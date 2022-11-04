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Первые 26 модернизированных танков из анонсированной западными союзниками помощи Киев получит уже в декабре, - Кулеба

т72

Глава МИД Дмитрий Кулеба обнародовал информацию о том, когда в Украину поступят первые танки из анонсированной западными союзниками помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Министр отметил: "Я благодарен за совместное решение Нидерландов, США и Чехии по приобретению и передаче для нужд ВСУ 90 танков Т-72. Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в течение следующего месяца. Спасибо партнерам за проявление непоколебимой солидарности с Украиной".

Как информировал Цензор.НЕТ ранее Министерство обороны США в пятницу, 4 ноября, объявило о пакете помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать 45 танков Т-72.

танк (2260) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Печаль. Куча кацапов до декабря не дотянут.
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04.11.2022 19:18
+8
Все це якось занадто розтягується в часі... Така тенденція мимоволі викликає різні підозри та конспірологічні версії.
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04.11.2022 19:42
+6
до грудня ше треба дожити .
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04.11.2022 19:06
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до грудня ше треба дожити .
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04.11.2022 19:06 Ответить
Печаль. Куча кацапов до декабря не дотянут.
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04.11.2022 19:18 Ответить
Путі Господні неісповедімі .
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04.11.2022 19:20 Ответить
У тя шикарный украинский. Прям глаза слезятся.
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04.11.2022 19:33 Ответить
Слізяця це коли на мотоциклі а зараз повинні горохом .
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04.11.2022 19:38 Ответить
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04.11.2022 19:44 Ответить
Колданув .
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04.11.2022 19:48 Ответить
Темрява, кулеба давай кексу вже
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04.11.2022 19:23 Ответить
Все це якось занадто розтягується в часі... Така тенденція мимоволі викликає різні підозри та конспірологічні версії.
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04.11.2022 19:42 Ответить
А тенденция 25 лет распродавать крупнейший в Европе (кроме РФ) арсенал вооружения и техники пидозры и конспирологические версии не вызывала? ) А потом бегать кругами с протянутой рукой и требовать дать бесплатно то, что сами же продали.
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04.11.2022 21:55 Ответить
це вже не до мене ) Я лиш говорю про те, що партнери явно зволікають з поверненням нами ж проданого)
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04.11.2022 22:37 Ответить
А это как посмотреть, два месяца вообще не поставлялось ничего, выжидали выдержит ли Украина или рассыпется (и вся техника возможная попадёт в руки рашистов). Поняли, что выдержит и начали поставлять и за полгода поставили 300+ танков, 2000+ бронемашин, 400+ пушек и САУ, 90+ РСЗО (включая Хаймарсы и МЛРС), 60+ вертолетов и самолетов плюс миллион снарядов, миллионы патронов, десятки тысяч ПЗРК и ПТРК и еще много-много всего... Теперь вот пошло и тяжелое ПВО. Тут многие волают где ленд-лиз, так вот по количеству поставок за первые полгода это гораздо больше, чем тот самый ленд-лиз.
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05.11.2022 12:14 Ответить
Я чомусь до написаних вами кількостей ніяк дійти не можу. Зокрема, про "400+ гармат і 300+ такнів", не пригадую, про літаки взагалі ні разу не йшлося, хіба про декілька старих Мі-29 зі Словаччини, якщо мені не зраджує пам'ять.
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05.11.2022 14:09 Ответить
А куда они дели Абрамсы, которые с Афгана поездом везли?
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04.11.2022 19:53 Ответить
Тем временем количество заказанных на модернизацию у чехов танков выросло вдвое до 90 штук.
Чехи всё классно сделают, и это будут хорошие машины.
Как и 250 штук М117 бронетранспортеров.
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04.11.2022 21:53 Ответить
Броньовички афганські пішли. Тепер і легкі штурмові 'афганські' вертольоти MD530 на черзі?
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04.11.2022 22:12 Ответить
 
 