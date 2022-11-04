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Новости Война
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В Украине налажено производство артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм, - Резников

снаряди

Производство снарядов налажено силами Укроборонпрома – предприятиями, входящими в его состав.

Об этом Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил во время брифинга в Ukraine Media Center, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на armyinform.

— На сегодняшний день налажено производство снарядов калибра 122-мм и 152-мм и 120-мм мин силами Укроборонпрома и соответственно входящими в его состав предприятиями. Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев они реалистично увеличат свои объемы. Обязательства уже есть. Мы уже опробовали их изделия, и они работают и будут работать на поле боя, - отметил Министр обороны Украины.

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Также Алексей Резников подчеркнул, что Украина не планирует производить боеприпасы калибра 155 мм для современных артсистем.

— Пока, по состоянию на сегодняшний день, производство 155-го калибра для современных артиллерийских платформ натовского стандарта мы не налаживаем. Надеемся, что будем получать эту поддержку от партнеров. Но мы с вами имеем одну украинскую артустановку 155 калибра "Богдана". Она прошла первые испытания. У нас есть прямой диалог с производителями. И если и дальше будет происходить развитие этой 155-мм артсистемы, то, соответственно, под нее также будет налажено производство боеприпасов. Пока что снарядов 155 калибра от наших партнеров нам достаточно, — сообщил Алексей Резников.

боеприпасы (2341) Укроборонпром (1238) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+34
Є відео Громадського на ютубі, де офіцер артилерист каже, що у них ********** радянських калібрів 2022 року. Де виготовлені не відомо, але нові ********** є.
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04.11.2022 16:28
+32
Навіщо таке анонсувати? Ворога треба тримати в темряві думок...
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04.11.2022 16:26
+21
- ви бачили нові українські снаряди 152 мм?
- ні!
- і ми не бачили, однак вони є.

Приблизно так виглядає черговий висер довпойопа рєзнікова, який 23.02 нам розповідав, що рашисти ще не сформували ударні угруповання для вторгнення
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04.11.2022 16:28
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Цікаво, бреше чи ні?
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04.11.2022 16:25 Ответить
Є відео Громадського на ютубі, де офіцер артилерист каже, що у них ********** радянських калібрів 2022 року. Де виготовлені не відомо, але нові ********** є.
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04.11.2022 16:28 Ответить
Румыния, Болгария, Пакистан. Известный факт, в том числе и противнику, который обсирается, всё пытается закрыть эту лазейку. А вот нашего (мэйд ин Юкрэйн) никто не видел. Будут пруфу, тогда и обсудим, а пока напоминает известный видос с Аваковым в своё время и его смешным патронным "заводом"
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04.11.2022 16:38 Ответить
Взагалі,на мою думку,це не тема для преси і широкого загалу.Але,якщо вже почали її штормити - вчора стаття Бутусова,що виробництва немає,сьогодні заява Резнікова -що є,-значить так треба. Сам знаю,знайомий з ціпсо сказав,що є і буде ще більше і більше, бо кацапи просять "прикурити".
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04.11.2022 18:42 Ответить
так Болгарія штампує і саме вона нам надсилає в великих обсягах, не факт що це вже наші. Але тенденція хороша, якщо правда.
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04.11.2022 18:38 Ответить
Я бачив це відео,снаряди трофейні,виготовлені в мордорі в лютому 2022,ще до початку війни.
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04.11.2022 18:49 Ответить
Налагоджено, причому ще з 2018 року в місті К. Але все йшло на експорт.

Також ще на одному заводі:
ТОВ «Рубін-2017», дочірнє підприємство компанії «Українська бронетехніка», провело успішні випробування нової продукції - 152-мм пострілу для самохідної артустановки 2С3 «Акація».

