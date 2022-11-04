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Новости Война
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Арестовано имущество руководства "Мотор Січ" почти на 1 млрд грн, - Офис генпрокурора

богуслаєв

Арестовано имущество руководства АО "Мотор Січ" почти на 1 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в ходе расследования уголовного производства наложен арест на имущество президента АО "Мотор Січ" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

"Общая сумма арестованных корпоративных прав и активов - недвижимости, транспортных средств и средств подозреваемых составляет почти 1 млрд грн. Среди арестованного - 100% корпоративных прав финучреждения ПАО "Мотор Банк", принадлежащей руководителю "Мотор Січ". А также пакеты акций нескольких украинских предприятий", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного производства по факту совершения президентом АО "Мотор Січ" и начальником Департамента предприятия коллаборационной деятельности и пособничества государству-агрессору (ст. 111-1, ст. 111-2 УК Украины) продолжается. По ходатайству прокуроров подозреваемым избраны меры пресечения - содержание под стражей.

Смотрите: Как Богуслаев "отмывал" деньги Кремля в Украине. РАССЛЕДОВАНИЕ

Напомним, по данным следствия, чиновники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор. Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов.

Напомним, ранее сообщалось, что глава правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе с РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січі" Богуслаева с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что у Богуслаева есть гражданство РФ.

Суд арестовал Богуслаева на 60 дней.

Богуслаев Вячеслав (71) Мотор Січ (124) арест имущества (299) Офис Генпрокурора (2473)


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Топ комментарии
+23
Арест имущества мало, надо что бы эти ублюдки болтались на деревьях!!!!
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04.11.2022 17:10
+16
А арестованы топ- менеджеры Мотор Сич? Ведь все знали что делают моторыдля раши и ПРОДОЛЖАЛИ быть колобарантами
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04.11.2022 17:17
+13
бені к. та його подельніків майно арештуйте ...
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04.11.2022 17:03
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Правила форума Совет форумчан
бені к. та його подельніків майно арештуйте ...
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04.11.2022 17:03 Ответить
Це завжди не на часі.
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04.11.2022 17:09 Ответить
Чогось всі забули про Сірожу Підрахуя. Живе собі чувак не горює...
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04.11.2022 17:55 Ответить
усіх колишніх регіаналів разом з олігархами що їх фінансували (бенєю к., ахметкою, тарутою, ...) потрібюно садити і надовго !!!
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04.11.2022 18:00 Ответить
******** , что один ? ВСЕ ОПЗЖопное рашистское кубло- Хомутынник , бойко , Шуфрич, Левочкины , Жеваго и тд и тп 💩💩, батальоны Монако , Вены ,Лондона все -МИЛЛИАРДЕРЫ ВЫВЕЛИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИАРДОВ , а бл#дское РНБО в упор не видит Все твари одна шайка -лейка🤮
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04.11.2022 18:48 Ответить
про острів Галлінара в Середземному морі, який купив собі синок богуслаєва, чомусь забули
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04.11.2022 18:50 Ответить
як можна на "святе" замахуватись,нема у вас милосердя до "зубажілих")))
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05.11.2022 00:15 Ответить
Арест имущества мало, надо что бы эти ублюдки болтались на деревьях!!!!
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04.11.2022 17:10 Ответить
А у СЫНКА Богуслаева -ЦЕЛЫЙ ОСТРОВ на МИЛЛИАРДЫ В Италии ,а это кровавые деньги !убитых граждан и детей не вернуть к сожалению
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04.11.2022 18:52 Ответить
Ну, почекаємо тепер чим то все завершиться. Як думаєте скільки чекати доведеться?
У нашому випадку до нескінченності.
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04.11.2022 17:14 Ответить
А арестованы топ- менеджеры Мотор Сич? Ведь все знали что делают моторыдля раши и ПРОДОЛЖАЛИ быть колобарантами
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04.11.2022 17:17 Ответить
Скажіть,друзі,хтось вірить що цього чувака Хе-боневтіки посадять(за вищу міру і не говорю)? Чи його й судить не будуть,просто обміняють на пару десятків якихось терпил?
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04.11.2022 17:17 Ответить
очепятка,насправді ЗЕ-боневтіки
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04.11.2022 17:52 Ответить
Других коллаборантов сажают, а этот рожей не вышел?
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04.11.2022 19:33 Ответить
медведчуку це скажеш)))
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05.11.2022 00:16 Ответить
Какой плохой у нас президент - борется с пятой колонной, а вот дядя Петя - хороший, берег и лелеял их всех...
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04.11.2022 17:19 Ответить
Не підтримую не одного не іншого, але відкрию тобі таємницю.
Якщо, в парламентсько-президентській республіці, Президент повинен засуджувати, обвинувачувати, або в інший спосіб, боротись з громадянами України(навіть, якщо хтось вважає такого громадянина "п'ятою колоною") - то справи в такої держави дуже-дуже погані.
Такими як Богуслаєв має займатись СБУ, спецслужби, прокуратура, НАБУ - всі вони отримують зарплати з наших податків, а вину встановлювати суд - бо це його пряме забов'язання та функція, згідно Конституції України. А Президент ає до нього, таке ж відношення, як Лікар зі Львова, енергетик з Харкова, або вчитель англійської з Чернігова.
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04.11.2022 17:27 Ответить
"усе відносно у цьому світі" - казав один великий єврей, фізик, автор "теорії відносності" Альберт Енштейн ... якщо порівнювати 5 і сьогоднішнього напівшостого, то це як кажуть в Одесі - "дві великі різниці" ...
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04.11.2022 17:49 Ответить
Ви не праві. СБУ має займатись особами, певно з ОПе, які санкціонували озброєння авіації агресора.
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04.11.2022 17:53 Ответить
Кравченко,ти вважаєш,що спілкуєшся з отарою овець? Зе має до всього відношення,це ж усі знають! І Єрмак має до всього відношення,включно з призначеннями дільничих поліцейських і начальників ЖЕК. І голів СБУ ГУР прокурорів Зе-боневтік міняє,як у 95-кварталі міняв костюми.
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04.11.2022 17:56 Ответить
Ну якщо ти так вважаєш, то вітаю ти отара овець, хоча в даному випадку - одна вівця.
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04.11.2022 18:00 Ответить
з членами секти Свідків Боневтіка і зеленомордими тролями Єрмака принципово не спілкуюся
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04.11.2022 18:27 Ответить
Ты еще только "слава россии" забыл написать, ботяра
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04.11.2022 19:38 Ответить
дядя Пятя Чонгари та решта кордону з Кримом не розміновував, ракетні програми і фінансування ЗСУ, в угоду ***** не скасовував, спецоперацію з піймання "вагнерівців" не зливав, "великим крадівнитвом" і загляданням до "дупи *****" не займався !!!
в вуйка Петра була на меті розбудова армії, ПЦУ і реальне впровадження української мови, де факто як державної, на усій території України !!! але ж тупориле пост-совкове бидло, за 8 років сидіння у теплих квартирах/хатах на дивані "очень устало от вайни", на теле-аналах олігарха бені к. надивилося тупорилих 95-анальних серіальчиків про вічну халяву та "великого баригу" - вибрала це тупориле криворагульне 95-анальне чмо, запроданця і наркомана !!!
https://uploads.disquscdn.com/images/a7f0104f04013649926570fdef19870b2b55b20acc3d73555a128761126c144c.png

