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Новости Война
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Столкновение России с неонацистским режимом в Украине было неизбежным, чтобы не повторить ошибки 1941 года, - Путин

путін

Президент РФ Владимир Путин заявил, что война с Украиной была неизбежной, и если бы Россия не начала первого боевого действия, то все пошло бы по самому худшему для нее сценарию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Столкновение России с этим неонацистским режимом, возникшим в Украине, было неизбежным. Если бы в феврале не были бы предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же, только с худшей для нас позиции", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания российского исторического и российского военно-исторического обществ.

По словам Путина, Россия начала войну в Украине, чтобы не повторить ошибок 1941 года, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения нацистской Германии на СССР, руководство страны не приняло необходимые для обороны меры.

При этом Путин назвал "тяжелой и горькой" нынешнюю ситуацию, когда "борется друг с другом по сути один народ, по сути противостояние идет внутри одного народа".

Он провел аналогию с 1917 годом, когда "иностранные государства грели руки на трагедии нашего народа, им было плевать и на белых и красных, они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части".

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Глава Кремля традиционно во всем обвиняет Запад и рассказывает о любви и уважении россиян к украинскому народу.

"И сегодня, непрерывно поставляя оружие в Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам, за их счет продвигают свои геополитические цели, не имеющие ничего общего с интересами украинского народа", - пояснил Путин.

"Именно Украина, украинский народ является первой и главной жертвой в умышленной сублимации ненависти к россиянам, к России. В России же ровно все наоборот: мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние", - рассказал президент РФ.

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путин владимир (31295)


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Топ комментарии
+59
Пішов *****.
До речі, що кислий такий сидиш, а, *****? Все йде за планом?
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04.11.2022 16:28
+57
Ти їб*нувся зовсім, тварюка плєшива? Єдиний нацистський режим, який зараз існує - режим твоєї паРаші. Ви, дегенерати, террористи, мародери і вбивці "з повагою і теплотою" обстрілюєте наші міста ракетами, гвалтуєту жінок і вбиваєте дітей?! Засунь таку "повагу" собі в сраку, та подохни вже, наволоч!
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04.11.2022 16:31
+52
Восставший из сортира заговорил...
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04.11.2022 16:29
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Ми в повній мірі відчули і "тепле" ставлення і рівень "поваги". Ще не библював про " брацкій" народ.
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04.11.2022 17:33 Ответить
для сбережения власти начал многоходовочку в 2014м, но акелла промахнулся на сей раз
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04.11.2022 17:33 Ответить
Падло конченное.На-на-на путину хана!!!
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04.11.2022 17:36 Ответить
Ось ***** та його під*****вники постійно кажуть що у нас тут неонацістський режим. А кто це вирішив? ООН, Совбез чи може ОБСЄ? Такого рішення звичайно не було, а це тільки маячня кремлевского карлика. Але нам треба підняти це питання у ООН та інших організаціях- нехай вони публично оцінять цю маячню та спростують це твердження кацапів. Хочь це і буде чисто формальністю, але публічне спростування кацапської брехні буде непоганим ударом по пропаганді лаптестана.
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04.11.2022 17:38 Ответить
Х-ло идиот

Какое при "нацистах" например ОПЗЖ могло быть?
Или выборы и.т.п.

А наоборот в рашке признаков нацисткого режима немало уже
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04.11.2022 17:56 Ответить
Тоталитарный режим захватил власть на рабсии и пытается сейчас взять в рабы украинский народ, лишив его свободы выбора.
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04.11.2022 17:41 Ответить
Демократия - это не только "свобода" выбора, а еще и "ответственность" за выбор. В РФии быдло может обвинять Пу за косяки в государстве, внешней политике и промахи в войне. А в Украине ты не можешь обвинить власть, потому что она была демократически избранной, и государством управляют 73% (если ты конечно не спздел и в Украине есть свобода выбора, а не рокировки между Коломо-Ахметками).

