Столкновение России с неонацистским режимом в Украине было неизбежным, чтобы не повторить ошибки 1941 года, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что война с Украиной была неизбежной, и если бы Россия не начала первого боевого действия, то все пошло бы по самому худшему для нее сценарию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Столкновение России с этим неонацистским режимом, возникшим в Украине, было неизбежным. Если бы в феврале не были бы предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же, только с худшей для нас позиции", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания российского исторического и российского военно-исторического обществ.

По словам Путина, Россия начала войну в Украине, чтобы не повторить ошибок 1941 года, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения нацистской Германии на СССР, руководство страны не приняло необходимые для обороны меры.

При этом Путин назвал "тяжелой и горькой" нынешнюю ситуацию, когда "борется друг с другом по сути один народ, по сути противостояние идет внутри одного народа".

Он провел аналогию с 1917 годом, когда "иностранные государства грели руки на трагедии нашего народа, им было плевать и на белых и красных, они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части".

Читайте: Путин уверяет, что в РФ 318 тысяч мобилизованных: 49 тысяч "выполняют боевые задания"

Глава Кремля традиционно во всем обвиняет Запад и рассказывает о любви и уважении россиян к украинскому народу.

"И сегодня, непрерывно поставляя оружие в Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам, за их счет продвигают свои геополитические цели, не имеющие ничего общего с интересами украинского народа", - пояснил Путин.

"Именно Украина, украинский народ является первой и главной жертвой в умышленной сублимации ненависти к россиянам, к России. В России же ровно все наоборот: мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние", - рассказал президент РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителей Херсона нужно вывезти из города, чтобы они "не страдали от обстрелов", - Путин