https://uploads.disquscdn.com/images/40a0b08f2bcf18efe2a3e946acea9c02991da2a22c33c4ae1d3e6d56d7baa6ba.jpg
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04.11.2022 17:34 Ответить
Ну да, он так отдавал и Крым и Донецкую и Луганскую Обещал им свои суды, "народную милицию", "народную прокуратуру", отсутствие границы с рашкой....
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04.11.2022 19:36 Ответить
а що було тоді чим відвойовувати те все від кацапського лайна ??? нас підримували тоді СШа та інші союзники так самр як зараз ??? чи треба було вгробити мільйони україгців за куски цього прокацапського лайна ???
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05.11.2022 01:24 Ответить
А вы посмотрите когда реально начала помощ сейчас поступать. Далеко не с первого месяца войны (помогают тому кто борется). А тогда многие украинские склады еще были целы, и многие российские ракеты небыли взяты на вооружение, многие небыли модернизированы.
А с учетом того, что одним из тезисов всегда было, что Порошенко-дипломат от бога, то этот ваш аргумент вообще не понятен...
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05.11.2022 21:16 Ответить
Зільоним зараз найголовніше не дати заарештувати самих себе.
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04.11.2022 17:20 Ответить
Патріоти віддають життя за Україну, а ці тварі ніяк не нажеруться!
Доки не буде розстрілу за зраду - хрін ми переможемо паРашу!
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04.11.2022 17:21 Ответить
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04.11.2022 17:23 Ответить
Ага , з такою вгодованою пикою надопомагає!
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04.11.2022 17:25 Ответить
в нього і брюхо вже як фартух тіліпається.
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04.11.2022 17:49 Ответить
Зелень считает,что украинский пенсионер с пенсией 2000-2500гр. полностью накормлен,одет-обут и медицински обслужен,пора накормить следующих!
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04.11.2022 18:51 Ответить
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04.11.2022 19:59 Ответить
На таких підприємствах завжди є штатний відділ СБУ. Хтось покараний, чи вони "в долі"?
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04.11.2022 17:26 Ответить
і не тільки вони,а і їх начальники в Києві,аж до Грицака і Баканова
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04.11.2022 18:05 Ответить
АРМА швидко розкраде... людям від цього нічого не перепаде.
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04.11.2022 17:47 Ответить
Я вже навіть здогадуюсь, хто "неочікувано виграє" в конкурсах на купівлю цього майна.
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04.11.2022 17:50 Ответить
Тільки бачу пику єрмака відразу відчуваю приступ люті до зеленого дегенерата...
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04.11.2022 17:52 Ответить
а Дава Арахамія,Лєщєнко,Жданов,Коля Котлета,Мосійчук? там всі,як на підбір!
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04.11.2022 17:58 Ответить
Занятная картина - при кучерявом шоколаднике эта мразь процветала,никто не трогал,хоть и все знали,и при клоуняре три года тоже самое. Если бы США подсрачника не дали и так бы дальше гулял торговал и работал на парашу.
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04.11.2022 18:57 Ответить
Prozhyv dovge zhyttya shob tak lohanutysya
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04.11.2022 19:11 Ответить
Это же все что нажито непосильным трудом ... три куртки замшевые...
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04.11.2022 19:58 Ответить
У Кучмы поболее будет. Можно армию купить на наварованые Кучмой деньги.
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04.11.2022 21:32 Ответить
8 мільярдів на армію проти ***** явно мало...
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05.11.2022 00:10 Ответить
але і зайвими не будуть)
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05.11.2022 00:20 Ответить
і всьо? Знайли тільки майна на гривень, а бабосів значить у сироти не знайшли. Та він патріот - все в гривнях. Чи на те що не в гривнях вже є господар?
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04.11.2022 22:22 Ответить
 
 