Власть должна быть эффективной и точка, при этом плевать на ее устройство. Если завтра придется избрать пожизненного диктатора и это поможет поставить РФию раком - я всеми конечностями проголосую за и мне плевать что это недемократично. Нам - ехать, а ты любуйся шашечками.
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04.11.2022 18:26 Ответить
Если бы в Украине не было свободы выбора, она была бы под рабсеей, где обвинять власть можно только на кухне, у нас по другому, если ты помнишь и с Украины. А диктатура, как показывает практика ещё никогда ничего хорошего не приносила народу.
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04.11.2022 18:39 Ответить
Если бы ты падло с теплотой и уважением ставилось до украинского народа, то не воевало бы, а налаживало торгово-экономические связи. Но для этого на рабсии должен быть не режим фашиста диктатора, а демократия.
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04.11.2022 17:48 Ответить
Путін - дурна, брехлива, нагла падла! Здохни!!
Ненависть до москалів неймовірно безмежна!
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04.11.2022 17:48 Ответить
Как оказалось 100%
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04.11.2022 17:58 Ответить
Да простит меня Цензор за маты!иди ***** *************** ******** ****............вообще ******* полностью..........................
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04.11.2022 17:58 Ответить
Про неонацистів і любов - брехня для бидла. Йому потрібна була вода, електроенергія і сухопутний шлях в Крим. Тому він і почав вбивати Україну і українців.
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04.11.2022 18:02 Ответить
Сопляк ти с крисіною мордою,кого ти фашистами обізвав ублюдок,твій як ти називаеш мокшанский нарід УКРАЇНЦЯМ в підбори не годится,ти і твоя свора тільки брехати можуть більше нічого - срань ти підколодная.
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04.11.2022 18:03 Ответить
якось ця потвора сказала: "Кто обзыватся - тот этим называется", це той випадок
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04.11.2022 18:03 Ответить
Блин, вот тебе и касабская медицина!
Куда санитары смотрят? Наверное надо ветеринарам, заняться ******!
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04.11.2022 18:05 Ответить
Net. Im zaimutsia psixiatry krasivogo goroda Haagi.
Očevidno, čto takimi idiotskimi zajavami ***** zaranee kosit pod nevmeniaemogo.
NEPROIDET CEJ FOKUS. V morg, značit v morg.
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05.11.2022 01:40 Ответить
Ці кремлівськи виб лядки називаючи нас фашистами, нацистами, біндєрами та іншими словами ніколи не пояснювали чому саме так, а не інакше нас вони називають. Ніяких доводів, прикладів і таке інше. То давайте також на офіційному рівні називати їх, наприклад, канібалами чи трьохногими лупоглазами. Чому трьохногими чи канібалами? Та хзна. Так нам захотілося.
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04.11.2022 18:06 Ответить
Иди ***** ! Оправдываться будешь потом, если будешь жив, мерзкое опущенное чмо !!
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04.11.2022 18:07 Ответить
Ну, шизофреник даёт. Хоть поржать можно. Украина начала бы войну против ядерной России с сотней танков( у московитов 24 февраля считалось более 20000) самолетов более 2000 ( у нас около150) и так далее. Украина с саперными лопатками и кольями пошла бы завоевывать московию?!?!?!?! Вот такое пропагандистское гавно заглатывает московитский полународ.
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04.11.2022 18:11 Ответить
Дурак комплитэли... муйлуша, и кто вам доктор, шо вы,кацапы, свергли в 1917-ом году, на царской нарабсее, законное правительство... ввергнув до сих пор восточных славян в противостояние. И ща для Запада актуально не провоцировать нас драть чубы, а одеть на вас наконец-то усмирительную рубаху, что и будет сделано.
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04.11.2022 18:13 Ответить
І в 41, і зараз, і не один раз ще до 41го поразка України була обумовлена наявністю зебільної більшості, яка слюни і соплі розпускала на "старшєго братца". Якби Степана Бандеру і його армію підтримала більшість, то були б уже вільні від сатанинських обіймів. Зараз всякі малороси теж крутять кормою перед "братцамі", на жаль їх немало. Але схоже, що цього разу союзники допоможуть вирватись нарешті.
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04.11.2022 18:13 Ответить
Он ********.
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04.11.2022 18:13 Ответить
А шо вы хотели от малообразованного байстрюка.
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04.11.2022 18:21 Ответить
Та кому цікаве це словоблуддя орієнтоване на внутрішнього споживача. Вже трохи задовбало, Путін сказав, Путін підписав, Путін постяв та посрав... Є політичні заяви для світової спільноти, України, Заходу, а є внутрішньоорієнтоване пропагандистське словоблуддя яке не має ніякого сенсу і не викликає ніякого інтересу.
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04.11.2022 18:14 Ответить
Пыня нас опередил... Получается он это сделал со бзда...ЗЫ... также пыня говорит , шо он первым начал ВОЙНУ(а не спец. операцию)...Дык опять же, ссыкотно официально назвать войну войной, шобы не объявлять военное положение, с вытекающими из этого последствиями.
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04.11.2022 18:20 Ответить
Хвора потвора!! Цинічний ублюдок! Нащо його зовсім тут виставляти? Хто хоче його *пєрли* прочитати. то й знайде. де прочитати.
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04.11.2022 18:21 Ответить
когда ж ты падло сдохнешь
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04.11.2022 18:22 Ответить
говорят через 2 года((
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04.11.2022 23:11 Ответить
согласен на 2 сек и не больше
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04.11.2022 23:27 Ответить
ВАНГУЮ: следующий воШТь каазлабада будет с броневика толкать речь о налаживании производства табака
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04.11.2022 18:25 Ответить
Пиня, ты меняешь этих неонацистов на своих кумовей как миленький, так что не звезди ))) Возомнил ***** себя Петром I собирателем земель русских.

