Арестовано имущество руководства "Мотор Січ" почти на 1 млрд грн, - Офис генпрокурора
Арестовано имущество руководства АО "Мотор Січ" почти на 1 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в ходе расследования уголовного производства наложен арест на имущество президента АО "Мотор Січ" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.
"Общая сумма арестованных корпоративных прав и активов - недвижимости, транспортных средств и средств подозреваемых составляет почти 1 млрд грн. Среди арестованного - 100% корпоративных прав финучреждения ПАО "Мотор Банк", принадлежащей руководителю "Мотор Січ". А также пакеты акций нескольких украинских предприятий", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного производства по факту совершения президентом АО "Мотор Січ" и начальником Департамента предприятия коллаборационной деятельности и пособничества государству-агрессору (ст. 111-1, ст. 111-2 УК Украины) продолжается. По ходатайству прокуроров подозреваемым избраны меры пресечения - содержание под стражей.
Напомним, по данным следствия, чиновники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор. Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов.
Напомним, ранее сообщалось, что глава правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.
В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе с РФ.
Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січі" Богуслаева с РФ.
По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.
В то же время журналисты "Схем" установили, что у Богуслаева есть гражданство РФ.
Суд арестовал Богуслаева на 60 дней.
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У нашому випадку до нескінченності.
Якщо, в парламентсько-президентській республіці, Президент повинен засуджувати, обвинувачувати, або в інший спосіб, боротись з громадянами України(навіть, якщо хтось вважає такого громадянина "п'ятою колоною") - то справи в такої держави дуже-дуже погані.
Такими як Богуслаєв має займатись СБУ, спецслужби, прокуратура, НАБУ - всі вони отримують зарплати з наших податків, а вину встановлювати суд - бо це його пряме забов'язання та функція, згідно Конституції України. А Президент ає до нього, таке ж відношення, як Лікар зі Львова, енергетик з Харкова, або вчитель англійської з Чернігова.
в вуйка Петра була на меті розбудова армії, ПЦУ і реальне впровадження української мови, де факто як державної, на усій території України !!! але ж тупориле пост-совкове бидло, за 8 років сидіння у теплих квартирах/хатах на дивані "очень устало от вайни", на теле-аналах олігарха бені к. надивилося тупорилих 95-анальних серіальчиків про вічну халяву та "великого баригу" - вибрала це тупориле криворагульне 95-анальне чмо, запроданця і наркомана !!!
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А с учетом того, что одним из тезисов всегда было, что Порошенко-дипломат от бога, то этот ваш аргумент вообще не понятен...
Доки не буде розстрілу за зраду - хрін ми переможемо паРашу!