Медведев назвал новую цель России в войне: "Остановить верховного властелина Ада - Сатану, Лицифира или иблиса"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия сейчас противостоит "части умирающего мира", проявляя "сакральную мощь".

Как передает Цензор.НЕТ, он опубликовал пост в Telegram, в котором ко Дню народного единства объяснил, что РФ якобы воюет с "умирающим миром", а также "безумными нацистами-наркоманами".

"Нам не нужны чужие территории, у нас всего хватает. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за тысячелетнюю историю", – сказал он.

Также, по словам Медведева, "пробуждения России" ждали другие страны, "насилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые мечтают жить своим ужасным колониальным прошлым и стремятся к сохранению своей власти над миром".

Медведев намекнул на возможность использования Россией ядерного оружия и назвал это "отправлением всех врагов в геенну огненную".

"Мы слушаем слова Творца в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властителя ада, какое бы имя он не использовал - Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель - смерть. Наша цель - жизнь", - подытожил заместитель председателя Совбеза РФ.

Смотрите: Знак судьбы для Путина, настоящая цель "спецоперации", "Судный день" Медведева. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"