Випробування проходили 6 лютого на військовому полігоні Державного підприємства «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. Макарова» у місті Павлоград, повідомляє компанія http://ukrarmor.com/uk/news-uk/postrili-ukra%D1%97nskogo-virobnicztva-do-sau-akacziya-uspishno-projshli-viprobuvannya/ «Українська бронетехніка» .
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04.11.2022 16:57 Ответить
13 серпня 2020 року
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04.11.2022 16:59 Ответить
Там проблеми із ціною були та масштабуванням до нормальних кількостей.
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04.11.2022 17:24 Ответить
Всё верно. В феврале 2018 года Петр Алексеевич торжественно перерезал ленточку на линии по изготовлении снарядов 152 мм. После этого произошло реальное испытание снарядов. все хлопали в ладоши. Осенью этого года директор этого завода(не буду называть это предприятие) жаловался со слезами - где же госзаказ? И это после того как у нас 4 склада *********** грохнули. Заказа так и не последовало.Так что линия существует уже 4 года.
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04.11.2022 17:37 Ответить
1984 в дії)
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04.11.2022 17:49 Ответить
@

>1984 в дії

В розумінні - Джордж Оруелл?
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04.11.2022 18:04 Ответить
1984 - 2014 - 2022 Рабсия
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05.11.2022 08:12 Ответить
Гра по Ореолу між "демократами" та "компартією". Рабсия тут ні до чого. Якщо б США та куски з Союзу не забрали зброю, а нова "номенклатура" не завила охлократію... То від рашки вже б в 2003 нічого не було, а може і раніше...

Але "изтория" пишут "победоносец"...
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05.11.2022 16:35 Ответить
Ще може координати складів цих підприємств викладеш?
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05.11.2022 02:47 Ответить
Сказати "бреше" много розуму не потрібно. Резніков, при всіх косяках, в відвертій брехні помічен не був, і як міністр в цілому справляється - займається тилом, не заважає генштабу. Можливо ви така людина, яка постійно бреше, ось ви і проецюєте.
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04.11.2022 17:15 Ответить
спарвляється? у нас армія забезпечена всим необхідним чи живемо виключно на гуманітарці і волонтерах?
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04.11.2022 18:41 Ответить
Ніякий навіть супер ефективний міністр не зможе налагодити те, чого матеріально не вистачає, що в країні не виробляється чи на що немає ресурсів та фінансів.
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04.11.2022 19:27 Ответить
Скажіть, а ото шо він заявляв у листопаді 2021 року - Ми не бачимо ударних російских угрупповань на кордоні з Україною - то косяк, чи люта брехня?
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04.11.2022 22:26 Ответить
Що знає дЕрьмак те знають й в *********
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04.11.2022 17:44 Ответить
Не бреше.
Ще при Порошенку почали виготовляти.
В мізерних кількостях,слабенької якості й захмарною ціною.
Не думаю,що суттєво щось змінилось.
Вся надія на закордонні поставки.
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04.11.2022 18:17 Ответить
ты когда-нибудь видела зеленых коммунистов, которые говорят правду?
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04.11.2022 21:37 Ответить
Навіщо таке анонсувати? Ворога треба тримати в темряві думок...
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04.11.2022 16:26 Ответить
ПІАР.
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04.11.2022 16:28 Ответить
Вы реально думаете, что это можно скрыть от противника?
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04.11.2022 17:15 Ответить
Та якби ж всьопрапальщики не нили цілодобово , що мовляв - де наші снаряди , де наші заводи , чому немає того - сього . Очевидно Резнікова вже дістало слухати на адресу міноборони прокльони , то ж він і не втерпів . .
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04.11.2022 17:18 Ответить
не треба цим перейматись. "Кроти" в ОП вже давно анонсували, Рєзніков лишній раз похвалив себе "любімого"
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04.11.2022 18:06 Ответить
томущо він напевно сам тільки узнав що у нас з 2018 року створили лінію по виробництву, піар сам себе не зробить, це як з великим будівництвом...
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04.11.2022 18:42 Ответить
Якесь бла бла бла для поціновувачів марафонів.
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04.11.2022 16:26 Ответить
Та не вже? 8-м місяів війны. Розкажи ще де.
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04.11.2022 16:27 Ответить
Якось довіри до заяв Резнікова (і не тільки) немає.
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04.11.2022 16:27 Ответить
- ви бачили нові українські снаряди 152 мм?
- ні!
- і ми не бачили, однак вони є.

