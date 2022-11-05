США создают Группу для координации военной помощи Украине, - Пентагон

США создают Группу для координации усилий союзников и поддержки необходимого Украине уровня предоставления военной помощи.

Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Указанное образование, которое будет называться SAGU (Security Assistance Group of Ukraine – Группа содействия безопасности Украины), войдет в структуру Командования армии США в Европе, штаб-квартира которого расположена в Висбадене (Германия).

Сингх добавила, что Группа "обеспечит продолжение поддержки Украины в долгосрочной перспективе", а также поможет упорядочить систему обучения и помощи, "с ходу" созданную союзниками в начале полномасштабной войны.

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