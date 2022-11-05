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США создают Группу для координации военной помощи Украине, - Пентагон

пентагон

США создают Группу для координации усилий союзников и поддержки необходимого Украине уровня предоставления военной помощи.

Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Указанное образование, которое будет называться SAGU (Security Assistance Group of Ukraine – Группа содействия безопасности Украины), войдет в структуру Командования армии США в Европе, штаб-квартира которого расположена в Висбадене (Германия).

Сингх добавила, что Группа "обеспечит продолжение поддержки Украины в долгосрочной перспективе", а также поможет упорядочить систему обучения и помощи, "с ходу" созданную союзниками в начале полномасштабной войны.

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Пентагон (1461) США (26763)


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Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни (і кількістю смертей українців та руйнувань).
Сподіваюсь, що ця створена група допоможе реально збільшити війсково-технічну допомогу.
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04.11.2022 22:32 Ответить
То есть Запад виноват в смертях украинцах и наших разрушениях, а не мы сами?... А мы не хотим задать всем нашим политикам, начиная с 1991 года вопрос : панове, а где наша безопасность за наши же деньги в бюджет? А ещё есть и такое мнение от американцев и канадцев украинского происхождения: а что же вы делали последние лет эдак 15-20, куда смотрели и почему такая коррупция, от которой мы уехали ещё в конце 90-х и 2000-х, а она у вас до сих пор разъедает государство и общество, пока та же Польша обогнала нас на 20 лет?.. Согласитесь, вопросы непростые , нелицеприятные и весьма конкретные
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04.11.2022 22:42 Ответить
Корупція є скрізь. Навіть у США. Ідеальних країн в цьому сенсі в світі нема. Важливий обсяг корупції та підконтрольність влади народу.
З одного боку, ті американці та канадці українського походження, які критикують корупцію в Україні, приїхали до США та Канади на все готове з точки зору бюрократії державних систем. Ці системи налагоджувались на протязі більше 200 років (і не ними).
З другого боку, Україна, як країна - недосконала ( в тому числі з точки зору наявності діючих правових інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли. Але. Війна значно збільшила вимогу на справедливість. Після війни, я сподіваюся, що всі ці питання будуть переглянуті. Ті, хто повертається з війни, не потерплять несправедливості, яка була раніше. Тому владі доведеться відповісти. Розмова буде короткою.
Але до перемоги ще потрібно дожити.
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04.11.2022 23:15 Ответить
У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.💯👍
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05.11.2022 11:34 Ответить
 
 