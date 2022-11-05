Сбиты 2 вертолета Ка-52, 2 ракеты "Калибр" и 11 дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы
4 ноября, около 16.00, на южном направлении противовоздушной обороной Воздушных Сил сбиты две крылатые ракеты "Калибр".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Также отмечается, что в ночное время в Херсонской области сбиты два российских ударных вертолета Ка-52.
"Также подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами уничтожены одиннадцать дронов-камикадзе "Shahed-136" и три БПЛА оперативно-тактического уровня", - добавляют в Командовании.
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Эта подлодка может нести 24 межконтинентальных ракеты Trident II, способные поражать цели на расстоянии до 18 тысяч километров со скоростью 29 тысяч км/ч.
Как сообщает газета https://www.repubblica.it/esteri/2022/11/04/news/nel_mediterraneo_il_sottomarino_americano_rhode_island_dellapocalisse_nucleare-372935565/?ref=RHLF-BG-I372938559-P3-S1-T1 La Repubblica , эту подлодку называют "всадником ядерного апокалипсиса". Более того, газета называет прибытие лодки в Средиземное море - "посланием Путину".
USS Rhode Island launches Trident II D5
Але на мою думку цілком выстачить і одної
- маладцы какие !!!!