РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10981 посетитель онлайн
Новости Война Мобилизация в РФ
6 140 52

По меньшей мере, 115 мобилизованных россиян были убиты на войне с Украиной, - СМИ

окупанти

Около 8300 погибших - Би-Би-Си и "Медиазона" обновили данные о российских потерях в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

В целом достоверно установлена ​​гибель 8294 российских военных, вытекающих из обновления статистики, подсчитали издания "Медиазона" и российская служба Би-Би-Си.

Журналисты собирают информацию о погибших в войне со стороны России с начала боевых действий. В мониторинг попадают только люди, смерть которых удалось установить на основе открытых источников. Реальные потери могут быть в разы больше.

Россия не раскрывает число погибших. Представители западных разведок сообщили, что речь может идти о десятках тысяч человек. Генштаб украинской армии утверждает, что с 24 февраля убито 74 840 россиян.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 74 840 человек (+840 за сутки), 1 450 БПЛА, 2 750 танков, 1 772 артсистемы, 5 580 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Число погибших военных со стороны Украины также не раскрывается. В конце июля директор ЦРУ Уильям Бернс оценил российские потери в 15 тысяч убитыми и около 45 тысяч ранеными. По оценке Бернса, потери украинской армии были, вероятно, несколько ниже российских.

Если составить все оценки, которые заявляла российская сторона, Украина потеряла убитыми более 100 тысяч человек.

Стороны вооруженных конфликтов склонны преувеличивать потери противника и умалять свои.

армия РФ (19307) потери (4388)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
маловато будет
показать весь комментарий
04.11.2022 21:23
+8
Премия «Самый шустрый мобик» достаётся : Димиденкову Роману Александровичу , 09.05.1995 г-р г.Великие Луки , Псковской обл. !!! С момента высадки,до момента когда этого карася поймали, и он попал в плен , прошло 1 час 30 минут
показать весь комментарий
04.11.2022 21:31
+7
Чуть больше 8 тысяч ? Тогда зачем ***** мобилизовало 316 тысяч ? Однозначно ВВС Канашенко наслушалось
показать весь комментарий
04.11.2022 21:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
маловато будет
показать весь комментарий
04.11.2022 21:23 Ответить
З язика видер.
Хочу поставити сто лайків, а можна лише один.
показать весь комментарий
04.11.2022 21:32 Ответить
Відео в студію!
Хто вміє, зробіть, будь ласка.
Цитата з мультфільма "Падал прошлогодній снєґ"
показать весь комментарий
04.11.2022 21:40 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2022 21:47 Ответить
О, бибиси начала прокремлевскую свою пропаганду втюхивать, занижая количество подохших свинособак
показать весь комментарий
04.11.2022 21:24 Ответить
США поддерживает информповестку РФ что бьі геноцид продолжался.

Помните: мир просит признать РФ терористом - а тут маск чето не то ляпнул и тут же НАСА помпезно везет москалів на МКС... Тобто не відложьіли чи приховальі - а розтрьінділи на всі сторони...

РФ пропаганда тільки кулачки маленькі потирає...

В сумі - геноцид до останнього в СНГ... Китай-город по кордони Польші... ?
показать весь комментарий
05.11.2022 03:54 Ответить
В источнике по ссылке есть

Медиазона
показать весь комментарий
04.11.2022 21:32 Ответить
Ще одні "підрахуї"!
показать весь комментарий
04.11.2022 21:26 Ответить
Потери российской армии в Украине на 04.11.2022

Танки - 2750 (+16)
ББМ - 5580 (+28)
Даже если в каждой коробке погиб только механик, уже более 8 тыс. И это без пехоты, моряков и артиллеристов
показать весь комментарий
04.11.2022 21:34 Ответить
Там же сказано что "потери выше в разы"
Они считают только установленных до ФИО и похороненных
показать весь комментарий
04.11.2022 21:39 Ответить
Сто п'ятнадцять росіян
На скриню мерця -
Йо-хо-хо!
Ще й пляшечка рому!
показать весь комментарий
04.11.2022 21:26 Ответить
Чуть больше 8 тысяч ? Тогда зачем ***** мобилизовало 316 тысяч ? Однозначно ВВС Канашенко наслушалось
показать весь комментарий
04.11.2022 21:29 Ответить
Это только 100% подтвержденные
показать весь комментарий
04.11.2022 21:30 Ответить
кем подтвержденные?
показать весь комментарий
04.11.2022 21:36 Ответить
Выше написал

