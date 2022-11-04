Зеленский о выборах в США: Риска по поддержке Украины американским народом не вижу
Кто бы ни пришел к власти в США после выборов в Конгресс, им придется учитывать мнение американского общества о поддержке Украины.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью El Pais.
"Я не вижу никакого риска, когда речь идет о поддержке Украины со стороны американского общества. Мы будем уважать их выбор, но я думаю, что они также будут уважать выбор своего собственного народа в пользу помощи Украине, в пользу борьбы за демократию, свободу, международное и гуманитарное право", - отметил глава государства.
В то же время, Зеленский признал, что политические изменения в США могут "замедлить" процесс принятия двусторонних решений.
Однако он напомнил, что охлаждение ожидалось и после прихода к власти в Италии Джорджи Мэлони или после смены премьеров Британии. Но этого не вышло.
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Снарядів не було, це теж чекав хто прийде там?
а, дороги, дорогі українці, я вас хрипаю з ухрипленням мосту на Чонгарі, Єрмак не пройде, ой, ворог, ну, Бразилія наприклад не нападе, я заглянув в ..чко пусіна і побачив шо я в чумадан дивився.
іди у сраку, твоєю ж цитатою скажу, Небритос хриплявий.
Даже у большевиков выжали долги царьков.
Зе дебіл, думаєш американські платники податків будуть нескінчено терпіти що їх грощі осідають завдяки мутним схемам у кишенях Зе влади ❓
Прийдуть републіканці і окрім військової допомоги більш нічого не буде і ти Зе клоун побіжиш до ***** домовлятися про автономний Крим, Донбас і і Південь України. Нажаль іншого від такого півня як ти очікувати не доводиться.