Кстати, права на "русский" принадлежат Украине, лол )
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04.11.2022 18:29 Ответить
Мож кто не знает,почему пыня так сэксуально отнесся к 1917-ому: его дед приспособленец до 17-го стряпал буржуям в петербургском ресторане, после 17-го стряпал сначала Ленину с Крупской, Затем Сталину.
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04.11.2022 18:32 Ответить
Да він больной на всю голову ‼️‼️

Давно пора перестати звертати на нього увагу , як і на медведева
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04.11.2022 18:35 Ответить
Говно оправдыввается, что оно - не говно
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04.11.2022 18:43 Ответить
Подонок!
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04.11.2022 18:55 Ответить
Гопник откровенно кривляется и упивается тем, что ему никто открыто не возражает.
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04.11.2022 19:08 Ответить
)))))

Так в росії неонацистський режим!
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04.11.2022 19:25 Ответить
Шо воно несе?
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04.11.2022 19:28 Ответить
Тупий ти довбойоб, у вас ядерка, які ***** нацисти 🤦🤦
Запроси бульбофюрера і карту покажіть, дебіли ***.
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04.11.2022 19:30 Ответить
Не перекладай матюків - "долбой.б"!
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04.11.2022 20:07 Ответить
Брехлива падлюка зовсім *бнувся.
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04.11.2022 19:30 Ответить
Чемоданный срун на фото сидит, как орел на унитазе
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04.11.2022 19:31 Ответить
срать хочет...
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04.11.2022 20:11 Ответить
верим,надеемся,ждём!
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04.11.2022 19:36 Ответить
Как-то не по-еврейски это...
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05.11.2022 08:58 Ответить
Оправдовується.

путін цією "спецоперацію" спортив життя багатьом росіянам.

ним тепер недовольні.
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04.11.2022 19:40 Ответить
Нападение злобной, бездарной и никчемной ЫМПЕРИИ на Украину (на свою бывшую перспективную и работоспособную провинцию) БЫЛО НЕИЗБЕЖНЫМ (с этим можно согласиться), но причина в другом, в том, что без Украины москалях будет ХАНА (рукожопые не выживут ибо паразиты и трутни), а напав на Украину ускорили свой крах и неминуемый 3,1415здец!!!
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04.11.2022 19:42 Ответить
Хто слухає цього неонациста? А чому за 1939-й рік мовчить? Хто то напав на Польщу?
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04.11.2022 19:42 Ответить
Там ще раніше сраний совок на пару з Гітлером захищав литовських нацистів, яким світила смертна кара в Литві. По-моєму це було в 1936 році.
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04.11.2022 20:23 Ответить
Davaj podrobno. Entiresno stalo.
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05.11.2022 01:46 Ответить
Дивно, що саме ви просите про таке... Ось, будь ласка:
https://en.wikipedia.org/wiki/Trial_of_Neumann_and_Sass Trial of Neumann and Sass
Вибачте, роком я трохи помилився, насправді це було в 1935 році.
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05.11.2022 06:59 Ответить
Šanovnyj, v tomn to i štuka, ščo te dvoe nemcev nebyli nikakimi litovskimi nacistami, kak govorite v vašem pervom komentariji.
Pytajusj veritj, čto vy ne iz pigožinskoj botofermy...
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06.11.2022 03:13 Ответить
V 1926 četyrex krasnyx bolševikov prigovorili k smerti za popytku gosperevorota.
No čtob "nacistov" v Litve k smertnoj kare prigovarivali, ta Hitler ix zaxiščav,- ce dužo entiresno...
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05.11.2022 01:50 Ответить
"А в Украине ты не можешь обвинить власть" - у вас температура высокая, или ви просто ******** кацап?
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04.11.2022 19:45 Ответить
Перевод - "Фашистская росия долго готовилась уничтожить Украину, но получила феерической *****." Твари конченные.
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04.11.2022 19:56 Ответить
Перевод - "Фашистская росия долго готовилась уничтожить Украину, но получила феерической *****." Твари конченные.
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04.11.2022 19:58 Ответить
Лечить эту тварь бесполезно, а вот гильотина, было бы самое то, что что доктор прописал...
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04.11.2022 20:10 Ответить
путлер как всегда, это не мы это было не избежно если бы не мы то тогда они...., про 8 лет забыл добавить, а теперь мол мы один народ надо даговариватся
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04.11.2022 20:51 Ответить
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04.11.2022 20:58 Ответить
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04.11.2022 21:03 Ответить
Путин пытается демонстрировать единство внутри России, что является блефом.
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04.11.2022 21:59 Ответить
Так ми теж їбашимо москалів з любов'ю. І тепер будемо це діло любити вічно.
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04.11.2022 22:38 Ответить
короче все понятно. На них хотел напасть запад поэтому они напали на Украину 1ми....
а Буча, Лиман и куча братских могил - это все НАТО украинцев расстреляло
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04.11.2022 23:14 Ответить
Шизофрения на фоне параноидально-депрессивного синдрома. Ничего нового.
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05.11.2022 06:43 Ответить
***** засаддамить, откадаффив.
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05.11.2022 07:21 Ответить
Почему неонацистский?
САТАНИНСКИЙ !
"Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал - Сатана, Люцифер или иблис. "
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05.11.2022 09:46 Ответить
Аферист кремлёвский, ты боишься столкновения народа с тоталитарной властью давно захватившей рабсею, а Украина это демократическая кость в горле.
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05.11.2022 13:07 Ответить
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