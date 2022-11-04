Первые 26 модернизированных танков из анонсированной западными союзниками помощи Киев получит уже в декабре, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба обнародовал информацию о том, когда в Украину поступят первые танки из анонсированной западными союзниками помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Министр отметил: "Я благодарен за совместное решение Нидерландов, США и Чехии по приобретению и передаче для нужд ВСУ 90 танков Т-72. Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в течение следующего месяца. Спасибо партнерам за проявление непоколебимой солидарности с Украиной".
Как информировал Цензор.НЕТ ранее Министерство обороны США в пятницу, 4 ноября, объявило о пакете помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать 45 танков Т-72.
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Чехи всё классно сделают, и это будут хорошие машины.
Как и 250 штук М117 бронетранспортеров.