Установленные до личных данных и похороненные
показать весь комментарий
04.11.2022 21:40 Ответить
У "зоны" нет своих источников вна Параше. И все , что они написали, это то что есть в ру.сру. Так кому нужны эти данные?
показать весь комментарий
04.11.2022 21:46 Ответить
Не знаю что здесь такого

Они ничего не занижают как вам кажется

Пишут что реально в разы больше потерь

Грубо говоря точно не меньше чем это число
показать весь комментарий
04.11.2022 21:58 Ответить
Даже по некрологам больше!
показать весь комментарий
04.11.2022 21:39 Ответить
айяяй и опять на Николаев мобиками попрут?)))
показать весь комментарий
04.11.2022 21:35 Ответить
А есть инфа что ВСУ на Белгород идет. Линии обороны строят. Аль не в курсе?
показать весь комментарий
04.11.2022 21:39 Ответить
Качество не то совершенно

Для таких операций нужны миллионы

И то все разбегутся

Не ВОВ все таки сейчас когда реально стране была угроза

Больше похоже на 1 Мировую и закончится может "штыками в землю"
показать весь комментарий
04.11.2022 22:10 Ответить
чумадан приготовил, руцьке?
показать весь комментарий
04.11.2022 21:48 Ответить
он пока педалирует...
показать весь комментарий
04.11.2022 22:58 Ответить
Маловато будет! Постарайтесь хлопчики умножить.
показать весь комментарий
04.11.2022 21:30 Ответить
Премия «Самый шустрый мобик» достаётся : Димиденкову Роману Александровичу , 09.05.1995 г-р г.Великие Луки , Псковской обл. !!! С момента высадки,до момента когда этого карася поймали, и он попал в плен , прошло 1 час 30 минут
показать весь комментарий
04.11.2022 21:31 Ответить
Мобильный пацан.
показать весь комментарий
05.11.2022 07:13 Ответить
Интересно, сколько им за эту смешную "цифру" заплатил *****
показать весь комментарий
04.11.2022 21:31 Ответить
В цей день за кобзонили?
показать весь комментарий
04.11.2022 21:31 Ответить
ЗСУ массово перемалывают чмобиков на удобрения. Под Павловкой добивают остатки только что восстановленной 136-МСТБ. Под Бахмутом вообще утилизация идет в промышленных масштабах. Из под Сватово сбежала 2-я партия мяса аж под Меловое, когда узнали, что 1-я партия уничтожена
показать весь комментарий
04.11.2022 21:37 Ответить
Ще одні - потєрь нєт, а навіщо тоді знімають т 62 з сховищь та проводять мобілізацію?І це ще не враховується те що москалі з квітня місяця проводили приховану мобілізацію.
показать весь комментарий
04.11.2022 21:38 Ответить
Десь нулик загубився
показать весь комментарий
04.11.2022 21:40 Ответить
Верить нельзя никому. Мне можно
показать весь комментарий
04.11.2022 21:42 Ответить
Herr Müller?
показать весь комментарий
04.11.2022 23:30 Ответить
Он
показать весь комментарий
05.11.2022 04:04 Ответить
в чём то ты прав свинорыл...
показать весь комментарий
04.11.2022 23:00 Ответить
то что ваших ********** завтра будет больше 75000 утилизировано...
показать весь комментарий
04.11.2022 23:28 Ответить
это шо то расийская служба бибиси преувеличивает в несколько раз. Что с них взять? - иноагенты, одно слово.
показать весь комментарий
04.11.2022 23:14 Ответить
Ще на 17.10. в докладі пуйлу повідомляли про щонайменше 1900 загиблих і зниклих безвісти чмобіків. і з цього часу пройшло вже 3 тижні, протягом яких значно виросла кількість чмобіків на фронтах і, відповідно, зросла і кількість зажмурених. так що на сьогоднішній день вже може бути і близько 10 тис зажарених чмобів.
показать весь комментарий
05.11.2022 00:36 Ответить
жаль... очень жаль... очень жаль, что так мало...
показать весь комментарий
05.11.2022 04:32 Ответить
Странная статья,минфин Рашки просит деньги на гробовые оркам и сумма совпадала с данными ВСУ,и это не учитывая дохлых зеков и лугандонцев.
показать весь комментарий
05.11.2022 07:17 Ответить
 
 