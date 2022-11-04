Жителей Херсона нужно вывезти из города, чтобы они "не страдали от обстрелов", - Путин
Российский диктатор Путин заявил, что жителей оккупированного Херсона следует вывезти из города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
"Сейчас, конечно, проживающих в Херсоне нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от наступательных, контрнаступательных, других мер, связанных с военными действиями", - отметил президент страны-оккупанта.
Напомним, ранее предатель Украины, так называемый "замглавы Херсонской ОГА" Кирилл Стремоусов, сообщил, что российские войска, вероятно, отступят на левобережную часть Херсонщины.
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