Сбиты 2 вертолета Ка-52, 2 ракеты "Калибр" и 11 дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы

4 ноября, около 16.00, на южном направлении противовоздушной обороной Воздушных Сил сбиты две крылатые ракеты "Калибр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Также отмечается, что в ночное время в Херсонской области сбиты два российских ударных вертолета Ка-52.

"Также подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами уничтожены одиннадцать дронов-камикадзе "Shahed-136" и три БПЛА оперативно-тактического уровня", - добавляют в Командовании.

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