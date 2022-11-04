Госбюджет-2023 будет наполовину финансироваться из собственных ресурсов. Дефицит в $38 млрд покроют партнеры, – Шмыгаль
Государственный бюджет в следующем году будет наполовину финансироваться из собственных ресурсов, с остальным финансированием помогут международные партнеры.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 4 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Государственный бюджет в следующем году будет наполовину финансироваться из собственных ресурсов. В первую очередь, за счет налогов и пошлин. Дефицит в 38 млрд долларов покроем с помощью наших партнеров. В частности, США, Евросоюза и МВФ", - сказал Шмигаль.
Он отметил, что во время недавних встреч в Берлине правительство получило заверения от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в том, что ЕС выделит Украине 18 млрд евро в следующем году в виде макрофинансовой помощи.
"Есть также прогресс в переговорах с МВФ. Рассчитываем на старт новой обширной программы сотрудничества в 2023 году", - подчеркнул Шмыгаль.
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Думаю спочатку вони спробують виїхати за рахунок репарацій (заарештовані резерви Рашки). Але на Заході теж не дураки сидять і таку купу грошей нашим злодіям не довірять. Щось звичайно дадуть, але не скоро і не в тому об'ємі, який потрібний.
Далі спробують підняти податки до небес, натиснувши на патріотизм, єдність і таке інше. Але економіка розорена і це теж не вигорить. Навіть Гетьманцев і Южаніна разом не зможуть обскубти гусака, якщо це гусак породи "сфінкс".
Залишиться єдиний вихід - зціпивши зуби і матюкаючись наступити собі на горло. Провести всі ті реформи, що десятиліттями вимагає Захід. Тобто велика приватизація, тотальне скорочення витрат на різну держбюрократію, розв'язати руки НАБУ, реформувати СБУ, покінчити з Вовчим судом та впливом олігархів.
Якщо реформи будуть проведені, нас швидко приймуть в НАТО і ЄС, сюди потечуть потоки приватного бабла і років за 10 Україна дожене Польщу (власне це і буде той самий план Маршала). Якщо ж ні, то майбутнє України туманне і невизначене.
Это проклятый Порошенко просил деньги у всего мира,а зеленые ****** над ним смеялись(что в зале,что на сцене).Если партнеры ререстанут деньги давать-с чего ж вы воровать будете?Тихонько все в лес уйдете?
І не кажіть, що Шмигаль, вевь Zеуряд, і сам Zе не брешуть. Бо: як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!