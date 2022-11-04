Столкновение России с неонацистским режимом в Украине было неизбежным, чтобы не повторить ошибки 1941 года, - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что война с Украиной была неизбежной, и если бы Россия не начала первого боевого действия, то все пошло бы по самому худшему для нее сценарию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Столкновение России с этим неонацистским режимом, возникшим в Украине, было неизбежным. Если бы в феврале не были бы предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же, только с худшей для нас позиции", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания российского исторического и российского военно-исторического обществ.
По словам Путина, Россия начала войну в Украине, чтобы не повторить ошибок 1941 года, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения нацистской Германии на СССР, руководство страны не приняло необходимые для обороны меры.
При этом Путин назвал "тяжелой и горькой" нынешнюю ситуацию, когда "борется друг с другом по сути один народ, по сути противостояние идет внутри одного народа".
Он провел аналогию с 1917 годом, когда "иностранные государства грели руки на трагедии нашего народа, им было плевать и на белых и красных, они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части".
Глава Кремля традиционно во всем обвиняет Запад и рассказывает о любви и уважении россиян к украинскому народу.
"И сегодня, непрерывно поставляя оружие в Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам, за их счет продвигают свои геополитические цели, не имеющие ничего общего с интересами украинского народа", - пояснил Путин.
"Именно Украина, украинский народ является первой и главной жертвой в умышленной сублимации ненависти к россиянам, к России. В России же ровно все наоборот: мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние", - рассказал президент РФ.
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Какое при "нацистах" например ОПЗЖ могло быть?
Или выборы и.т.п.
А наоборот в рашке признаков нацисткого режима немало уже
Власть должна быть эффективной и точка, при этом плевать на ее устройство. Если завтра придется избрать пожизненного диктатора и это поможет поставить РФию раком - я всеми конечностями проголосую за и мне плевать что это недемократично. Нам - ехать, а ты любуйся шашечками.
Ненависть до москалів неймовірно безмежна!
Куда санитары смотрят? Наверное надо ветеринарам, заняться ******!
Očevidno, čto takimi idiotskimi zajavami ***** zaranee kosit pod nevmeniaemogo.
NEPROIDET CEJ FOKUS. V morg, značit v morg.
Кстати, права на "русский" принадлежат Украине, лол )
Давно пора перестати звертати на нього увагу , як і на медведева
Так в росії неонацистський режим!
Запроси бульбофюрера і карту покажіть, дебіли ***.
путін цією "спецоперацію" спортив життя багатьом росіянам.
ним тепер недовольні.
https://en.wikipedia.org/wiki/Trial_of_Neumann_and_Sass Trial of Neumann and Sass
Вибачте, роком я трохи помилився, насправді це було в 1935 році.
Pytajusj veritj, čto vy ne iz pigožinskoj botofermy...
No čtob "nacistov" v Litve k smertnoj kare prigovarivali, ta Hitler ix zaxiščav,- ce dužo entiresno...
а Буча, Лиман и куча братских могил - это все НАТО украинцев расстреляло
САТАНИНСКИЙ !
"Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал - Сатана, Люцифер или иблис. "