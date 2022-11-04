В Украине налажено производство артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм, - Резников
Производство снарядов налажено силами Укроборонпрома – предприятиями, входящими в его состав.
Об этом Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил во время брифинга в Ukraine Media Center, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на armyinform.
— На сегодняшний день налажено производство снарядов калибра 122-мм и 152-мм и 120-мм мин силами Укроборонпрома и соответственно входящими в его состав предприятиями. Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев они реалистично увеличат свои объемы. Обязательства уже есть. Мы уже опробовали их изделия, и они работают и будут работать на поле боя, - отметил Министр обороны Украины.
Также Алексей Резников подчеркнул, что Украина не планирует производить боеприпасы калибра 155 мм для современных артсистем.
— Пока, по состоянию на сегодняшний день, производство 155-го калибра для современных артиллерийских платформ натовского стандарта мы не налаживаем. Надеемся, что будем получать эту поддержку от партнеров. Но мы с вами имеем одну украинскую артустановку 155 калибра "Богдана". Она прошла первые испытания. У нас есть прямой диалог с производителями. И если и дальше будет происходить развитие этой 155-мм артсистемы, то, соответственно, под нее также будет налажено производство боеприпасов. Пока что снарядов 155 калибра от наших партнеров нам достаточно, — сообщил Алексей Резников.
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Також ще на одному заводі:
ТОВ «Рубін-2017», дочірнє підприємство компанії «Українська бронетехніка», провело успішні випробування нової продукції - 152-мм пострілу для самохідної артустановки 2С3 «Акація».
Випробування проходили 6 лютого на військовому полігоні Державного підприємства «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. Макарова» у місті Павлоград, повідомляє компанія http://ukrarmor.com/uk/news-uk/postrili-ukra%D1%97nskogo-virobnicztva-do-sau-akacziya-uspishno-projshli-viprobuvannya/ «Українська бронетехніка» .
>1984 в дії
В розумінні - Джордж Оруелл?
Але "изтория" пишут "победоносец"...
Ще при Порошенку почали виготовляти.
В мізерних кількостях,слабенької якості й захмарною ціною.
Не думаю,що суттєво щось змінилось.
Вся надія на закордонні поставки.
- ні!
- і ми не бачили, однак вони є.
Приблизно так виглядає черговий висер довпойопа рєзнікова, який 23.02 нам розповідав, що рашисти ще не сформували ударні угруповання для вторгнення
Працює разом з єрмаком а в грязь не вимазався.... Во котики які
Коломойский скільки грошей вкрав з карманів? ... Сумне питання чи оптимістичне? Що гарача кров з цим може зробити? Проголосувати за нові лиця?...
В державних справах оптимізму місця немає. Як і у війні.
такий сарказм через знання що на передку арта на вагу золота.
Гроші можна з бюджету на дороги поки що взяти.
Але, у зе-типилів у методиці написано інше.
Оцим "надійним патріотом України" -
Кажуть - зрада, шо ж за дебіли ворогу розказуюь...
Срочная реорганизация -демонополизация и разделение на семь самостоятельных концернов, как это предлагали ещё до войны, крайне необходима.
А то что отдельное предприятия наладило выпуск, так это его личная заслуга.
Успехов им.