Танки, БТРы, дроны, бронекатера: США объявили о новом пакете помощи Украине на 400 млн долларов
Министерство обороны США в пятницу, 4 ноября, объявило о пакете помощи Украине в 400 млн долларов, который будет включать 45 танков Т-72.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом объявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Синг.
По ее словам, Штаты и Нидерланды вместе оплатят восстановление танков Т-72, находящихся на хранении в Чехии. Итого Украине передадут 90 танков. Она добавила, что часть этих танков будет передана Украине еще до конца этого года, остальные - в течение следующего года.
В пакет помощи также войдут:
250 БТР M1117
40 бронекатеров
1100 дронов Phoenix Ghost
LIVE: Deputy Pentagon Press Secretary Sabrina Singh briefs the news media at the Pentagon. https://t.co/Cw6YrcM9h0— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) November 4, 2022
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+35 Михаил Боголей
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+33 Альтер Эго #521723
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+31 Roman Podyu #221750
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Бідний Швець, віддувається за політику Байдена, виправдовуватись тяжко.
https://www.youtube.com/watch?v=8HYySMIQILM
Болгарія, чехія, словакія, польша, румунія.
А нато їм замінить більш ********* натівськими взірцями.
Дивлюсь на це з такої точки зору - як би людина хотіла когось у спринті обігнати, то
які кросівки вона вибрала, Nike чи радянський Adidas? І то і інше кросівки по назві,
але мабуть чимось відрізняються при спринті.
Украина получит от партнеров системы Hawk, NASAMS, Crotale, системы борьбы с вражескими БПЛА - Резников
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Соединенные Штаты в пятницу должны объявить о новом пакете военной помощи для Украины.
Это было написано министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Чешские танки Т-72 российского производства, что удобно для украинских вооруженных сил. Ониуже привыкли к старому советскому оборудованию. Первые танки отправятся в зону боевых действий в этом году, остальные - в начале следующего года.
сотні Хаймерсів, Ф 16 і іншої зброї. Але думаю Україна ії ще не скоро побачить у великих
кількостях, бо США як і Європа не хоче швидкої перемоги України, нажаль.
Що там Лен ліз у повному обсязі, чи притримується ? Поки що отримуємо військову
допомогу від США на рівні Афганістана, але ж ми не бородачами в горах воююєм, а
з ворогом у якого є балістичні ракети і атомні підводні човни....
Слава Богу, слава Україні. Смерть кацапам.
Мова тут йдеться про США і НАТО, це далеко не одне і теж.
M60a3 Patton 1300k$
Цілі цих машин звісно різні, але транспортер навіть не гусеничний, у нас війна по полях де купа багнюки, хоча як кажуть коню в зуби не дивляться.
Ukraine will receive 90 refurbished and upgraded Czech T-72 tanks - labelled by the Pentagon as "the most advanced on the battlefield" - as part of $400 million (£348.15 million) in military aid
Перевод
Украина получит «самые современные танки на поле боя» для контрнаступления против России
Украина получит 90 отремонтированных и модернизированных чешских танков Т-72, названных Пентагоном «самыми передовыми на поле боя», в рамках военной помощи на сумму 400 миллионов долларов (348,15 миллиона фунтов стерлингов).
Ожидается, что новые основные боевые танки будут готовы к бою в ближайшие недели и месяцы.
Украина уже давно оказывает давление на своих западных союзников, чтобы они прислали свежие танки, которые жизненно важны для ее контрнаступлений по возвращению территории, захваченной Россией.
«Это танки, которые украинцы умеют использовать на поле боя», - заявила представитель Белого дома Сабрина Сингх. Она сказала, что внедрение танков западной разработки будет «дорогостоящим», «срочным» и «огромным обязательством» для Украины.
Россия также полагается на огромное количество советских танков Т-72, но была вынуждена переоборудовать некоторые из своих гораздо более старых танков Т-62 после тяжелых потерь.
У нас взагалі то війна, а не поліцейська операція.