Арестовано имущество руководства "Мотор Січ" почти на 1 млрд грн, - Офис генпрокурора

Арестовано имущество руководства АО "Мотор Січ" почти на 1 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в ходе расследования уголовного производства наложен арест на имущество президента АО "Мотор Січ" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

"Общая сумма арестованных корпоративных прав и активов - недвижимости, транспортных средств и средств подозреваемых составляет почти 1 млрд грн. Среди арестованного - 100% корпоративных прав финучреждения ПАО "Мотор Банк", принадлежащей руководителю "Мотор Січ". А также пакеты акций нескольких украинских предприятий", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного производства по факту совершения президентом АО "Мотор Січ" и начальником Департамента предприятия коллаборационной деятельности и пособничества государству-агрессору (ст. 111-1, ст. 111-2 УК Украины) продолжается. По ходатайству прокуроров подозреваемым избраны меры пресечения - содержание под стражей.

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Напомним, по данным следствия, чиновники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор. Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов.

Напомним, ранее сообщалось, что глава правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе с РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січі" Богуслаева с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что у Богуслаева есть гражданство РФ.

Суд арестовал Богуслаева на 60 дней.