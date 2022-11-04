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Новости Война Бюджет-2023
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Госбюджет-2023 будет наполовину финансироваться из собственных ресурсов. Дефицит в $38 млрд покроют партнеры, – Шмыгаль

бюджет,госбюджет

Государственный бюджет в следующем году будет наполовину финансироваться из собственных ресурсов, с остальным финансированием помогут международные партнеры.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 4 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государственный бюджет в следующем году будет наполовину финансироваться из собственных ресурсов. В первую очередь, за счет налогов и пошлин. Дефицит в 38 млрд долларов покроем с помощью наших партнеров. В частности, США, Евросоюза и МВФ", - сказал Шмигаль.

Он отметил, что во время недавних встреч в Берлине правительство получило заверения от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в том, что ЕС выделит Украине 18 млрд евро в следующем году в виде макрофинансовой помощи.

"Есть также прогресс в переговорах с МВФ. Рассчитываем на старт новой обширной программы сотрудничества в 2023 году", - подчеркнул Шмыгаль.

Также читайте: На армию и безопасность в следующем году направят 43% госбюджета. ИНФОГРАФИКА

бюджет (4837) Шмыгаль Денис (2694)


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Топ комментарии
+14
Ок, а хто покриватиме дефіцит після війни, коли підстав нам допомагати так само як зараз не стане, а ваші апетити залишаться такими як зараз?
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04.11.2022 17:47
+12
Готовы принять с любой стороны в любом количестве.....Хммм,чьи же это слова?
Это проклятый Порошенко просил деньги у всего мира,а зеленые ****** над ним смеялись(что в зале,что на сцене).Если партнеры ререстанут деньги давать-с чего ж вы воровать будете?Тихонько все в лес уйдете?
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04.11.2022 17:55
+6
Тобто закатаєте в асфальт тільки одну половину дороги?
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04.11.2022 17:49
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Ок, а хто покриватиме дефіцит після війни, коли підстав нам допомагати так само як зараз не стане, а ваші апетити залишаться такими як зараз?
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04.11.2022 17:47 Ответить
Кому выгодна эта война?Порошенку?
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04.11.2022 17:57 Ответить
Це дуже хороше запитання

Думаю спочатку вони спробують виїхати за рахунок репарацій (заарештовані резерви Рашки). Але на Заході теж не дураки сидять і таку купу грошей нашим злодіям не довірять. Щось звичайно дадуть, але не скоро і не в тому об'ємі, який потрібний.

Далі спробують підняти податки до небес, натиснувши на патріотизм, єдність і таке інше. Але економіка розорена і це теж не вигорить. Навіть Гетьманцев і Южаніна разом не зможуть обскубти гусака, якщо це гусак породи "сфінкс".

Залишиться єдиний вихід - зціпивши зуби і матюкаючись наступити собі на горло. Провести всі ті реформи, що десятиліттями вимагає Захід. Тобто велика приватизація, тотальне скорочення витрат на різну держбюрократію, розв'язати руки НАБУ, реформувати СБУ, покінчити з Вовчим судом та впливом олігархів.

Якщо реформи будуть проведені, нас швидко приймуть в НАТО і ЄС, сюди потечуть потоки приватного бабла і років за 10 Україна дожене Польщу (власне це і буде той самий план Маршала). Якщо ж ні, то майбутнє України туманне і невизначене.
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04.11.2022 21:59 Ответить
Якщо реформи будуть проведені.А якщо мудрий нарід знову повірить обіцянкам якогось артиста розмовного жанру і проголосує по приколу?Страшно подумати.
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05.11.2022 10:15 Ответить
А хто покроет асвальт?а, шмаркля -янелох?
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04.11.2022 22:13 Ответить
Тобто закатаєте в асфальт тільки одну половину дороги?
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04.11.2022 17:49 Ответить
Тільки автобусні зупинки.Без зміни кошторису.
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04.11.2022 17:59 Ответить
Готовы принять с любой стороны в любом количестве.....Хммм,чьи же это слова?
Это проклятый Порошенко просил деньги у всего мира,а зеленые ****** над ним смеялись(что в зале,что на сцене).Если партнеры ререстанут деньги давать-с чего ж вы воровать будете?Тихонько все в лес уйдете?
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04.11.2022 17:55 Ответить
Та вони вже почали розбігатися хто куди. Останеться один Лохбоневтік і дуже пожалкує, шо Коломойша не дав свого часу Янелоху втікти
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04.11.2022 18:22 Ответить
Они на ворвали,хватит и внукам.!!!
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04.11.2022 22:14 Ответить
А если бы отказались от финансирования Коломойского, банды ворья на да дорогах и марафонах, то можно было потратить оставшееся на что-то полезное.
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04.11.2022 18:08 Ответить
Трохи з офшорів профінансуйте бюджет, тварини продажні
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04.11.2022 18:53 Ответить
Будування доріг відбуватиметься власним коштом, а решту потреб забезпечать парнери. Я правильно зрозумів?
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04.11.2022 19:02 Ответить
через 15 хвилин після цього тут же: ""
І не кажіть, що Шмигаль, вевь Zеуряд, і сам Zе не брешуть. Бо: як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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04.11.2022 19:46 Ответить
Половина бюджету на квартал
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05.11.2022 04:09 Ответить
 
 