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За минувшие сутки Россия убила девять гражданских, 16 - получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

В результате полномасштабного вторжения России за прошедшие сутки погибли 9 гражданских. Еще 16 человек получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Донецкая область - 9 погибших (в т.ч. обнаружен 1 убитый ранее), 14 раненых. Харьковская область - 1 ранен (на мине). Херсонская область – 1 ранен", - говорится в сообщении.

Смотрите: За прошедшие сутки Россия убила 10 гражданских, 16 ранены, - ОП. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки Россия убила девять гражданских, 16 - получили ранения, - ОП 01

ранение (3386) смерть (9227) Тимошенко Кирилл (432)


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Хорошие рссукие, кроме Невзорова и Бабченко, бы сказали - их убил путин и немножко российские войска.
А вот мне интересно - Зеля не потеряла экономику и сколько дорог построила?
А Подоляк не взорвал пару мостов, чтобы эти твари по крайней мере с крыма не ехали, спя.(писало шо 1 орк тупо проспал когда с крыма ехали в Херсон грузовики набитые орками)
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04.11.2022 10:53 Ответить
 
 