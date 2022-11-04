За минувшие сутки Россия убила девять гражданских, 16 - получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

В результате полномасштабного вторжения России за прошедшие сутки погибли 9 гражданских. Еще 16 человек получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Донецкая область - 9 погибших (в т.ч. обнаружен 1 убитый ранее), 14 раненых. Харьковская область - 1 ранен (на мине). Херсонская область – 1 ранен", - говорится в сообщении.

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