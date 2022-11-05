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Новости Война
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Сбиты 2 вертолета Ка-52, 2 ракеты "Калибр" и 11 дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы

ка

4 ноября, около 16.00, на южном направлении противовоздушной обороной Воздушных Сил сбиты две крылатые ракеты "Калибр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Также отмечается, что в ночное время в Херсонской области сбиты два российских ударных вертолета Ка-52.

"Также подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами уничтожены одиннадцать дронов-камикадзе "Shahed-136" и три БПЛА оперативно-тактического уровня", - добавляют в Командовании.

Также читайте: Силы ПВО ночью уничтожили 9 дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы ВСУ

беспилотник (3626) ракеты (3573) вертолёт (1106) Воздушные силы (2321)


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Топ комментарии
+31
Гарна робота-всім виконавцям респектище...
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05.11.2022 08:43
+25
ЗСУ-Армія професіоналів, Патріотів і Великих Українців. Україна тримається на ваших плечах.
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05.11.2022 08:46
+20
Одной из важнейших функций крылатых ракет SCALP, с функцией невидимости "стелз", и дальностью до 1000 км с подвесными баками, поставленных в Украину, станет возможность самонаведения на говняный чемоданчик путина
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05.11.2022 09:07
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Гарна робота-всім виконавцям респектище...
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05.11.2022 08:43 Ответить
немає в українській мові вертольотів-є гвинтокрили або гелікоптери...
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05.11.2022 09:34 Ответить
У деяких словниках пояснюється, що ,,вейтьоліт,, це шкарабан з вертикальним підйомом, а гвинтокрил з якимсь там двигуном, але недолугим пофіг і вони все називають ,,вейтьоліт,, хоч краще використовувати слово гвинтокрил, а не те рахітне слово.
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05.11.2022 10:06 Ответить
Если сбить асторнавта будет скандал, а если космонавта - нет.
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05.11.2022 11:12 Ответить
Я не свинорус щоб до мене мовою бидла писали.
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05.11.2022 15:19 Ответить
так це ничого не миняае, украинске быдло ще гирше
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05.11.2022 16:24 Ответить
Кончіта усруська чого ховаєшся в Європі? Ану бігом на прутень ***** служить.
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05.11.2022 18:07 Ответить
мирного вам неба
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05.11.2022 20:14 Ответить
ЗСУ-Армія професіоналів, Патріотів і Великих Українців. Україна тримається на ваших плечах.
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05.11.2022 08:46 Ответить
Всьо, шо нажито непосильным трудом
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05.11.2022 08:46 Ответить
3 листопада - День ракетних військ і артилерії України. Засвяткувалися хлопці
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05.11.2022 09:01 Ответить
Одной из важнейших функций крылатых ракет SCALP, с функцией невидимости "стелз", и дальностью до 1000 км с подвесными баками, поставленных в Украину, станет возможность самонаведения на говняный чемоданчик путина
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05.11.2022 09:07 Ответить
Фейк же, що поставлено. В планах тільки вивчення сумісності цих ракет з нашими бомбардувальниками
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05.11.2022 10:59 Ответить
Вчеоа Швец на своем канале сказал что поставка неотвратима и происходит уже. Не думаю что он трепался.
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05.11.2022 12:33 Ответить
В Польщу тільки вчора наш бомбардувальник полетів, для вивчення сумісності із цими ракетами. Як їх могли вже поставити? Там ще два місяці процедур-договорняків буде. А товарісч вище, вже не вперше фейки тут поширює 😏
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05.11.2022 16:59 Ответить
Це дурень думкою багатіє ?
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05.11.2022 12:34 Ответить
"...Американская атомная подлодка USS Rhode Island зашла в Средиземное море.

Эта подлодка может нести 24 межконтинентальных ракеты Trident II, способные поражать цели на расстоянии до 18 тысяч километров со скоростью 29 тысяч км/ч.

Как сообщает газета https://www.repubblica.it/esteri/2022/11/04/news/nel_mediterraneo_il_sottomarino_americano_rhode_island_dellapocalisse_nucleare-372935565/?ref=RHLF-BG-I372938559-P3-S1-T1 La Repubblica , эту подлодку называют "всадником ядерного апокалипсиса". Более того, газета называет прибытие лодки в Средиземное море - "посланием Путину".

USS Rhode Island launches Trident II D5

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05.11.2022 09:09 Ответить
А в неї всі ракети тільки з ядерним зарядом?
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05.11.2022 09:36 Ответить
Не знаю.
Але на мою думку цілком выстачить і одної
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05.11.2022 09:56 Ответить
Не зарядом а зарядами - такі ракети можуть до 14 зарядів кожна.
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05.11.2022 16:00 Ответить
Принуждение к миру рашистских особей💩🇷🇺☠️🪃🪃🪃
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05.11.2022 09:33 Ответить
- 2 вертолёта, 2 ракеты и 11 мапедов...
- маладцы какие !!!!
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05.11.2022 11:08 Ответить
Подобається мені ця регулярність у два гвинтокрили чи не щоденно. Бомбардувальників би ще додати, то був би кайф.
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05.11.2022 14:32 Ответить
Мля, да коли ж ці гвінтокрили у рашки закінчаться? Металобрухт на наших полях це звісно добре, хоч якась копійчина, якщо продати, але ж комбайни ломаються, коли натикаються на уламки . Чи можна їх збивати десь на рашкінської території ? Хай сами цей мотлох збирають (хоча через пару років нам все одно доведеться уламки ці збирати, їх поля ж нашими стануть)
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05.11.2022 18:50 Ответить
 
 