Оккупанты хотят захватить Бахмут и Соледар для картинки о якобы "освобождении" Донбасса, - спикер ВСУ Череватый

Российские оккупанты стремятся захватить Бахмут и Соледар, чтобы после ряда провалов на поле боя все же добиться успеха.

Об этом заявил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По его словам, если РФ удастся захватить эти города, она сможет заявить якобы об "освобождении" Донбасса.

"Военно-политическое руководство врага поставило такую задачу, поскольку общий стратегический замысел у них не удался - захватить Киев, большую часть Украины - теперь у них "геополитика на минималках", то есть показать своему народу, что мы "освободили "ЛНР" и "ДНР" ". Даже на Валдае Путин говорил, что главная задача этой "спецоперации" - освободить Донбасс", - объяснил Череватый.

Он напомнил, что россияне уже устанавливали несколько дедлайнов для оккупации этих городов, однако провалили все из них. Теперь на бахмутском направлении сосредоточены все российские силы, чтобы оккупанты смогли заявить хотя бы о каких-то успехах.

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"Создавая годами имидж "второй армии мира", РФ реально не может захватить крупные украинские города как Соледар, Бахмут, Авдеевка, Угледар. Оккупанты бьются о стену украинского мужества и несгибаемости. Потому что наши бойцы и командиры в очень сложных условиях там, но держат этот удар и это огромный удар по имиджу российского руководства", - добавил спикер ОК "Схід".