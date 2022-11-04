На утро 4 ноября обесточено 450 тысяч квартир киевлян из-за перегрузки центрального узла энергосистемы, - Кличко

Утром 4 ноября 450 тысяч квартир киевлян обесточены.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть дома киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны", - пояснил он.

"Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной!" – добавляет Кличко.

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