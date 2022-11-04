По меньшей мере, 115 мобилизованных россиян были убиты на войне с Украиной, - СМИ

Около 8300 погибших - Би-Би-Си и "Медиазона" обновили данные о российских потерях в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

В целом достоверно установлена ​​гибель 8294 российских военных, вытекающих из обновления статистики, подсчитали издания "Медиазона" и российская служба Би-Би-Си.

Журналисты собирают информацию о погибших в войне со стороны России с начала боевых действий. В мониторинг попадают только люди, смерть которых удалось установить на основе открытых источников. Реальные потери могут быть в разы больше.

Россия не раскрывает число погибших. Представители западных разведок сообщили, что речь может идти о десятках тысяч человек. Генштаб украинской армии утверждает, что с 24 февраля убито 74 840 россиян.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 74 840 человек (+840 за сутки), 1 450 БПЛА, 2 750 танков, 1 772 артсистемы, 5 580 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Число погибших военных со стороны Украины также не раскрывается. В конце июля директор ЦРУ Уильям Бернс оценил российские потери в 15 тысяч убитыми и около 45 тысяч ранеными. По оценке Бернса, потери украинской армии были, вероятно, несколько ниже российских.

Если составить все оценки, которые заявляла российская сторона, Украина потеряла убитыми более 100 тысяч человек.

Стороны вооруженных конфликтов склонны преувеличивать потери противника и умалять свои.