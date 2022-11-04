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Новости Война
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Зеленский о выборах в США: Риска по поддержке Украины американским народом не вижу

рнбо,зеленський

Кто бы ни пришел к власти в США после выборов в Конгресс, им придется учитывать мнение американского общества о поддержке Украины.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью El Pais.

"Я не вижу никакого риска, когда речь идет о поддержке Украины со стороны американского общества. Мы будем уважать их выбор, но я думаю, что они также будут уважать выбор своего собственного народа в пользу помощи Украине, в пользу борьбы за демократию, свободу, международное и гуманитарное право", - отметил глава государства.

В то же время, Зеленский признал, что политические изменения в США могут "замедлить" процесс принятия двусторонних решений.

Однако он напомнил, что охлаждение ожидалось и после прихода к власти в Италии Джорджи Мэлони или после смены премьеров Британии. Но этого не вышло.

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выборы (24731) Зеленский Владимир (20434) США (26743)


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Топ комментарии
+12
Ну кто еще может рассказать американцам про их выбор... Только великий зеледент...

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04.11.2022 11:32
+9
Лучше не высказываться относительно выборов в США, а также не лезть в их внутреннюю, межпартийную борьбу. И Республиканцы и Демократы прекрасно осознают, что им нужна победа Украины, поскольку она станет также огромной, стратегической победой самих США. Тем более, на поддержку Украины уже потрачены огромные средства и эти траты должны оправдать себя.
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04.11.2022 11:35
+7
Нападения параши ты тоже не видел,хотя США предупреждали в течении 4 х месяцев. И сдал по договорняку ***** Киевскую и Херсонскую области. Да вот дальше все пошло не по вашему зелёному плану.
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04.11.2022 11:34
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Ну кто еще может рассказать американцам про их выбор... Только великий зеледент...

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04.11.2022 11:32 Ответить
Напольйон Другий.
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04.11.2022 11:35 Ответить
та бо я забуду бритву у Єрмака і заскавулю - Хтось, дайте сто патріотів і стелсів, і тебе всі пошлють напутіна.
Снарядів не було, це теж чекав хто прийде там?
а, дороги, дорогі українці, я вас хрипаю з ухрипленням мосту на Чонгарі, Єрмак не пройде, ой, ворог, ну, Бразилія наприклад не нападе, я заглянув в ..чко пусіна і побачив шо я в чумадан дивився.
іди у сраку, твоєю ж цитатою скажу, Небритос хриплявий.
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04.11.2022 11:33 Ответить
Що каже 100% Гпрокурор щодо кримінальної справи на Байдена? Він вже не нагнітає?
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04.11.2022 11:33 Ответить
бо сліпий бачити не може.
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04.11.2022 11:34 Ответить
Нападения параши ты тоже не видел,хотя США предупреждали в течении 4 х месяцев. И сдал по договорняку ***** Киевскую и Херсонскую области. Да вот дальше все пошло не по вашему зелёному плану.
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04.11.2022 11:34 Ответить
Лучше не высказываться относительно выборов в США, а также не лезть в их внутреннюю, межпартийную борьбу. И Республиканцы и Демократы прекрасно осознают, что им нужна победа Украины, поскольку она станет также огромной, стратегической победой самих США. Тем более, на поддержку Украины уже потрачены огромные средства и эти траты должны оправдать себя.
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04.11.2022 11:35 Ответить
каким бы масонским ни был мой "лайк", но да, именно так. это не рссукие за баблом приходят, это Запад.
Даже у большевиков выжали долги царьков.
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04.11.2022 11:42 Ответить
Пердь зарахован.
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04.11.2022 12:58 Ответить
Воно вважає себе володарем всєя Галактики і її окресностей, а насправді жалюгідний квартальний блазень.
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04.11.2022 11:43 Ответить
Тому можна продовжувати "готувати шашлики на 9 травня" ©
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04.11.2022 11:42 Ответить
Шашлыками уже накормил
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04.11.2022 11:46 Ответить
Знаю хорошого окуліста, можу номер телефона дати і йо#нути по голові цього недомірка щоб зір став кращим.
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04.11.2022 11:53 Ответить
ти свого укланістапіаніста уважніше слухай, какаяразница тобі, олігофрену, що там у кого з пердаком робиться, хіба що це твоя сексуальна орієнтація...)))
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04.11.2022 12:35 Ответить
Ти війну нещодавно побачив...)))
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04.11.2022 12:24 Ответить
Зеленський про вибори у США: Ризику щодо підтримки України американським народом не бачу Джерело:
Зе дебіл, думаєш американські платники податків будуть нескінчено терпіти що їх грощі осідають завдяки мутним схемам у кишенях Зе влади ❓
Прийдуть републіканці і окрім військової допомоги більш нічого не буде і ти Зе клоун побіжиш до ***** домовлятися про автономний Крим, Донбас і і Південь України. Нажаль іншого від такого півня як ти очікувати не доводиться.
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04.11.2022 12:56 Ответить
ти взагалі нічого не бачиш
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04.11.2022 13:05 Ответить
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04.11.2022 13:38 Ответить
 
 