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Новости Война
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Оккупанты хотят захватить Бахмут и Соледар для картинки о якобы "освобождении" Донбасса, - спикер ВСУ Череватый

окупанти,мелітополь,рашисти

Российские оккупанты стремятся захватить Бахмут и Соледар, чтобы после ряда провалов на поле боя все же добиться успеха.

Об этом заявил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По его словам, если РФ удастся захватить эти города, она сможет заявить якобы об "освобождении" Донбасса.

"Военно-политическое руководство врага поставило такую задачу, поскольку общий стратегический замысел у них не удался - захватить Киев, большую часть Украины - теперь у них "геополитика на минималках", то есть показать своему народу, что мы "освободили "ЛНР" и "ДНР" ". Даже на Валдае Путин говорил, что главная задача этой "спецоперации" - освободить Донбасс", - объяснил Череватый.

Он напомнил, что россияне уже устанавливали несколько дедлайнов для оккупации этих городов, однако провалили все из них. Теперь на бахмутском направлении сосредоточены все российские силы, чтобы оккупанты смогли заявить хотя бы о каких-то успехах.

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"Создавая годами имидж "второй армии мира", РФ реально не может захватить крупные украинские города как Соледар, Бахмут, Авдеевка, Угледар. Оккупанты бьются о стену украинского мужества и несгибаемости. Потому что наши бойцы и командиры в очень сложных условиях там, но держат этот удар и это огромный удар по имиджу российского руководства", - добавил спикер ОК "Схід".

армия РФ (19307) Донбасс (26956) Донецкая область (9700) Бахмут (1602) ВСУ (6601)


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Вони можуть тільки завоювати батога в рота від козака.
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04.11.2022 11:42 Ответить
Існують тактичні відходи,треба це розуміти
та вірити ЗСУ.
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04.11.2022 11:49 Ответить
Тобі треба знати яку ціну платить народ України щоб ти міг спокійно тут писати, а то буде як з 2014 року десь усе далеко і тебе не стосується
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04.11.2022 12:01 Ответить
ты мне одолжение не делай что ядолжен я поумнее буду раза в 4
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07.11.2022 15:15 Ответить
Конечно,соляные шахты и карьеры с голубой глиной...
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04.11.2022 13:50 Ответить
На Донечинні в свій час буде те що й на харківщині за пару днів оборона орків просто впаде.
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04.11.2022 19:24 Ответить
 
 