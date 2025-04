Танки, БТРы, дроны, бронекатера: США объявили о новом пакете помощи Украине на 400 млн долларов

Министерство обороны США в пятницу, 4 ноября, объявило о пакете помощи Украине в 400 млн долларов, который будет включать 45 танков Т-72.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом объявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Синг.

По ее словам, Штаты и Нидерланды вместе оплатят восстановление танков Т-72, находящихся на хранении в Чехии. Итого Украине передадут 90 танков. Она добавила, что часть этих танков будет передана Украине еще до конца этого года, остальные - в течение следующего года.

В пакет помощи также войдут:

250 БТР M1117

40 бронекатеров

1100 дронов Phoenix Ghost

