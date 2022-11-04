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Новости Война
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Жителей Херсона нужно вывезти из города, чтобы они "не страдали от обстрелов", - Путин

путин,путін

Российский диктатор Путин заявил, что жителей оккупированного Херсона следует вывезти из города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

"Сейчас, конечно, проживающих в Херсоне нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от наступательных, контрнаступательных, других мер, связанных с военными действиями", - отметил президент страны-оккупанта.

Напомним, ранее предатель Украины, так называемый "замглавы Херсонской ОГА" Кирилл Стремоусов, сообщил, что российские войска, вероятно, отступят на левобережную часть Херсонщины.

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путин владимир (31295) Херсон (2834)


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Топ комментарии
+70
Тварь
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04.11.2022 13:33
+59
Тварина цинічна! Ти диви який *заботлівий*! Якби ти. скотиняка не вліз в нашу країну. не треба б було нікому евакуюватися!. Що б ти здох!
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04.11.2022 13:34
+34
путін насамперед ***** !!!
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04.11.2022 13:35
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Ті, що вже "евакуювалися", дзвонять з Сібиру рідним. Як можна було повірити цим ублюдкам, що вас на Кубані чи ЮБК залишать? Точно знаю, що ніхто нікого не примушував. Багато місцевих "повелися" на житлові сертифікати в 100 тисяч гривень. Потім після війни будемо повертати їх, за кошти держави. А чи треба? Мої всі лишились в місті. Кожен сам обирав.
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04.11.2022 21:25 Ответить
Кацапню свою вивези з України, падлюко, тоді й жителі не страждатимуть
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04.11.2022 21:30 Ответить
Зустрічав у своєму житті багато мразєй і ублюдків. Но цей кремльовський ******** це щось не зі світу цього
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04.11.2022 21:41 Ответить
Свалило быдло Мавзолейное 🦍🦍🦍из Крыма Донбасса...и война окончена...
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04.11.2022 22:25 Ответить
Курвище, ханжа та мразота.
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04.11.2022 22:37 Ответить
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