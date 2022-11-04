Оккупанты усиливают фильтрационные меры. Автодорогами Херсона активно ездят автомобили с награбленным, - Генштаб

На временно захваченных территориях оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, в населенном пункте Пески Старобельского района Луганской области представители так называемой военной комендатуры провели фильтрационные мероприятия против местного населения. Около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении. Аналогичные мероприятия проводятся в населенных пунктах вдоль автодороги Олешки-Новая Каховка Херсонской области.

"Кроме того, по автодорогам Херсонской области отмечается усиленное движение грузовых и легковых автомобилей с награбленным имуществом. Значительные ограбления происходят в Бериславе и близлежащих населенных пунктах. В частности, из предприятий обслуживания электросетей вывозится имущество и ремонтная база. В населенном пункте Топольевка российские оккупанты используют в качестве "живого щита" местную школу и детский сад, где разместилось до трехсот вражеских солдат с техникой", - отметили в Генштабе.

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