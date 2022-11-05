Общие боевые потери РФ с начала войны – около 75 440 человек (+600 за сутки), 260 вертолетов, 2 758 танков, 1 776 артсистем, 5 601 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 ноября потери личного состава противника составляют около 75 440 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около 75440 (+600) человек ликвидировано,

танков - 2758 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 5601 (+21) ед,

артиллерийских систем - 1776 (+4) ед,

РСЗО - 391 (+0) ед,

средства ПВО - 202 (+1) ед,

самолетов - 277 (+0) ед,

вертолетов - 260 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12),

крылатые ракеты - 399 (+2),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+10) ед,

специальная техника – 155 (+0).

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"Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.