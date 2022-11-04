За минувшие сутки Россия убила девять гражданских, 16 - получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА
В результате полномасштабного вторжения России за прошедшие сутки погибли 9 гражданских. Еще 16 человек получили ранения.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Донецкая область - 9 погибших (в т.ч. обнаружен 1 убитый ранее), 14 раненых. Харьковская область - 1 ранен (на мине). Херсонская область – 1 ранен", - говорится в сообщении.
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А вот мне интересно - Зеля не потеряла экономику и сколько дорог построила?
А Подоляк не взорвал пару мостов, чтобы эти твари по крайней мере с крыма не ехали, спя.(писало шо 1 орк тупо проспал когда с крыма ехали в Херсон грузовики набитые орками)