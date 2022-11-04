На утро 4 ноября обесточено 450 тысяч квартир киевлян из-за перегрузки центрального узла энергосистемы, - Кличко
Утром 4 ноября 450 тысяч квартир киевлян обесточены.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть дома киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны", - пояснил он.
"Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной!" – добавляет Кличко.
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в серпні всі кричали Єрмаку шо - готуйся, бо іран дає рашці в ро, тобто дрони, а вони знаєш шо робили?
продавали млять кукурудзу в іран!
тепер навіть протести не підтримали. проти уйгурів, або утримались або разом з китаєм голосували в ООН. "шкідники"? не думаю
Газопровод, который проходит через Приндестровье и Молдову, далее уходит в Румынию и Болгарию (т.н. Трансбалканский газопровод). Это транзитный газопровод, построенный еще при ссср.
У приднестровцев есть свой вентель на этой трубе.
Если мы прервём транзит рос.газа по этому газопроводу, то Румыния и Болгария пострадают в первую очередь, реально - замёрзнут.
Підлога України хоче світа
І вже ніякої сечі у нас нема
Оці пекельні борошна терпіти ...
"ЭлектроПИТАНИЯ снова нет
ПОЛ Украины хочет света
И уже никакй МОЧИ нет
Эти адские МУКИ терпеть...."
АНЕКДОТ ТА Й ГОДІ!
і поправка "Підлога України хоче світа" це "ПОЛ Украины хочет МИРА"
а от приклад на що пародія