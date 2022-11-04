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Новости Война
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Сейчас самая сложная ситуация в районе Угледара. Оккупанты пытаются окружить наших военных, - спикер ВСУ Череватый

вугледар

На Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области до сих пор идут тяжелые бои. Самая сложная ситуация в районе Угледара.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Восточный фронт остается главным эпицентром войны. В частности, Бахмутское и Авдеевское направление, где враг продолжает штурмовые агрессивные действия, наносит удары со всех видов ствольной артиллерии, РСЗО, танков, минометов", - отметил Череватый.

Он подчеркнул, что в этих сверхсложных условиях ВСУ наносят ответные удары артиллерией и авиацией. Позиционные бои идут с определенными смещениями подразделений, однако защитники не дают противнику прорвать нашу оборону.

Кроме того, Череватый подтвердил, что оккупанты пытаются окружить ВСУ в районе Угледара.

"Несколько дней подряд там идут бои в районе населенного пункта Павловка, сложная ситуация, продолжаются позиционные бои, такая вот война "мобильная". Наши подразделения там держатся и не дают врагу пройти, как и по всей линии фронта. Но вот именно там сейчас идет больше всего горячая и интенсивная война", - объяснил спикер.

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Топ комментарии
+13
Та вже два дні як відбили там орків. Вони зав'язли в багні, і їх накрила арта з висот Вугледару. Павлівка за ЗСУ
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04.11.2022 11:39
+6
Беду не накликайте.
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04.11.2022 11:14
+5
Дивлюсь карту, не має там ризику оточення, та і Павлівка під вогнем,але не в такій ситуації. Будемо надіятися,що карта не бреше
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04.11.2022 11:34
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Вест Пойнт закінчували?
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04.11.2022 11:00 Ответить
Не вест пойнт, зайшов він через впн, можливо кацап їх тут багато гадить в мережі, а можливо колаборант якийсь шифрується.
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04.11.2022 11:08 Ответить
😁👍
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04.11.2022 12:08 Ответить
Начолі з Зелею ми всіх переможемо.
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04.11.2022 11:04 Ответить
Беду не накликайте.
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04.11.2022 11:14 Ответить
Дивлюсь карту, не має там ризику оточення, та і Павлівка під вогнем,але не в такій ситуації. Будемо надіятися,що карта не бреше
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04.11.2022 11:34 Ответить
Дип стейт дивітесь? Не варто, якщо так.
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04.11.2022 14:59 Ответить
Та вже два дні як відбили там орків. Вони зав'язли в багні, і їх накрила арта з висот Вугледару. Павлівка за ЗСУ
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04.11.2022 11:39 Ответить
зачем он разводит саботажную зраду а не разжимает клещи артой байрактарами химарсами рсзо и так далее...антиклещевый контр удар по тылам и бокам...та ну вас у дупу
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04.11.2022 11:58 Ответить
"Російські війська втратили можливість наступати, Бахмут - єдиний напрямок, де вони ще ведуть щось подібне до наступальних дій" - Арестович та інші "експерти" (с)
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04.11.2022 19:00 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.11.2022 21:27 Ответить
Кроме молитвы неплохо бы поддержать ребят контрбатарейной артой и подкинуть стингеров на позиции.
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04.11.2022 21:33 Ответить
 
 