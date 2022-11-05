В Углегорске совершено покушение на "судью Верховного суда" "ДНР" Никулина, - росСМИ

Во временно оккупированном городе Углегорск Донецкой области пытались ликвидировать так называемого "судью верховного суда ДНР" Александра Никулина. У него диагностировали огнестрельное ранение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Позже в местных телеграмм-каналах назвали его имя – это Александр Никулин, известный в Украине своим приговором иностранным гражданам, захваченным оккупантами.

Покушение было совершено четвертого ноября.

Кроме того, что Никулин с 2019 года является судьей Верховного суда ДНР, он также преподает арбитражный процесс в Донецком университете. Имеет высшее образование, полученное в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. Работает в сфере юриспруденции 37 лет.

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Никулин до оккупации работал в Донецком апелляционном административном суде.

На "Миротворце" у него есть персональная страница.

Никулин рассматривал "дело" против граждан Великобритании Шона Пиннера и Айдена Эслина, а также поданного королевства Марокко Саадуна Брагима - во главе "коллегии" он признал их виновными и приговорил к смертной казни. Мужчин собирались расстрелять. За это СБУ заочно уведомила его о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Напомним, что в сентябре троих иностранцев удалось освободить из российского плена в результате обмена.