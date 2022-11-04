Госбюджет-2023 будет наполовину финансироваться из собственных ресурсов. Дефицит в $38 млрд покроют партнеры, – Шмыгаль

Государственный бюджет в следующем году будет наполовину финансироваться из собственных ресурсов, с остальным финансированием помогут международные партнеры.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 4 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государственный бюджет в следующем году будет наполовину финансироваться из собственных ресурсов. В первую очередь, за счет налогов и пошлин. Дефицит в 38 млрд долларов покроем с помощью наших партнеров. В частности, США, Евросоюза и МВФ", - сказал Шмигаль.

Он отметил, что во время недавних встреч в Берлине правительство получило заверения от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в том, что ЕС выделит Украине 18 млрд евро в следующем году в виде макрофинансовой помощи.

"Есть также прогресс в переговорах с МВФ. Рассчитываем на старт новой обширной программы сотрудничества в 2023 году", - подчеркнул Шмыгаль.

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