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Танки, БТРы, дроны, бронекатера: США объявили о новом пакете помощи Украине на 400 млн долларов

m1117

Министерство обороны США в пятницу, 4 ноября, объявило о пакете помощи Украине в 400 млн долларов, который будет включать 45 танков Т-72.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом объявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Синг.

По ее словам, Штаты и Нидерланды вместе оплатят восстановление танков Т-72, находящихся на хранении в Чехии. Итого Украине передадут 90 танков. Она добавила, что часть этих танков будет передана Украине еще до конца этого года, остальные - в течение следующего года.

Также читайте: Космические силы США имеют решающее значение для комплексного сдерживания России, - Остин

В пакет помощи также войдут:

250 БТР M1117
40 бронекатеров
1100 дронов Phoenix Ghost

LIVE: Deputy Pentagon Press Secretary Sabrina Singh briefs the news media at the Pentagon. https://t.co/Cw6YrcM9h0

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) November 4, 2022

оружие (10219) Пентагон (1461) помощь (7812) США (26743)


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Топ комментарии
+35
Абрамс фаний девайс але для нього потрібна МТ та учбова база. Це роки на переозброення. До того ж русяві Т-90 то е тіж самі модернізовані Т-72, але наші буде модернизувати НАТО, а не під боярою якісь мосвабадець. То е велика різниця.
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04.11.2022 18:11
+33
Спасибо США, Нидерландам и Чехии!!!!
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04.11.2022 18:05
+31
Ну то зроби сам. Нє? З асфальту не ліпиться?
God bless USA.
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04.11.2022 18:08
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Вона хіба не в Москві?
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04.11.2022 19:25 Ответить
Вона в Україні
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04.11.2022 20:20 Ответить
Любарський каже теж саме з оглядом у відео всіх військових складів США.
Бідний Швець, віддувається за політику Байдена, виправдовуватись тяжко.
https://www.youtube.com/watch?v=8HYySMIQILM
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04.11.2022 19:28 Ответить
Цікавий матеріал
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04.11.2022 20:21 Ответить
Країни колишнього соцблоку мають передати ВСЮ свою радянську зброю Україні.

Болгарія, чехія, словакія, польша, румунія.

А нато їм замінить більш ********* натівськими взірцями.
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04.11.2022 19:16 Ответить
На то бі Боже, що мені негоже.
Дивлюсь на це з такої точки зору - як би людина хотіла когось у спринті обігнати, то
які кросівки вона вибрала, Nike чи радянський Adidas? І то і інше кросівки по назві,
але мабуть чимось відрізняються при спринті.
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04.11.2022 19:31 Ответить
Вышеперечисленная помощь совсем не вяжется с заявленной Резниковым:
Украина получит от партнеров системы Hawk, NASAMS, Crotale, системы борьбы с вражескими БПЛА - Резников
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04.11.2022 19:38 Ответить
США і партнери це не одне і теж.
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04.11.2022 21:06 Ответить
Резніков мав на увазі саме США:
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Соединенные Штаты в пятницу должны объявить о новом пакете военной помощи для Украины.
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04.11.2022 21:33 Ответить
Як виглядає танк Абрамс з середини. Там постріл з пушки, як постріл з пістолета з глушаком. Купа компов. Там сам шолом танкиста вже с компом - і має круговий обзор за бортом. Цим треба вміти керувати, а це не тракторні 3-ні курси - https://www.youtube.com/watch?v=f1S0kh7PJUY https://www.youtube.com/watch?v=f1S0kh7PJUY

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04.11.2022 19:58 Ответить
Не мели дурниць, можливо якісніша система наведеня, система виявлення, все засвоюється за два тижні. Обслуговування, так, тут треба вчись.
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05.11.2022 00:03 Ответить
Ну, тоді це відео як раз для тебе - дурниці - https://www.youtube.com/watch?v=eNlCWq5tmzE https://www.youtube.com/watch?v=eNlCWq5tmzE

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05.11.2022 02:54 Ответить
Поки Т72 а там дивись й до Абрамсів час дійде. Дякувати союзникам України які допомогають протистояти антилюдського режиму рф.
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04.11.2022 20:33 Ответить
Нидерланды совместно с Соединенными Штатами направляют танки в Украину. Это 90 отремонтированных танков из Чешской Республики, которые две страны закупают совместно по согласованию с Чешской Республикой. Это обходится в 90 миллионов евро, из которых половина приходится на Нидерланды.

