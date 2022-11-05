Общие боевые потери РФ с начала войны – около 75 440 человек (+600 за сутки), 260 вертолетов, 2 758 танков, 1 776 артсистем, 5 601 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 ноября потери личного состава противника составляют около 75 440 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.11 ориентировочно составляют:
личного состава - около 75440 (+600) человек ликвидировано,
танков - 2758 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 5601 (+21) ед,
артиллерийских систем - 1776 (+4) ед,
РСЗО - 391 (+0) ед,
средства ПВО - 202 (+1) ед,
самолетов - 277 (+0) ед,
вертолетов - 260 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12),
крылатые ракеты - 399 (+2),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+10) ед,
специальная техника – 155 (+0).
"Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Он им так нужен что похоронят всех русских.
"https://t.me/svobodnieslova/889 О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии соприкосновения под Макеевкой «Вёрстке» рассказал один из выживших военнослужащих Алексей Агафонов. По его оценке, число погибших может превышать 500 человек .
... в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.
«Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел - артиллерия, «грады», миномёты, коптеры, нас просто расстреливали. Когда всё началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, ещё 12 ранены, остальные - всё», - рассказал Агафонов".
Більше і розлогіше - за вищенаведеною ссиллю.
- (утром) в отчете президенту ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 77291 человек.
- ...данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 4 ноября - это 23517 погибших.
- Потери Росгвардии с начала военных действий 5308 убитыми и пропавшими безвести.