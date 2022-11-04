Путин уверяет, что в РФ 318 тысяч мобилизованных: 49 тысяч "выполняют боевые задания"

В России уже мобилизовали 318 тысяч человек. Из них 49 тысяч уже бросили воевать против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, которого цитирует "РІА Новини".

"У нас 318 тысяч, потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается. Из них 49 тысяч находятся в войсках, выполняют боевые задания. Все остальные пока занимаются подготовкой", - уверяет Путин.

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