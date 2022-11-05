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Новости Война
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РФ не уничтожила ни одного HIMARS, - Пентагон

himars

Россиянам все еще не удалось уничтожить ни одну из переданных Украине дальнобойных американских РСЗО HIMARS, но украинская армия все еще нуждается в значительном количестве артиллерии для дальнейших боев.

Об этом изданию Politico сказал неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Он отметил, что темпы расходов в этой войне высоки: Украина выпускает 4000-7000 артиллерийских снарядов в день, а Россия – около 20 тысяч.

Представитель Пентагона прогнозирует, что в зимние месяцы фронт, вероятно, стабилизируется в районах Харькова и Бахмута, но все еще непонятно, чем закончится битва под Херсоном, прежде чем погода остановит бой. Американский чиновник считает, что ситуация с Херсоном может решиться в ближайшие две-три недели.

Но весной, по его мнению, бои станут только жестче. Он также заявил, что некоторые официальные лица США задаются вопросом: сможет ли Украина достичь своей конечной цели – изгнания российских войск со всей территории Украины, включая Крым.

Смотрите также: Уничтожение колонны рашистов системой HIMARS в Луганской области. ВИДЕО

Напомним, в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что американские дальнобойные ракетные системы HIMARS якобы "не оказывают существенного влияния на ситуацию" и "перемалываются в боях". И в Украине, и в США неоднократно опровергали "уничтожение" американских РСЗО россиянами.

Автор: 

оружие (10222) Пентагон (1462) прогноз (698) HIMARS (287)


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Топ комментарии
+26
Це неправда. Знищено декілька штук. Але є нюанс - вони з фанери.
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05.11.2022 18:54
+25
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05.11.2022 18:56
+17
вот про цыцьки то Вы как бы трошки преувеличили ))))))
скорее поганым изыком своим раздвоенным...гадючим!

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05.11.2022 19:06
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Це неправда. Знищено декілька штук. Але є нюанс - вони з фанери.
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05.11.2022 18:54 Ответить
так лапатніками і керує фанєрний маршал...
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05.11.2022 18:57 Ответить
На фсех форумах кацапы сотнями уничтожают Химарсы. Причем уничтожают прямо при производстве. Уничтожение всей другой военной техники ЗСУ в интернет пространстве временно приостановлено)
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05.11.2022 19:03 Ответить
ХІМЕРИ залишаються жахом для кацапських вбивць...
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05.11.2022 18:54 Ответить
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05.11.2022 18:54 Ответить
а фото епічне, на всі прояви буденного бития лаптів підходить
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05.11.2022 19:57 Ответить
мона представить рожу какашенкова, когда он об этом узнает )))))
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05.11.2022 18:54 Ответить
та да!!! ему докладают по три-четыре уничтоженные в день)))))
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05.11.2022 19:03 Ответить
это в придачу к тем десяткам, которые он каждый день лично уничтожает )))
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05.11.2022 19:05 Ответить
А Какашников уже 10 раз рапортовал об уничтожении чудесных Хаймарсов )))
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05.11.2022 18:55 Ответить
Тю, а як же дерев'янi HIMARS? Таких знищено вже багато, деякi знаходились на другому поверсi навiть
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05.11.2022 18:56 Ответить
То Пентагон не читав звітів рашистів: вони знищили вдвічі більше, ніж надійшло до України! У Пентагоні що, читати не вміють чи московитам не вірять (нарешті)?
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05.11.2022 18:56 Ответить
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05.11.2022 18:56 Ответить
Вывсеврети!!!! **** беева в одиночку тысячу Байрактаров цыцками сбила, и по 40 Химер в день зубами душила!
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05.11.2022 18:57 Ответить
вот про цыцьки то Вы как бы трошки преувеличили ))))))
скорее поганым изыком своим раздвоенным...гадючим!

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05.11.2022 19:06 Ответить
вона мені тіпічний образ альонушки із "Павлік Марозов" Подервянського
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05.11.2022 19:59 Ответить
Щось я не бачу в неї - цицків . .
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05.11.2022 19:13 Ответить
Так отож! Были, а зара - нема. Т.е., боекомплект израсходован.
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05.11.2022 19:15 Ответить
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05.11.2022 20:41 Ответить
- Нє смеюцца Іскандери ,
- Загрустілі "Тополя " .

- Бо потомки С Бандери
- Люто 3.14здять москаля . !! .
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05.11.2022 20:59 Ответить
Отака бравада .....була
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05.11.2022 20:42 Ответить
.😂.
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05.11.2022 19:14 Ответить
Добра новина!
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05.11.2022 19:24 Ответить
Мрії північних пітекантропів про знищення HIMARS закінчаться разом з ліквідацією самого мордора.
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05.11.2022 19:29 Ответить
Орки так и не поняли для того что бы уничтожить Хаймарсы сначала их надо заманить в Москву.
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05.11.2022 19:37 Ответить
Объективно их держат слишком далеко от фронта. Арестович в стиле Зеленского создал нездоровую шумиху вокруг обычной РСЗО.
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05.11.2022 19:56 Ответить
Фейк! Унічтожени- все!...
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05.11.2022 20:20 Ответить
Все просто. Рецепт простий - тримай подалі від Єрмака і будуть ціленькими.
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05.11.2022 21:24 Ответить
 
 