Приблизно так виглядає черговий висер довпойопа рєзнікова, який 23.02 нам розповідав, що рашисти ще не сформували ударні угруповання для вторгнення
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04.11.2022 16:28 Ответить
А вже багато дурних голів що кажуть "в зраді помічений не був"...

Працює разом з єрмаком а в грязь не вимазався.... Во котики які
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04.11.2022 17:51 Ответить
Добра новина.Буде чим нашим бійцям нейтралізовувати орків.
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04.11.2022 16:29 Ответить
Як не було достатньо так і немає. Щоб не вірити владі в якій є єрмки та безуглі та інші клоуни - просто шукайте знайомого на передку. Він вам розкаже скільки пострілі у відповідь наша арта робить кацомоскалям. Не будьте "біленькими" з "Машини часу" Орвела.
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04.11.2022 17:53 Ответить
Люди похилого віку дуже пессимістичні...
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05.11.2022 17:16 Ответить
Є таке, але мудрість то розум в додачу до підтвердженого передбачення майбутнього.

Коломойский скільки грошей вкрав з карманів? ... Сумне питання чи оптимістичне? Що гарача кров з цим може зробити? Проголосувати за нові лиця?...

В державних справах оптимізму місця немає. Як і у війні.
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05.11.2022 17:36 Ответить
от, ***, я тут регулярно бачу претензії що МО нічого не робить, нічого не виро***є, нічого не замовляє...а вже дев'ятий місяць війни...І ось, Рєзніков, мабуть начитався цього лайна і вирішив заспокоїти зрадофілів...І знову вам не догодили...
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04.11.2022 16:30 Ответить
Мабуть виробляють не в Україні,але добре що вони вже є хоч і в малих поки кількостях.
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04.11.2022 16:35 Ответить
Вот у меня вопрос : а завод Артема что выпускал еще три года тому ?
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04.11.2022 16:42 Ответить
Ось він і випускав все те, чим зараз піариться міністр.
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04.11.2022 22:28 Ответить
а далі буде фото подоляка та хламідії на фоні виробничих потужностей???
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04.11.2022 16:50 Ответить
азазаз, скоріше на "виборчих" ...
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04.11.2022 17:55 Ответить
Врет наверно.
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04.11.2022 17:08 Ответить
Це з 2014 року, нарешті. Хоча і віри немає. За 8 років можна було б хоча б випуск патрончиків налагодити, а якби хотіли то встигли б і ракети.
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04.11.2022 17:13 Ответить
ракети і снаряди встигли, патронний лише для авакяна... це насправді дуже швидко, враховуючи що з 2014 паралельно велись розробки великої кількості ББМ\БТР, модернізація танків, су-25, розробка нового АРТ обзроєння, мінометів ітд.
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04.11.2022 18:50 Ответить
а розробка снарядів на яких піариться влада запрацював в 2018 році. про 155 мова не йде тому що в той час про повний перехід на 155 ми навіть не мріяли.
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04.11.2022 18:51 Ответить
еще б геоданные выробництв кинул в СМИ .
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04.11.2022 17:17 Ответить
Може й кинув, якщо не він то точно Ермак, але... розумієте, про таке мову не ведуть, а якщо ведуть то скоріше брешуть, потім скажуть - ворога в оману вводили )

