человек ликвидировано / persons were liquidated,
танков - 2750 (+16) ед,
боевых бронированных машин - 5580 (+28) ед,
артиллерийских систем - 1772 (+17) ед,
РСЗО - 391 (+1) ед,
средства ПВО - 201 (+3) ед,
самолетов - 277 (+0) ед,
вертолетов - 258 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8),
крылатых ракет – 397 (+0),
кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4174 (+12) ед,
специальной техники – 155 (+1).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Такие потери орков это больше чем любая армия Европы по железу и больше по личному составу чем большинство отдельных армий, как то армия Монако, или Орбана.
Не, ну реально, в любой стране путина бы уже спросили - ээээ, а собственно что и где ты защищаешь то? В любой демократической стране. м-да...
есть статистика даже там агентств или шо там, шо только подтвержденные факты принимают, так она близка к заявленному Ермаком, ну, или там каким то Генштабом ВСУ.
даже 5 лет взад - ты видел хоть кусок из их эфиров с Соловьевым?
и думал - а куда эта вся "раскачка" качнется? вовнутрь парашки? не думаю.
ну вот и.
причем из максимально нелепых поводов, твари выбрали просто вообще нереальный.... мля... малоросс-совок Зеля, оказывается .... нацист
это "швах"(вроде что-то плохое по-швейцарски?) товарищи.
Чи це чмобіків почали масово кидати на передок, чи в кацапів дійсно з артою почались проблеми, чи в нас арти значно побільшало. Бо масованих наступальних дій кацапи наразі не ведуть (ну крім Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, але там всі атаки силами до роти), сидять в позиційній обороні. То звідки такий "падьож скота"?
Пане Юрію, зробіть стрім на цю тему, пліз!