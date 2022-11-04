Зеленский о выборах в США: Риска по поддержке Украины американским народом не вижу

Кто бы ни пришел к власти в США после выборов в Конгресс, им придется учитывать мнение американского общества о поддержке Украины.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью El Pais.

"Я не вижу никакого риска, когда речь идет о поддержке Украины со стороны американского общества. Мы будем уважать их выбор, но я думаю, что они также будут уважать выбор своего собственного народа в пользу помощи Украине, в пользу борьбы за демократию, свободу, международное и гуманитарное право", - отметил глава государства.

В то же время, Зеленский признал, что политические изменения в США могут "замедлить" процесс принятия двусторонних решений.

Однако он напомнил, что охлаждение ожидалось и после прихода к власти в Италии Джорджи Мэлони или после смены премьеров Британии. Но этого не вышло.

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