Жителей Херсона нужно вывезти из города, чтобы они "не страдали от обстрелов", - Путин

Российский диктатор Путин заявил, что жителей оккупированного Херсона следует вывезти из города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

"Сейчас, конечно, проживающих в Херсоне нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от наступательных, контрнаступательных, других мер, связанных с военными действиями", - отметил президент страны-оккупанта.

Напомним, ранее предатель Украины, так называемый "замглавы Херсонской ОГА" Кирилл Стремоусов, сообщил, что российские войска, вероятно, отступят на левобережную часть Херсонщины.

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