Первые 26 модернизированных танков из анонсированной западными союзниками помощи Киев получит уже в декабре, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба обнародовал информацию о том, когда в Украину поступят первые танки из анонсированной западными союзниками помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Министр отметил: "Я благодарен за совместное решение Нидерландов, США и Чехии по приобретению и передаче для нужд ВСУ 90 танков Т-72. Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в течение следующего месяца. Спасибо партнерам за проявление непоколебимой солидарности с Украиной".

Как информировал Цензор.НЕТ ранее Министерство обороны США в пятницу, 4 ноября, объявило о пакете помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать 45 танков Т-72.