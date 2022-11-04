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Новости Война
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армия РФ (18050) Генштаб ВС (5779) Луганщина (6431) мародерство (457) Херсонщина (4386)

Оккупанты усиливают фильтрационные меры. Автодорогами Херсона активно ездят автомобили с награбленным, - Генштаб

мародерство,рф,армія

На временно захваченных территориях оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, в населенном пункте Пески Старобельского района Луганской области представители так называемой военной комендатуры провели фильтрационные мероприятия против местного населения. Около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении. Аналогичные мероприятия проводятся в населенных пунктах вдоль автодороги Олешки-Новая Каховка Херсонской области.

"Кроме того, по автодорогам Херсонской области отмечается усиленное движение грузовых и легковых автомобилей с награбленным имуществом. Значительные ограбления происходят в Бериславе и близлежащих населенных пунктах. В частности, из предприятий обслуживания электросетей вывозится имущество и ремонтная база. В населенном пункте Топольевка российские оккупанты используют в качестве "живого щита" местную школу и детский сад, где разместилось до трехсот вражеских солдат с техникой", - отметили в Генштабе.

Читайте: Враг наступает на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Отражены атаки в районе 6 населенных пунктов, - Генштаб
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Топ комментарии
+2
Кацапо- монгольская орда, больше ничего нескажешь.
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04.11.2022 09:28
+2
І не зрозумієш бо кацапський бот. Мабуть якась ригалоскотина.
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04.11.2022 09:35
+2
Кацапе кирзовий, вгомонись!
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04.11.2022 09:36
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Слава ЗСУ !!! Смерть окупантам !!!
https://youtu.be/okEBzMYizCs
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04.11.2022 09:17 Ответить
що про те думають як цапи, мені українцю глибоко фіолетово ...
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04.11.2022 09:24 Ответить
ніх*я не поняв, як що чесно ...
мені пох*й на те що скажуть кацапи !!!
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04.11.2022 09:32 Ответить
І не зрозумієш бо кацапський бот. Мабуть якась ригалоскотина.
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04.11.2022 09:35 Ответить
Кацапо- монгольская орда, больше ничего нескажешь.
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04.11.2022 09:28 Ответить
Не оскорбляйте монголов. Как освободились от кацапского ига - вполне успешное государство строят. И бурятов от мобилизации спасают
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04.11.2022 10:12 Ответить
На тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Джерело: \\\\\\

аааа, шо?
эй, орки - вы же нарушае(возглас тонет в оглушительном гы-каньи стада орков)

Особенно еще смешны чудаки шо говорят - Ыыыы, мы оркам дали "веру" и сотни лет давали им ученых и прочих архитекторов.
Ну и че, хочу спросить, асть чем похвастаться?
А голландцам не давали, и что? где орки и где голландцы то?
Да и потом - тут молчать надо а не радостно кричать шо взращивали ..... тьху, раковую опухоль и просить в Европы и ... как там, ну тот который вышвырнул Джонсона, оружия. Зеля экономику теряет, дороги надо строить между прочим, Трухин вон, в лесах воюет уже который месяц, 5 ящиков виски убил сто литров водки.
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04.11.2022 09:19 Ответить
Кацапе кирзовий, вгомонись!
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04.11.2022 09:36 Ответить
 
 