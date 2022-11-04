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Новости Война Мобилизация в РФ
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Путин уверяет, что в РФ 318 тысяч мобилизованных: 49 тысяч "выполняют боевые задания"

рф,окупанти,окупант,мобілізація

В России уже мобилизовали 318 тысяч человек. Из них 49 тысяч уже бросили воевать против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, которого цитирует "РІА Новини".

"У нас 318 тысяч, потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается. Из них 49 тысяч находятся в войсках, выполняют боевые задания. Все остальные пока занимаются подготовкой", - уверяет Путин.

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армия РФ (19307) путин владимир (31295) мобилизация (2771)


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Топ комментарии
+14
А 70+ тысяч уже выполнили все задачи.
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04.11.2022 14:51
+7
Виконують вж бойові завдання в грунті,підземельні війська расєї.
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04.11.2022 14:51
+4
Рішення орка

Без броні, без камуфляжу

Орк тремтить, мов жовтий лист.

В землю вривсь, як курка в сажу.

Зверху вітру регіт-свист.

Бачить він: працюють «Гради»,

Роту вибито бурят.

Рвуться міни та снаряди,

Черконув осколок зад.

Орк давно пожер запаси,

Вже вночі збирав гриби,

Їжу та **********

Раз привозять на три дні.

- Все, сдаюсь! Пусть Путин сгинет, -

Буркнув орк. - Я жить хочу!

Лучше «Слава Украине»

Трижды украм прокричу.
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04.11.2022 16:00
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Виконують вж бойові завдання в грунті,підземельні війська расєї.
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04.11.2022 14:51 Ответить
А 70+ тысяч уже выполнили все задачи.
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04.11.2022 14:51 Ответить
х#йло бреше i cкавчить як побита собака. нiчого нового.
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04.11.2022 14:52 Ответить
49 тысяч разделить на 700 в день в среднем = 70 дней.
До Василя можно впоратись.
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04.11.2022 15:00 Ответить
******* тільки вбитих,впораються раніше.
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04.11.2022 15:07 Ответить
та да, это я как-то совсем про самоваров забыл.
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04.11.2022 16:14 Ответить
З огляду на те, що загальна чисельність угруповання вторгнення є на сьогодні приблизно такою ж, як і перед 24 лютого, то мінімум 49 тисяч ваньок на фронті вже не було чим замінити, довелося аж мобілізацією займатися.
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04.11.2022 15:09 Ответить
ЗСУ запевняють, що кацапи навіть свої трупи не забирають, сморід страшний.
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04.11.2022 15:14 Ответить
Виконують завдання кабзона і жиріка по доставці бухла і американських сникерсів і памперсів.
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04.11.2022 15:15 Ответить
Виконають бойові завдання на концерті Кобздона
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04.11.2022 15:17 Ответить
Тупорилих в них ше хватає .
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04.11.2022 15:20 Ответить
Виконують завдання - підвищують родючисть чорноземів України ...
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04.11.2022 15:27 Ответить
Мы породили этих выродков, нам и исправлять свои ошибки..
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04.11.2022 15:36 Ответить
Це твердження з серії "вірменського радіо". Питання: - Чи можна завагітніти від вати? Відповідь: - Так, якщо вата із солдатського матрасу... Де ми і де ті мокші з вепсами, чуддю і пошехонцями...
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04.11.2022 15:44 Ответить
Рішення орка

Без броні, без камуфляжу

Орк тремтить, мов жовтий лист.

В землю вривсь, як курка в сажу.

Зверху вітру регіт-свист.

Бачить він: працюють «Гради»,

Роту вибито бурят.

Рвуться міни та снаряди,

Черконув осколок зад.

Орк давно пожер запаси,

Вже вночі збирав гриби,

Їжу та **********

Раз привозять на три дні.

- Все, сдаюсь! Пусть Путин сгинет, -

Буркнув орк. - Я жить хочу!

Лучше «Слава Украине»

Трижды украм прокричу.
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04.11.2022 16:00 Ответить
Раніше казав шо 82 000 вже воює
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04.11.2022 16:12 Ответить
28 числв а Шойгу казав шо на фронт відправлено 82 000 Шойгу доповів Путіну про завершення мобілізації 300 тис. осіб, 82 тис. мобілізованих вже відправлено на фронт Джерело:
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04.11.2022 16:35 Ответить
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04.11.2022 17:03 Ответить
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04.11.2022 20:09 Ответить
 
 