Это было написано министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Чешские танки Т-72 российского производства, что удобно для украинских вооруженных сил. Ониуже привыкли к старому советскому оборудованию. Первые танки отправятся в зону боевых действий в этом году, остальные - в начале следующего года.
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04.11.2022 20:36 Ответить
Дайте нам M60, у вас вони вже 20 років як списані на зберігання.
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04.11.2022 21:07 Ответить
от этого наш зоопарк техники только увеличится и проблем будет еще больше, а толку мало
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04.11.2022 21:10 Ответить
Краще на переробленій тойоті воювати? Не пишіть дурниць.
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04.11.2022 21:42 Ответить
Чим танк кращий від мобільнішої, дешевшої і менш помітної бмп із джавелінами? При влучанні протитанковими засобами результат однаковий.
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05.11.2022 03:04 Ответить
Скажу просто - на зберіганні на військових складах США зараз числяться 6000 Абрамсів,
сотні Хаймерсів, Ф 16 і іншої зброї. Але думаю Україна ії ще не скоро побачить у великих
кількостях, бо США як і Європа не хоче швидкої перемоги України, нажаль.
Що там Лен ліз у повному обсязі, чи притримується ? Поки що отримуємо військову
допомогу від США на рівні Афганістана, але ж ми не бородачами в горах воююєм, а
з ворогом у якого є балістичні ракети і атомні підводні човни....
Слава Богу, слава Україні. Смерть кацапам.
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04.11.2022 21:11 Ответить
Знятий з озброєння в 90х m60 Patton яких у американців в хорошому стані можуть бути тисячі.



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04.11.2022 21:56 Ответить
Хто зна можливо вони б були непоганим доповненням більше як важкі БТР з 105 мл гарматою.Також США мають тисячі абрамсів першої моделі також з 105 мл. гарматами
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05.11.2022 15:18 Ответить
После сдачи ВагнерГейта Зеле никто не верит...😛
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04.11.2022 22:21 Ответить
"Після мого візиту до Брюсселя, де відбувалося засідання у форматі "Рамштайн" із ініціативи США, а потім був міністеріум країн НАТО Джерело:
Мова тут йдеться про США і НАТО, це далеко не одне і теж.
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04.11.2022 22:28 Ответить
Слушайте хорош пугать , Цим треба вміти керувати, Вы после жигулей сидели в современной машине , . Так вот я вам скажу , это жигулями надо надо учиться пользоваться несколько лет , а Японская машина или Немецкая , это сел и поехал . Все для людей , если делаешь что то не так , она тебе говорит , что ты не прав . Ну или не едит как вариант . Вы че наших Украинцев принижуйте , я видел как , народ пришел работать на CNC Okuma пять осей , через три дня выходили самостоятельно в ночную смену . Я не думаю что Абрамс сложнее .
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04.11.2022 23:08 Ответить
M1117 - 800k $
M60a3 Patton 1300k$
Цілі цих машин звісно різні, але транспортер навіть не гусеничний, у нас війна по полях де купа багнюки, хоча як кажуть коню в зуби не дивляться.
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05.11.2022 00:26 Ответить
Де важкі системи ППО "Patriot", літаки F-16, основні бойові танки "Abrams"? Жбурляють нам залишки, як брязкальця аборигенам в обмін на золото (ядерний арсенал), аби не програли війну, проте й щоб, не доведи Байден, не виграли її з перемогою.
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05.11.2022 09:27 Ответить
Ukraine to get 'most advanced tanks on the battlefield' for counter-offensive against Russia
Ukraine will receive 90 refurbished and upgraded Czech T-72 tanks - labelled by the Pentagon as "the most advanced on the battlefield" - as part of $400 million (£348.15 million) in military aid

Перевод

Украина получит «самые современные танки на поле боя» для контрнаступления против России
Украина получит 90 отремонтированных и модернизированных чешских танков Т-72, названных Пентагоном «самыми передовыми на поле боя», в рамках военной помощи на сумму 400 миллионов долларов (348,15 миллиона фунтов стерлингов).
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05.11.2022 09:43 Ответить
Танки, половина из которых оплачивается США, а половина - Нидерландами, будут иметь более совершенные двигатели, тепловизионные прицелы, улучшенные системы управления огнем и противовзрывную броню.

Ожидается, что новые основные боевые танки будут готовы к бою в ближайшие недели и месяцы.

Украина уже давно оказывает давление на своих западных союзников, чтобы они прислали свежие танки, которые жизненно важны для ее контрнаступлений по возвращению территории, захваченной Россией.

«Это танки, которые украинцы умеют использовать на поле боя», - заявила представитель Белого дома Сабрина Сингх. Она сказала, что внедрение танков западной разработки будет «дорогостоящим», «срочным» и «огромным обязательством» для Украины.

Россия также полагается на огромное количество советских танков Т-72, но была вынуждена переоборудовать некоторые из своих гораздо более старых танков Т-62 после тяжелых потерь.
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05.11.2022 09:50 Ответить
По словам аналитиков, его новые танки Т-90М, известные как «Прорыв-3», не впечатляют в бою.
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05.11.2022 09:51 Ответить
M1117 Guardian Armored Security Vehicle - бронетранспортер виробництва Textron Marine & Land Systems для використання корпусом військової поліції армії США. 40 бронекатерів теж для поліції?
У нас взагалі то війна, а не поліцейська операція.
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05.11.2022 10:17 Ответить
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