такий сарказм через знання що на передку арта на вагу золота.
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04.11.2022 17:57 Ответить
Буду надіятись що це правда і наше виробництво зможе розширитись на місяць до десятків тисяч одиниць мінімум.
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04.11.2022 17:23 Ответить
цього замало знаючи що в тому кодлі ермак та Ко.
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04.11.2022 17:59 Ответить
Геолокацію вже оприлюднив?
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04.11.2022 17:55 Ответить
Потрібно робити всі калібри і 155 також, дуже багато.
Гроші можна з бюджету на дороги поки що взяти.
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04.11.2022 18:12 Ответить
Це виробництво налагодив ще Порошенко!
Але, у зе-типилів у методиці написано інше.
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04.11.2022 18:25 Ответить
Після усіх заяв про перехід на натовські стандарти така заява як лайно у мед. У нас багато стволів радянського зразку? А коли вони усі зносяться, будемо ті стволи ремонтувати? І так знов по колу?
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04.11.2022 18:27 Ответить
Ідея скоріш за все дЄрмака і його бізнес партнера Шарапова, їм НАТО і близько не треба.
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04.11.2022 18:29 Ответить
вся проблема в тому, що створити лінію і сам постріл це не як палець об палець, а в 2018 році (саме тоді була запущена ця лінія) про повний перехід на 155 ще ніхто не думав а запустити з 0 нову лінію вони неспроможні, тому і піарятсья на тому, що вже було.
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04.11.2022 18:47 Ответить
Ким налагоджене ?
Оцим "надійним патріотом України" -
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04.11.2022 18:28 Ответить
Там недавно в Нафтогаз аналогічного призначили!
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05.11.2022 07:55 Ответить
Та говори, одразу, координати цих підприємств, або нехай Г+Г знімить свій репортаж...
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04.11.2022 18:31 Ответить
Говорить наш мо об этом может, особенно после того как говорящий генерал орков конашенков намедни заявил об уничтожении всех предприятий Укроборонпрома..Взять неприятеля"на испуг"тоже неплохо,но желательно дабы заявление мо по изготовлению б/пр было засекреченным
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04.11.2022 19:24 Ответить
БАЗІКА І ДУРЕНЬ---ЗНАХІДКА ДЛЯ ВОРОГА, Таких телепнів,які зараз при владі ми ще не бачили. Воно і не дивно,бо править країною 95 квартал.
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04.11.2022 18:40 Ответить
цена снаряда 1000$ +20% комиссионные?
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04.11.2022 18:43 Ответить
чекаємо на Безумну з вояжем на це підприємство
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04.11.2022 18:44 Ответить
так вона з 2018 року працює, не? треба було назвати якось типу "Велике снарядобудівництво" по прикладу "великого будівництва" яке також було заложено в бюджеті ще коли зелений по корпоративам катався з кварталом.
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04.11.2022 18:45 Ответить
І ворогів не треба.Ну на що дебіли ви це даєте в пресу
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04.11.2022 19:07 Ответить
Не кажуть - зрада, ми нічого самі не виробляєм, АСФАЛЬТ АСФАЛЬТ АСФАЛЬТ
Кажуть - зрада, шо ж за дебіли ворогу розказуюь...
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04.11.2022 19:31 Ответить
Судячі з подій на фронтах і коментарів компетентних людей 155калібру у ВСУ геть недостатньо,а міністр каже-вистачає. Незрозуміло
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04.11.2022 20:10 Ответить
Ну то звичайна практика зелені- приписувати собі заслуги попередників! Знов Порох їм дорогу перейшов! А чого чекати від квазіпартіїї собачих фотографів та весільних перукарів...
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04.11.2022 20:30 Ответить
Пффф. Чекати того ж самого, що й від партії олігарха, банкірши-аферистки та плокулола-алкаша
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05.11.2022 00:11 Ответить
По сути - это явка с повинной, что не готовились...
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04.11.2022 23:00 Ответить
Зебанатам пора започаткувати нову посаду: "Міністр Довбойобства і Словоблуддя". Перший кандидат на посаду вже є
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05.11.2022 00:09 Ответить
Укроборонпром такой же паразит- монстр на теле Украины как и Нафтогаз.

Срочная реорганизация -демонополизация и разделение на семь самостоятельных концернов, как это предлагали ещё до войны, крайне необходима.

А то что отдельное предприятия наладило выпуск, так это его личная заслуга.
Успехов им.
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05.11.2022 00:26 Ответить
 
 