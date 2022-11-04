Медведев назвал новую цель России в войне: "Остановить верховного властелина Ада - Сатану, Лицифира или иблиса"
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия сейчас противостоит "части умирающего мира", проявляя "сакральную мощь".
Как передает Цензор.НЕТ, он опубликовал пост в Telegram, в котором ко Дню народного единства объяснил, что РФ якобы воюет с "умирающим миром", а также "безумными нацистами-наркоманами".
"Нам не нужны чужие территории, у нас всего хватает. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за тысячелетнюю историю", – сказал он.
Также, по словам Медведева, "пробуждения России" ждали другие страны, "насилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые мечтают жить своим ужасным колониальным прошлым и стремятся к сохранению своей власти над миром".
Медведев намекнул на возможность использования Россией ядерного оружия и назвал это "отправлением всех врагов в геенну огненную".
"Мы слушаем слова Творца в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властителя ада, какое бы имя он не использовал - Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель - смерть. Наша цель - жизнь", - подытожил заместитель председателя Совбеза РФ.
Пожалуйста, подождите...
На самом деле они воюют за установление царства Антихриста.
Храм смерти уже построили.
- Чому?!
- Бо у них надто близько гімно до голови!
Модель - "Фтрусіках"...
Задача в этой войне вполне простая. Нет никакой борьбы с украфашистами, нет никакой денацификации и демилитаризации, нет никакой защиты рускоговорящих и даже рускомыслящих "соплеменников", нет никакого "украинский и росийский( простите, русский) народ- это одно целое". Это - для лохов,.
Задача Ига вполне земная - нужны рабы. Территорий у Орды хватает( чисто руское слово от "нахватать" или украсть)
Что для этого делается?
Уничтожается среда обитания людей, то есть делается непригодной для проживания. Стираются с лица земли города и уничтожается инфраструктура. Делается все, чтобы человек захотел покинуть непригодую для житья территорию. И нужно, чтобы он её покинул в правильном направлении.
Для этого организовывается так называемая "эвакуация"( читай перевозка рабов) в Иго. Если кто думает выехать в свободную от росийской окупации Украину, рекомендуется задуматься о "а надо ли рисковать?". Для этого обстреливаются дорогущими ракетами колоны абсолютно невоенных беженцев( понятно какие колоны - не те, что в сторону росийского Ига). Людям предлагают: вы можете и не ехать в рабсво, конечно, если жизнь ваших детей вам не дорога.
На самом деле Медведев не порит чушь.
Просто у него такая задача - отвлекать внимание от истинной цели этой войны.
Ровно 301 год назад 4 ноября Сенат Московского государства переименовал Московию в Российскую империю, а Петру 1 дал титул императора.
Тем самым москали примазались к настоящим славянам и попытались украсть нашу историю Руси-Украины со столицей в Киеве! 300 летие они не отмечали, бо стыдно по понятным причинам.
А вот почему Украина их не поздравила - вот вопрос к нашей власти!
Ну й непогано виходить...
Видимо вчера его в бессознательном состоянии "проклятая НАТА" до посинения била ногами в подъезде, который "обоссал обама".
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу...
кстати, комменты отключены-по ходу,народ заходит к нему в телеграм чисто поржать.