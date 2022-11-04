По меньшей мере, 115 мобилизованных россиян были убиты на войне с Украиной, - СМИ
Около 8300 погибших - Би-Би-Си и "Медиазона" обновили данные о российских потерях в войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
В целом достоверно установлена гибель 8294 российских военных, вытекающих из обновления статистики, подсчитали издания "Медиазона" и российская служба Би-Би-Си.
Журналисты собирают информацию о погибших в войне со стороны России с начала боевых действий. В мониторинг попадают только люди, смерть которых удалось установить на основе открытых источников. Реальные потери могут быть в разы больше.
Россия не раскрывает число погибших. Представители западных разведок сообщили, что речь может идти о десятках тысяч человек. Генштаб украинской армии утверждает, что с 24 февраля убито 74 840 россиян.
Число погибших военных со стороны Украины также не раскрывается. В конце июля директор ЦРУ Уильям Бернс оценил российские потери в 15 тысяч убитыми и около 45 тысяч ранеными. По оценке Бернса, потери украинской армии были, вероятно, несколько ниже российских.
Если составить все оценки, которые заявляла российская сторона, Украина потеряла убитыми более 100 тысяч человек.
Стороны вооруженных конфликтов склонны преувеличивать потери противника и умалять свои.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хочу поставити сто лайків, а можна лише один.
Хто вміє, зробіть, будь ласка.
Цитата з мультфільма "Падал прошлогодній снєґ"
Помните: мир просит признать РФ терористом - а тут маск чето не то ляпнул и тут же НАСА помпезно везет москалів на МКС... Тобто не відложьіли чи приховальі - а розтрьінділи на всі сторони...
РФ пропаганда тільки кулачки маленькі потирає...
В сумі - геноцид до останнього в СНГ... Китай-город по кордони Польші... ?
Медиазона
Танки - 2750 (+16)
ББМ - 5580 (+28)
Даже если в каждой коробке погиб только механик, уже более 8 тыс. И это без пехоты, моряков и артиллеристов
Они считают только установленных до ФИО и похороненных
На скриню мерця -
Йо-хо-хо!
Ще й пляшечка рому!
Установленные до личных данных и похороненные
Они ничего не занижают как вам кажется
Пишут что реально в разы больше потерь
Грубо говоря точно не меньше чем это число
Для таких операций нужны миллионы
И то все разбегутся
Не ВОВ все таки сейчас когда реально стране была угроза
Больше похоже на 1 Мировую и закончится может "штыками в землю"