РФ не уничтожила ни одного HIMARS, - Пентагон

Россиянам все еще не удалось уничтожить ни одну из переданных Украине дальнобойных американских РСЗО HIMARS, но украинская армия все еще нуждается в значительном количестве артиллерии для дальнейших боев.

Об этом изданию Politico сказал неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Он отметил, что темпы расходов в этой войне высоки: Украина выпускает 4000-7000 артиллерийских снарядов в день, а Россия – около 20 тысяч.

Представитель Пентагона прогнозирует, что в зимние месяцы фронт, вероятно, стабилизируется в районах Харькова и Бахмута, но все еще непонятно, чем закончится битва под Херсоном, прежде чем погода остановит бой. Американский чиновник считает, что ситуация с Херсоном может решиться в ближайшие две-три недели.

Но весной, по его мнению, бои станут только жестче. Он также заявил, что некоторые официальные лица США задаются вопросом: сможет ли Украина достичь своей конечной цели – изгнания российских войск со всей территории Украины, включая Крым.

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Напомним, в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что американские дальнобойные ракетные системы HIMARS якобы "не оказывают существенного влияния на ситуацию" и "перемалываются в боях". И в Украине, и в США неоднократно опровергали "уничтожение" американских РСЗО россиянами.