РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10299 посетителей онлайн
Новости
6 000 19

В Углегорске совершено покушение на "судью Верховного суда" "ДНР" Никулина, - росСМИ

нікулін

Во временно оккупированном городе Углегорск Донецкой области пытались ликвидировать так называемого "судью верховного суда ДНР" Александра Никулина. У него диагностировали огнестрельное ранение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Позже в местных телеграмм-каналах назвали его имя – это Александр Никулин, известный в Украине своим приговором иностранным гражданам, захваченным оккупантами.

Покушение было совершено четвертого ноября.

Кроме того, что Никулин с 2019 года является судьей Верховного суда ДНР, он также преподает арбитражный процесс в Донецком университете. Имеет высшее образование, полученное в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. Работает в сфере юриспруденции 37 лет.

Также читайте: Ликвидирован командир артиллерийского дивизиона донецких террористов Шейко, - блогер

Никулин до оккупации работал в Донецком апелляционном административном суде.

На "Миротворце" у него есть персональная страница.

В Углегорске совершено покушение на судью Верховного суда ДНР Никулина, - росСМИ 01

Никулин рассматривал "дело" против граждан Великобритании Шона Пиннера и Айдена Эслина, а также поданного королевства Марокко Саадуна Брагима - во главе "коллегии" он признал их виновными и приговорил к смертной казни. Мужчин собирались расстрелять. За это СБУ заочно уведомила его о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Напомним, что в сентябре троих иностранцев удалось освободить из российского плена в результате обмена.

покушение (1034) судья (2647) Углегорск (16) ОРДЛО (246)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
89 року народження,працює 37 років))))
показать весь комментарий
05.11.2022 10:47
+5
С нашими недосудьями только так, по другому они не понимают и почему-то в тюрьме тоже не сидят
показать весь комментарий
05.11.2022 10:34
+5
Так який результат пострілу? Суддя в штани наклав? І ВСЕ?
показать весь комментарий
05.11.2022 10:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С нашими недосудьями только так, по другому они не понимают и почему-то в тюрьме тоже не сидят
показать весь комментарий
05.11.2022 10:34 Ответить
з вашими можливо... він давно не наш і "нашим" взагалі ніколи не буа.
показать весь комментарий
05.11.2022 11:20 Ответить
А як щодо Віцина і Моргунова?😂
показать весь комментарий
05.11.2022 10:34 Ответить
Так який результат пострілу? Суддя в штани наклав? І ВСЕ?
показать весь комментарий
05.11.2022 10:35 Ответить
Може інсценування?
Невже, якби насправді був стрілець зі зброєю, то він не зміг би спровадити старого хрича у пекло?
показать весь комментарий
05.11.2022 10:38 Ответить
нехай навіть не старого
показать весь комментарий
05.11.2022 10:39 Ответить
А ви звернули увагу, що другого суддю верховного суду України з кацапським паспортом досі не звільнено з посади.
показать весь комментарий
05.11.2022 10:38 Ответить
І хто його буде звільнять?Такі ж самі упирi ?
показать весь комментарий
05.11.2022 12:39 Ответить
всі вони підари в мантіях
показать весь комментарий
05.11.2022 10:43 Ответить
89 року народження,працює 37 років))))
показать весь комментарий
05.11.2022 10:47 Ответить
Теж звернула увагу, що щось не те. І фото... Якось не сказати, що тому сивому і лисому дядькові 33 роки
показать весь комментарий
05.11.2022 11:36 Ответить
Щось не грає, який 1989 рік народження?
показать весь комментарий
05.11.2022 10:54 Ответить
показать весь комментарий
05.11.2022 10:57 Ответить
с первого раза не получилось, - нужна апелляция на решение=)
показать весь комментарий
05.11.2022 10:57 Ответить
Шкода, що не вбили падлюку.
показать весь комментарий
05.11.2022 11:11 Ответить
аху**ь у дыры самомнение)))) верховный судья))))) ржунимагу))))
показать весь комментарий
05.11.2022 11:23 Ответить
Щоб він здох вже сьогодні 😡
показать весь комментарий
05.11.2022 11:59 Ответить
Всю цю мразоту реально відправляти в пекло
показать весь комментарий
06.11.2022 16:52 Ответить
 
 