Оккупанты усиливают фильтрационные меры. Автодорогами Херсона активно ездят автомобили с награбленным, - Генштаб
На временно захваченных территориях оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, в населенном пункте Пески Старобельского района Луганской области представители так называемой военной комендатуры провели фильтрационные мероприятия против местного населения. Около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении. Аналогичные мероприятия проводятся в населенных пунктах вдоль автодороги Олешки-Новая Каховка Херсонской области.
"Кроме того, по автодорогам Херсонской области отмечается усиленное движение грузовых и легковых автомобилей с награбленным имуществом. Значительные ограбления происходят в Бериславе и близлежащих населенных пунктах. В частности, из предприятий обслуживания электросетей вывозится имущество и ремонтная база. В населенном пункте Топольевка российские оккупанты используют в качестве "живого щита" местную школу и детский сад, где разместилось до трехсот вражеских солдат с техникой", - отметили в Генштабе.
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https://youtu.be/okEBzMYizCs
мені пох*й на те що скажуть кацапи !!!
аааа, шо?
эй, орки - вы же нарушае(возглас тонет в оглушительном гы-каньи стада орков)
Особенно еще смешны чудаки шо говорят - Ыыыы, мы оркам дали "веру" и сотни лет давали им ученых и прочих архитекторов.
Ну и че, хочу спросить, асть чем похвастаться?
А голландцам не давали, и что? где орки и где голландцы то?
Да и потом - тут молчать надо а не радостно кричать шо взращивали ..... тьху, раковую опухоль и просить в Европы и ... как там, ну тот который вышвырнул Джонсона, оружия. Зеля экономику теряет, дороги надо строить между прочим, Трухин вон, в лесах воюет уже который месяц, 5 ящиков виски убил сто литров водки.