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США создают Группу для координации военной помощи Украине, - Пентагон
США создают Группу для координации усилий союзников и поддержки необходимого Украине уровня предоставления военной помощи.
Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Указанное образование, которое будет называться SAGU (Security Assistance Group of Ukraine – Группа содействия безопасности Украины), войдет в структуру Командования армии США в Европе, штаб-квартира которого расположена в Висбадене (Германия).
Сингх добавила, что Группа "обеспечит продолжение поддержки Украины в долгосрочной перспективе", а также поможет упорядочить систему обучения и помощи, "с ходу" созданную союзниками в начале полномасштабной войны.
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Сподіваюсь, що ця створена група допоможе реально збільшити війсково-технічну допомогу.
З одного боку, ті американці та канадці українського походження, які критикують корупцію в Україні, приїхали до США та Канади на все готове з точки зору бюрократії державних систем. Ці системи налагоджувались на протязі більше 200 років (і не ними).
З другого боку, Україна, як країна - недосконала ( в тому числі з точки зору наявності діючих правових інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли. Але. Війна значно збільшила вимогу на справедливість. Після війни, я сподіваюся, що всі ці питання будуть переглянуті. Ті, хто повертається з війни, не потерплять несправедливості, яка була раніше. Тому владі доведеться відповісти. Розмова буде короткою.
Але до перемоги ще потрібно дожити.